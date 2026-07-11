বিদেশে স্বপ্নের উড়ান পুরুলিয়ার ভূমিপুত্রের, কমার্শিয়াল পাইলট হয়ে ঘরে ফিরলেন ভাস্কর

বিদেশে স্বপ্নের উড়ান পুরুলিয়ার ভূমিপুত্রের, কমার্শিয়াল পাইলট হয়ে ঘরে ফিরলেন ভাস্কর
পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা ভাস্কর দাস সুদূর আফ্রিকা থেকে অর্জন করেছেন কমার্শিয়াল পাইলটের ডিগ্রি ৷
Published : July 11, 2026 at 8:15 PM IST
পুরুলিয়া, 11 জুলাই: বিদেশের মাটিতে স্বপ্নের উড়ান পুরুলিয়ার ভূমিপুত্রের । আর সেই ছবিই আলোড়ন সৃষ্টি করেছে গোটা জেলায় ৷ গড়ে তুলেছে নয়া ইতিহাস । কমার্শিয়াল পাইলটের লাইসেন্স নিয়ে আজ ঘরে ফিরলেন ভাস্কর দাস । প্রত্যন্ত গ্রামের এই সুযোগ্য সন্তানের আকাশছোঁয়ার সাফল্যে গর্বিত গোটা জঙ্গলমহল ।
ছেলেবেলা থেকেই চোখ থাকত আকাশের দিকে ৷ স্বপ্ন ছিল, পাখিদের মতো ডানা মেলে উড়ে বেড়াবার ৷ দীর্ঘ পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ে সেই স্বপ্নই এবার সত্যি হল ৷ পুরুলিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামের বাসিন্দা ভাস্কর দাস সুদূর আফ্রিকা থেকে অর্জন করেছেন কমার্শিয়াল পাইলটের ডিগ্রি ৷ এই বিরাট নজির গড়ার পর ঘরের মাটিতে পা ফেলতেই ভাস্করকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত পুরুলিয়ার বাসিন্দারা ৷
বরাবরই মেধাবী ছাত্র হিসাবে এলাকায় পরিচিত ভাস্কর । তিনি পুরুলিয়ার সৈনিক স্কুলের ছাত্র ছিলেন । স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে পরবর্তীতে তিনি চলে যান দিল্লিতে । সেখানেই চলে তাঁর বিশেষ প্রশিক্ষণ । দিল্লি থেকে একটি বেসরকারি এয়ারলাইন্স সংস্থার নির্বাচনী পরীক্ষায় সাফল্য পান তিনি । তারপর উড়ে যান সুদূর আফ্রিকায় । সেখানে দু'বছর কঠোর প্রশিক্ষণ এবং গ্র্যাজুয়েশন সম্পূর্ণ করে কমার্শিয়াল পাইলটের ডিগ্রি অর্জন করেন এই বঙ্গসন্তান । তারপর থেকেই তিনি আন্তর্জাতিক আকাশে কমার্শিয়াল পাইলটের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন । ইতিমধ্যেই 200 ঘণ্টা আকাশে উড়ে ফেলেছেন ৷ এই প্রথম পুরুলিয়ার কোনও যুবক আন্তর্জাতিক স্তরে কমার্শিয়াল পাইলট হিসেবে কাজ করছেন ।
পুরুলিয়ার ইতিহাসে নজির সৃষ্টি করে দীর্ঘ দু-বছর পর নিজের ভিটেয় ফিরেছেন ভাস্কর দাস । তাঁকে ঘিরে এলাকায় রীতিমতো উৎসবের মেজাজ ৷ পুরুলিয়া রেল স্টেশনে নামতেই ব্যান্ডপার্টি বাজিয়ে তাঁকে সাদরে স্বাগত জানানো হয় ।
এতদিন পর ঘরে ফিরে আনন্দে ভাসছেন ভাস্করও ৷ তিনি বলেন, "দীর্ঘ দুই বছরে আমি নিজের দেশ, নিজের গ্রাম ও পরিবারের সকলকে খুব মিস করেছি । বহু অপেক্ষার পর এই ফিরে আসা । বহু মানুষের স্বপ্ন থাকে আকাশে ওড়ার । আমারও সেই স্বপ্ন ছিল, যা আমি পূরণ করতে পেরেছি । আগামী দিনে আরও অনেক দূর এগিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে ।"
প্রথমবার বিমানে আকাশে ওড়ার পর নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না ৷ ভাস্করের কথায়, "আকাশে তো মানুষ ওড়ে না ৷ পাখিরা ওড়ে ৷ আমি যখন প্রথমবার বিমান নিয়ে আকাশে উড়ি, নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছিল না ৷ সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা ৷"
প্রত্যন্ত গ্রামের ছেলে থেকে আজ আন্তর্জাতিক কমার্শিয়াল পাইলট । ভাস্কর দাসের এই সাফল্য শুধু ব্যক্তিগত নয়, এটি গোটা পুরুলিয়ার গর্ব, আগামী প্রজন্মের কাছে তিনি অনুপ্রেরণা । তাঁকে দেখে পরবর্তী প্রজন্মের ছেলে-মেয়েরাও আকাশছোঁয়ার স্বপ্ন দেখবে ।