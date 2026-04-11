'অধর্মের ফল পেতে হবে', দিঘার জগন্নাথ মন্দির নিয়ে বিস্ফোরক পুরীর দৈতাপতি

'অধর্মের ফল পেতে হবে', দিঘার জগন্নাথ মন্দির নিয়ে বিস্ফোরক পুরীর দৈতাপতি
নাম না-করে ওড়িশায় নবীন পট্টনায়কের সরকারের পতনের প্রসঙ্গ টেনে দিঘার জগন্নাথ মন্দির নিয়ে অধর্মের অভিযোগ পুরীর দৈতাপতি ভবানী দাস মহারাজের ৷
Published : April 11, 2026 at 9:09 PM IST
কলকাতা, 11 এপ্রিল: দিঘার জগন্নাথ মন্দির নিয়ে উষ্মাপ্রকাশ করলেন পুরীর দৈতাপতি ভবানী দাস মহারাজ ৷ সরাসরি অধর্মের অভিযোগ তুললেন তিনি ৷ জানালেন, অধর্ম করলে ফল পেতে হবে ৷ সেই সঙ্গে ওড়িশাতেও একইভাবে পুরীর জগন্নাথ দেবকে নিয়ে অধর্ম করার ফল পেয়েছে বলে মন্তব্য করলেন দৈতাপতি ৷ ভোটের আবহে বাংলায় সফরে এসে এমনই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন দৈতাপতি ৷
কলকাতায় পুরীর জগন্নাথ ধামের নেতৃত্বে তিনদিন ব্যাপী মহাযজ্ঞ আয়োজন করা হয়েছে ৷ সেই যজ্ঞেই অংশ নিতে এসেছেন পুরীর দৈতাপতি ভবানী দাস মহারাজ ৷ সেই নিয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে দিঘার জগন্নাথ মন্দির নিয়ে অধর্মের অভিযোগ করলেন তিনি ৷ আর যারা সেই অধর্ম করেছেন, তারা উচিত ফল পাবেন বলেও মন্তব্য করেন দৈতাপতি ৷
দিঘার জগন্নাথ মন্দিরে কিসের অর্ধম !
এ দিন দৈতাপতি ভবানী দাস মহারাজ বলেন, "বিশ্বের জন্য জগন্নাথ মন্দির বানানো কোনও অনুচিত বিষয় নয় ৷ এটা পুণ্যের কাজ ৷ কিন্তু, দিঘার মন্দির প্রসঙ্গ যখন, তখন আমি এটাই বলব, কখনও অধর্ম সঙ্গ দেয় না ৷ মন্দির সকলেই করতে পারেন ৷ কিন্তু, ধাম চারটেই আছে ৷ পাঁচ নম্বর কিছু নেই ৷ দিঘার মন্দির সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ৷ সেখানে ভগবান জগন্নাথের মূর্তি পাথরের বানিয়ে দিলেন ৷ মহাপ্রভু পাষান হয়ে গিয়েছেন সেখানে ৷ শাস্ত্রে এটাই আছে যে জগন্নাথ মূর্তি কাঠের হবে ৷ পাথরে বানিয়েছেন, তার মানে ভক্তদের থেকে প্রভুকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন ৷ ভক্তের প্রার্থনা কী করে শুনবেন প্রভু !"
এর পরেই অধর্মের অভিযোগ তোলেন দৈতাপতি ৷ তিনি বলেন, "যাঁরা এই কাজ করেছেন, তাঁরা অধর্ম করেছেন ৷ শাস্ত্র বিরোধী কাজ করেছেন ৷ নারায়ণের স্বপ্ন বাণীর জেরেই কাঠ দিয়ে তৈরি হয়েছিল জগন্নাথ প্রভুর মূর্তি ৷ আমি সবসময় বলব আপনি ধর্ম বিরোধী কাজ করেছেন ৷ যিনি ধর্ম বিরোধী এই কাজ করেছেন, আগামিদিনে উচিত শাস্তি পাবেন ৷ অন্যায়ের ফল প্রাপ্তি হবেই ৷ ভোট প্রসঙ্গে বলতে পারব না আমি ৷ তবে, এইটুকু বলব, চার ধামের সব থেকে শ্রেষ্ঠ জগন্নাথ ধাম ৷ কেউ ভোটারদের আকর্ষণ করতে এই কাজ করতে পারে ! তবে, যখনই জগন্নাথ প্রভুকে নিয়ে অধর্ম হবে, দৈতাপতি পরিবার থেকে আমি সোচ্চার হব ৷"
এই ইস্যুতে ওড়িশার উদাহরণ টেনে আনেন দৈতাপতি ৷ তিনি বলেন, "ওড়িশাতেও এমনই অধর্ম হয়েছিল ৷ পুরীর জগন্নাথ প্রভুকে নিয়ে একইভাবে অধর্ম হয়েছিল ৷ তার ফল আপনাদের সামনে রয়েছে ৷ ভগবানকে কখনও রাজনীতি করা উচিত নয় ৷ ভগবান সবার উপরে ৷ রাজনীতি অনেক নিচে, কিন্তু মহাপ্রভু অনেক উপরে ৷ মন্দির বানানো ভুল নয় ৷ মন্দিরের মাধ্যমেই ভক্তের সঙ্গে ভগবান জুড়ে যান ৷ কিন্তু, এমন কাজ করবেন না, যার জেরে ভগবান ও ভক্তের দূরত্ব তৈরি হয় ৷
এ দিন সাংবাদিক বৈঠকে দৈতপতি ভবানী দাস মহারাজ বলেন, "বিশ্ব শান্তির স্বার্থে, মানুষের স্বার্থে, কলকাতায় মহাযজ্ঞ হতে চলেছে ৷ বাংলার লাখো-লাখো ভক্ত মহাপ্রভুর 32 রূপ একসঙ্গে দর্শন করতে পারবেন ৷ সল্টলেক এফডি ব্লকের মাঠে 17 থেকে 19 এপ্রিল, তিনদিন এই মহাযজ্ঞ হবে ৷ সন্ধেয় আরতি হবে ৷ 10 লাখের বেশি ভক্তের কাছে বিনামূল্যে মহাপ্রসাদ পৌঁছে দেওয়া হবে ৷ প্রভু জগন্নাথের উপর নানা আলোচনা হবে ৷ ভজন কীর্তন হবে ৷ সকালে মহাযজ্ঞ শুরু হবে ৷ বিশ্বে অস্থির পরিস্থিতি, দেশ, রাজ্যে, নিজেদের ঘরেও সেই একই অবস্থা ৷ তাই শান্তি কামনা করে এই যজ্ঞ হবে ৷"