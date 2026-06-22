শুভেন্দুর খাসতালুকে গেরুয়া ঝড়! রাজ্যে প্রথম জেলা পরিষদের 'দখল' নিল বিজেপি

শুভেন্দুর খাসতালুকে গেরুয়া ঝড়! রাজ্যে প্রথম জেলা পরিষদের 'দখল' নিল বিজেপি
পালাবদলের পর থেকেই বিভিন্ন পুরসভা, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ এবং সমবায় সমিতিতে রাজনৈতিক সমীকরণ দ্রুত বদলাচ্ছে । সেই ধারাবাহিকতায় এবার পূর্ব মেদিনীপুর ৷
Published : June 22, 2026 at 7:57 PM IST
তমলুক, 22 জুন: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর এবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদও আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপির দখলে এল । দীর্ঘদিনের তৃণমূল-শাসিত জেলা পরিষদের নেতৃত্বে এবার বসলেন বিজেপির জেলা পরিষদ সদস্য তথা 'সদ্য প্রাক্তন' বিরোধী দলনেতা বামদেব গুছাইত । সহকারী সভাধিপতি নির্বাচিত হয়েছেন বাঁশুরি পণ্ডিত । সোমবার জেলা পরিষদের সাধারণ সভায় সর্বসম্মতিক্রমে তাঁদের নাম অনুমোদিত হয় ।
রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর থেকেই বিভিন্ন পুরসভা, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা পরিষদ এবং সমবায় সমিতিতে রাজনৈতিক সমীকরণ দ্রুত বদলাতে শুরু করেছে । সেই ধারাবাহিকতায় চলতি মাসের 5 জুন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের তৎকালীন সভাধিপতি উত্তম বারিক এবং সহ সভাধিপতি সুহাসিনী কর পদত্যাগ করেন । এরপর জেলা পরিষদের প্রশাসনিক দায়িত্ব সামলানোর জন্য প্রশাসক নিয়োগ করা হয়েছিল ।
সোমবার জেলা পরিষদের সতীশচন্দ্র সামন্ত সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় নতুন সভাধিপতি ও সহ সভাধিপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় । সূত্রের খবর, সভায় মোট 64 জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন । সভাধিপতি পদে বামদেব গুছাইতের নাম প্রস্তাব করেন জয়দেব মিদ্যা । উপস্থিত সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন । একইভাবে সহ সভাধিপতি পদে বাঁশুরি পণ্ডিতের নাম প্রস্তাব করেন পূর্ণিমা দাস এবং সেই প্রস্তাবও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ।
উল্লেখ্য, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদে মোট আসন সংখ্যা 70 । 2023 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস 56টি আসনে এবং বিজেপি 14টি আসনে জয়ী হয় । কিন্তু রাজ্যের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের পর জেলা পরিষদের ক্ষমতার সমীকরণে নাটকীয় রদবদল ঘটে । একের পর এক সদস্যের শিবির বদলের জেরে শেষ পর্যন্ত জেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণ গেরুয়া শিবিরের হাতে চলে আসে ।
নতুন নেতৃত্ব নির্বাচনের পর জেলা পরিষদ ভবন চত্বরে উৎসবের আবহ তৈরি হয় । আতসবাজি ফাটিয়ে, ঢাক-ঢোল বাজিয়ে উল্লাসে মেতে ওঠেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা । নবনির্বাচিত সভাধিপতি ও সহ সভাধিপতিকে সংবর্ধনা জানানো হয় জেলা পরিষদের সভাকক্ষে ।
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কাঁথির সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারী । তিনি দাবি করেন, পূর্ব মেদিনীপুরের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন নতুন দিগন্ত খুলে দেবে । তাঁর কথায়, "আগের রাজ্য সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে শুধু বিরোধিতা করেনি, কেন্দ্রীয় প্রকল্পর কাজও করতে দেয়নি ৷ এখন ডাবল ইঞ্জিন সরকারের আমলে সেই বাধা আর নেই ৷ দ্রুত গতিতে উন্নয়নের কাজ হবে ৷"
আরও একধাপ এগিয়ে জেলা পরিষদের নব নির্বাচিত সহ সভাধিপতি বাঁশুরি পণ্ডিত বলেন, "এখন আর শুধু ডবল ইঞ্জিন নয়, পূর্ব মেদিনীপুরে পঞ্চম ইঞ্জিনের সরকার চলছে । কেন্দ্র, রাজ্য, জেলা পরিষদ, সাংসদ এবং বিধায়ক-সব স্তরেই বিজেপির প্রতিনিধিত্ব রয়েছে । ফলে উন্নয়নের গতি আরও বাড়বে ।"
রাজনৈতিক মহলের মতে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের ক্ষমতা পরিবর্তন শুধু প্রশাসনিক নয়, প্রতীকী দিক থেকেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । একসময় তৃণমূলের অন্যতম শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ছিল এই জেলা, যেখান থেকে রাজ্যের প্রথম জেলা পরিষদ দখল করল বিজেপি ৷ কাকতালীয়ভাবে এই জেলারই বাসিন্দা, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷