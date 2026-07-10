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ভাগীরথীর ভাঙনে অনিশ্চিত জীবন, পরিদর্শনের পর স্থানীয়দের আশ্বস্ত করলেন বিধায়ক

বর্ষা শুরু হতেই আতঙ্ক আরও বেড়ে যায় স্থানীয়দের মধ্যে ৷ সদ্য দায়িত্ব পেয়ে নদী ভাঙনের ভয়াবহ রূপ দেখতে কিশোরগঞ্জের মাঝগঙ্গায় নামলেন বিধায়ক, দিলেন আশ্বাসও ৷

RIVER EROSION INSPECTION BY MLA
বিজেপি বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদারের সঙ্গে বিডিও, সেচ দফতরের আধিকারিক-সহ অন্যান্যরা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 10, 2026 at 1:31 PM IST

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পূর্বস্থলী, 10 জুলাই: বর্ষা এলেই নতুন করে আতঙ্কের ছায়া নেমে আসে ভাগীরথী নদী সংলগ্ন পূর্বস্থলীর একাধিক গ্রামে। নদীর ধার ঘেঁষে থাকা নসরতপুর, কিশোরগঞ্জ, ঝাউডাঙা ও হলচাতরা এলাকার মানুষ বছরের এই সময়টাতেই সবচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তায় থাকেন। রাতের অন্ধকারে কখন যে নদীর ভাঙনে বসতবাড়ি, চাষের জমি কিংবা গ্রামের রাস্তা তলিয়ে যাবে, সেই আশঙ্কা নিয়েই দিন কাটে তাঁদের। অতীতে নদীগর্ভে হারিয়ে গিয়েছে পুরো গ্রামও। তাই বর্ষা শুরু হতেই আতঙ্ক আরও বেড়ে যায় স্থানীয়দের মধ্যে।

এই পরিস্থিতির মধ্যেই পূর্বস্থলী-দক্ষিণ বিধানসভার নবনির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার পূর্বস্থলী-1 নম্বর ব্লকের নসরতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গা ভাঙন কবলিত কিশোরগঞ্জ এলাকা পরিদর্শনে যান। তার সঙ্গে ছিলেন বিডিও অনন্যা বিশ্বাস, সেচ দফতরের আধিকারিক এবং প্রশাসনের অন্যান্য প্রতিনিধিরা। ভাগীরথী নদীতে নৌকায় চেপে ভাঙনপ্রবণ এলাকা ঘুরে দেখেন তাঁরা।

RIVER EROSION INSPECTION BY MLA
নৌকায় চড়ে পরিদর্শন বিধায়কের (ইটিভি ভারত)

কোথায় কতটা ক্ষয় হয়েছে, কোন এলাকায় ভাঙনের ঝুঁকি বেশি এবং কী ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, তা খতিয়ে দেখা হয়। পরিদর্শনের পর কিশোরগঞ্জ গ্রামে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন বিধায়ক ও প্রশাসনিক কর্তারা। গ্রামবাসীরা জানান, দীর্ঘদিন ধরে নদীভাঙনের কারণে তাঁদের বাড়িঘর ও কৃষিজমি বিপদের মুখে। পাশাপাশি ভাঙাচোরা রাস্তা, পর্যাপ্ত আলোর অভাব এবং অন্যান্য নাগরিক পরিষেবার সমস্যার কথাও তুলে ধরেন তাঁরা।

তাঁদের অভিযোগ, প্রায় তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে এই সমস্যার সঙ্গে লড়াই করতে হচ্ছে। 2006 সালে বাঁশের খাঁচা ও পাথর ফেলে কিছু কাজ হলেও তা স্থায়ী সমাধান এনে দিতে পারেনি। সম্প্রতি, প্রায় 700 মিটার এলাকায় বালির বস্তা ফেলে অস্থায়ীভাবে ভাঙন রোধের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, নতুন করে গ্যাবিয়ন বা বাঁশের খাঁচা বসানোর কাজও শুরু হয়েছে। তবে গ্রামবাসীদের দাবি, এই কাজ দ্রুত শেষ করে স্থায়ীভাবে নদীবাঁধ শক্তিশালী করা না-হলে প্রতি বর্ষাতেই একই আতঙ্ক ফিরে আসবে। তাঁদের মতে, সাময়িক ব্যবস্থা দিয়ে দীর্ঘমেয়াদে ভাঙন রোখা সম্ভব নয়।

RIVER EROSION INSPECTION BY MLA
ভাগীরথীর ভাঙন (ইটিভি ভারত)

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর ভাঙন পরিস্থিতি পরিদর্শন করেছিলেন তৎকালীন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, তৎকালীন জেলাশাসক-সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। ভাঙন প্রতিরোধে 2 কোটি 25 লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হলেও সেই কাজের বাস্তব ফল মেলেনি বলেই দাবি স্থানীয়দের। ফলে এখনও অনিশ্চয়তার মধ্যেই দিন কাটছে নদীপাড়ের মানুষের।

পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রাণকৃষ্ণ তপাদার বলেন, "নদী ভাঙনের বিষয়টি বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী মোকাবিলা করা হবে। বিডিও, সেচ দফতর এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন। তিনি বলেন, "সবকিছু নিয়ম মেনেই হবে। নদী ভাঙনের বিষয়ে আমরা বিশেষজ্ঞ নই। এই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সঙ্গে ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়েছে। তাঁরা ভাঙন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছেন এবং যেখানে যে ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, তা গ্রহণ করবেন। আমি এখানে এসেছি মূলত কাজ ঠিকভাবে হচ্ছে কি না, তা সরেজমিনে দেখার জন্য। বিডিও-সহ সমস্ত শীর্ষস্থানীয় প্রশাসনিক আধিকারিক বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন ৷"

RIVER EROSION INSPECTION BY MLA
পরিদর্শনের পর স্থানীয়দের আশ্বস্ত বিধায়কের (ইটিভি ভারত)

তিনি আরও বলেন, "আমরা সবাই মিলে আলোচনা করছি কীভাবে দ্রুত ও কার্যকরভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়। গ্রামের রাস্তাঘাট নিয়েও বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে। আমরা মাত্র দেড় মাস আগে দায়িত্ব নিয়েছি। এত অল্প সময়ে সব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। তবে দ্রুততার সঙ্গে সমস্ত কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। আমরাও দেখেছি, রাস্তাঘাট-সহ অন্যান্য পরিকাঠামোর অবস্থা খুবই খারাপ। গ্রামবাসীদের আশ্বস্ত করছি, নদীভাঙন রোধে যত দ্রুত সম্ভব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা চলছে। আমাদের সরকার সবসময় গ্রামবাসীদের পাশে রয়েছে। সকল মানুষের কল্যাণ নিশ্চিত করাই সরকারের লক্ষ্য, সেই লক্ষ্য নিয়েই দ্রুততার সঙ্গে কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।"

TAGGED:

BHAGIRATHI RIVER EROSION
নদীভাঙন রুখতে পরিদর্শন বিধায়ক
GANGA EROSION
MLA PRANKRISHNA TAPADAR
RIVER EROSION INSPECTION BY MLA

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