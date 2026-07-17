বকেয়া মজুরির দাবিতে আন্দোলনে পুরসভার সাফাই কর্মীরা, আবর্জনা বাড়ছে পুরুলিয়ায়

বকেয়া মজুরির দাবিতে আন্দোলনে পুরসভার সাফাই কর্মীরা, আবর্জনা বাড়ছে পুরুলিয়ায়
শুক্রবার অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতির ডাক দিয়েছেন পুরুলিয়া পুরসভার সাফাই কর্মীরা ৷ তাঁরা মজুরি বৃদ্ধি ও বকেয়া মজুরি মেটানোর দাবিতে সরব হয়েছেন ৷
Published : July 17, 2026 at 8:20 PM IST
পুরুলিয়া, 17 জুলাই: বকেয়া মজুরি মেটানো, নিয়মিত মজুরি প্রদান এবং মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে সাফাই কর্মীদের আন্দোলনে শুক্রবার উত্তপ্ত হল পুরুলিয়া পুরসভা ৷ এদিন কাজ বন্ধ রেখে পুরসভার প্রায় 700-র বেশি অস্থায়ী সাফাই কর্মী আন্দোলনে নামেন ৷
তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘ 15 থেকে 20 বছর ধরে কাজ করলেও এখনও পর্যন্ত তাঁরা ন্যায্য পারিশ্রমিক পান না । শুধু তাই নয়, একাধিক সময়ে মাসের পর মাস মজুরি বকেয়া থাকে ৷ বারবার পুর কর্তৃপক্ষের কাছে বিষয়টি জানানো হলেও কোনও স্থায়ী সমাধান মেলেনি ৷ তাঁরা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতিরও ডাক দিয়েছেন ৷
সাফাই কর্মী পিন্টু বাউরি বলেন, ‘‘15 বছরের তৃণমূল সরকার যেভাবে আমাদের ললিপপ দেখিয়ে পুরসভা চালিয়েছে ৷ বর্তমান পরিবর্তনের সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ হবে ৷ তাই বর্তমান সরকারের কাছে আবেদন করছি যে এই পুরসভার বোর্ড ভেঙে দিন ৷ কিছুদিন আগে সরকারের বাজেট পেশ হয়েছে, সেই বাজেটে ডিএ বৃদ্ধি হয়েছে, আশাকর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে, সিভিক ভলান্টিয়ারদের বেতন বৃদ্ধি করা হয়েছে ৷ কিন্তু যাঁরা সাফাইয়ের কাজ করেন, সেই অস্থায়ী কর্মীদের কেন বেতন বাড়ল না ? বেতন না বৃদ্ধি করা হলে আমরা কাজ বন্ধ করে দেব ৷’’
আরেক সাফাই কর্মী পূজা পাসওয়ান বলেন, ‘‘আমরা তিনমাস, চারমাস পর বেতন পাচ্ছি ৷ অনেক সময় সেটা পাঁচ বা ছ’মাসও হয়ে যাচ্ছে ৷ সব জায়গায় নির্মল সাথীতে প্রতিদিন 303 টাকা করে পাওয়ার কথা, কিন্তু সেই টাকা পাচ্ছি না ৷ নির্মল বন্ধু ও সাফাই কর্মীদের রোজ 202 টাকা করে পাওয়ার কথা ৷ কিন্তু তাঁরাও কোনও টাকা পাচ্ছে না ৷ সেই কারণেই বিক্ষোভ দেখাচ্ছি ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘সঠিক সময়ে বেতন না পেলে আমরা সংসার কীভাবে চালাব ? আমরা কাজ করব না ৷ সবার যদি বেতন বাড়ে, তাহলে আমাদের বেতন বাড়বে না কেন ? আমরা তো সাফাই বিভাগে কাজ করি ৷ আমরা যদি সাফাই না করি, তাহলে পুরো এলাকায় তো ময়লা জমে যাবে ৷’’
এই নিয়ে প্রশাসনের কোনও আধিকারিকদের বক্তব্য মেলেনি ৷ তবে পুরুলিয়া পুরসভার সাফাই বিভাগের ইনচার্জ অর্জুন মাহাতো বলেন, ‘‘কর্মীদের এক মাসের বেতন বকেয়া রয়েছে । বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো হয়েছে । এই সমস্যার দ্রুত সমাধানের চেষ্টা চলছে ।’’
এদিকে অস্থায়ী সাফাই কর্মীদের কর্মবিরতিতে একেবারে দুর্বিষহ চেহারা হয়ে উঠেছে গোটা শহরের । তাঁরা কাজ বন্ধ রাখায় শহরের বিভিন্ন এলাকা আবর্জনার স্তূপে পরিণত হয়েছে । রাস্তাঘাটে জমতে শুরু করেছে জঞ্জাল । এর ফলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে প্রতিদিন । এই সমস্যার কবে সমাধান মেলে সেই অপেক্ষায় শহরবাসী ।