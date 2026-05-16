চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগে শিশু মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তুলকালাম পুরুলিয়া
চিকিৎসায় গাফিলতির কারণে শিশুর মৃত্যুর অভিযোগে তোলপাড় পুরুলিয়ার পুঞ্চা ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷
Published : May 16, 2026 at 7:39 PM IST
পুরুলিয়া, 16 মে: সাপের দংশনে এক সাত বছরের শিশুর মৃত্যু হল। চিকিৎসায় গাফিলতির কারণে মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের ৷ আর সেই অভিযোগকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল পুরুলিয়ার পুঞ্চা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র। কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসককে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি তাঁকে টেনে-হিঁচড়ে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কোয়ার্টারের সামনে নিয়ে যায় উত্তেজিত জনতা। পরিস্থিতি এতটাই হাতের বাইরে চলে যায় যে, তা নিয়ন্ত্রণে আনতে শেষমেশ ঘটনাস্থলে নামাতে হয় কেন্দ্রীয় বাহিনী।
জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে পুঞ্চা ব্লকের বাগদা গ্রামের একটি সাত বছরের শিশুকে বিছানায় ঘুমন্ত অবস্থায় সাপে কাটে। পরিবারের সদস্যরা তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে পুঞ্চা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। রাত 11টা থেকে একটা পর্যন্ত দীর্ঘ দুই ঘণ্টা তার কোনওরকম চিকিৎসা করা হয়নি বলে অভিযোগ। এমনকী সাপে কামড় দেওয়ার প্রতিষেধকও দেওয়া হয় অনেক পরে। চিকিৎসকের চরম উদাসীনতা ও গাফিলতির কারণেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে বলে দাবিতে সরব হয় মৃতের পরিবার।
শিশুটির মৃত্যুর খবর চাউর হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা। দলে দলে মানুষ হাসপাতাল চত্বরে এসে জড়ো হন। উত্তেজিত জনতা প্রথমে কর্তব্যরত চিকিৎসককে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। বিক্ষোভ দেখানো হয় ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের আবাসনের সামনেও। উত্তেজিত জনতা তাঁর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন।
ঘটনার খবর পেয়ে প্রথমে পরিস্থিতি সামাল দিতে পৌঁছয় পুঞ্চা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। তবে পরিস্থিতি বেগতিক দেখে খবর দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীকে। যদিও অভিযুক্ত মহিলা চিকিৎসক পূর্ণিমা মুর্মু দাবি করেন, "ওই বাচ্চাটির মধ্যে সাপে কামড় দেওয়ার লক্ষণ দেখা দেওয়ার পরই তাকে প্রতিষেধক দেওয়া হয়েছে।" এখনো পর্যন্ত থমথমে রয়েছে এলাকার পরিস্থিতি।