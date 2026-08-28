চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের চেষ্টা, আড়াই বছর পর যুবককে সাজা দিল আদালত
আদালতের নির্দেশে সন্তুষ্ট নাবালিকার বাবা ৷ তিনি জানান, উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে । এই ধরনের নোংরা কাজ করার আগে অন্যরা যেন হাজার বার ভাবে ।
Published : August 28, 2026 at 10:35 AM IST
পুরুলিয়া, 28 অগস্ট: স্কুল চত্বরে থাকা গাছ থেকে তেঁতুল পেড়ে দেওয়ার নাম করে চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন করার চেষ্টার অভিযোগ উঠেছিল যুবকের বিরুদ্ধে ৷ আড়াই বছর মামলা চলার পর বৃহস্পতিবার অভিযুক্তের সাজা ঘোষণা করেছে আদালত ৷
পাঁচ বছর কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেন পুরুলিয়ার জেলা ও দায়রা আদালত 2 স্পেশাল কোর্টের বিচারক রানা দাম । পাশাপাশি, দশ হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশও দিয়েছেন বিচারক ৷ অনাদায়ে আরও ছয় মাসের সাজা ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 2024 সালের 6 মার্চ বাঘমুন্ডি থানায় লিখিত অভিযোগ করেন ওই নাবালিকার বাবা । অভিযোগের ভিত্তিতে পরের দিন ভোরেই অভিযুক্ত মুন্না আনসারিকে গ্রেফতার করে পুলিশ । মামলার তদন্তকারী অফিসার গৌতম কুমার মাহাতো দ্রুত চার্জশিট জমা করেন । ওই মামলাতেই বৃহস্পতিবার অভিযুক্তকে সাজা শোনান বিচারক ।
এই বিষয়ে মামলার স্পেশাল পাবলিক প্রসিকিউটর (পকসো) রবিশঙ্কর ত্রিপাঠী বলেন, "পকসো আইনের 8 ধারায় দোষী সাব্যস্ত মুন্না আনসারিকে 5 বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও 10 হাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ৷ অনাদায়ে আরও 6 মাসের জেল ।"
পুরুলিয়া জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "পকসো ধারায় মামলা রুজু করে দ্রুত চার্জশিট পেশ করা হয় । জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে সক্রিয় পদক্ষেপ করা হয়েছে ।"
আদালতের নির্দেশে সন্তুষ্ট ওই নাবালিকার বাবা বলেন, "ঘটনার দিন আমার 9 বছরের কন্যা সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ স্কুলে যায় । সেই সময় অভিযুক্ত যুবক আমার মেয়েকে গাছ থেকে তেঁতুল পেড়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে স্কুলের পিছনে নিয়ে গিয়ে সেখানে তার শরীরের বিভিন্ন গোপন অঙ্গ স্পর্শ করে ও তাকে মাটিতে ফেলে যৌন নির্যাতনের চেষ্টা করে । মেয়ে চিৎকার করলে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত । এরপর মেয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে ঘটনার কথা আমাকে জানায় । দোষী ওই যুবক যে জঘন্য কাজ করেছে, তার জন্য উপযুক্ত শাস্তি পেয়েছে । এই ধরনের নোংরা কাজ করার আগে অন্যরা যেন হাজার বার ভাবে । পুলিশ, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থাকে ধন্যবাদ ।"