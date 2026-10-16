পুকুরকে ভালোবাসার বার্তা তেলিপুকুরে, ষষ্ঠী থেকেই উপচে পড়া ভিড়
Durga Puja 2026: 68ম বছরে তেলিপুকুর যুব সংঘের বিষয়ভাবনা 'এক পুকুর ভালোবাসা'। শিল্পী ভবতোষ সুতার। মনোজিৎ দাস ও সৌমিতা ভট্টাচার্যের প্রতিবেদন ।
Published : October 16, 2026 at 9:17 PM IST
কলকাতা, 16 অক্টোবর : বাংলার জনজীবনের সঙ্গে নদী এবং পুকুরের সম্পর্ক খুবই গভীর । কিন্তু আধুনিক দুনিয়ায় পুকুর ক্রমশ অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলছে । পুকুর বুঝিয়ে বাড়ি উঠছে । শহর এবং শহরতলির চারপাশ বদলে যাওয়ার এ এক অন্যতম বড় কারণ । পুকুর বুঝিয়ে দেওয়ার ফল হতে পারে মারাত্মক । তার কিছুটা এখন থেকেই মালুম হতে শুরু করেছে । পরিবেশকে এই বিরাট ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার ডাক দিল শহরের এক পুজো কমিটি ।
68ম বর্ষে দমদম নাগের বাজার এলাকায় তেলিপুকুর যুব সংঘের বিষয়ভাবনা 'এক পুকুর ভালোবাসা'। শিল্পী ভবতোষ সুতার। এখানে ভালোবাসার অনুভূতি আর পুকুরের অস্তিত্ব মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে । ভালোবাসার প্রতীক হয়ে উঠেছে । ভালো থাকার হাতিয়ার আর ভালো রাখার প্রতিশ্রুতিও বটে ।
সমাজকে ভালো রাখতে গেলে সুস্থ রাখতে গেলে পুকুরকে বুঝিয়ে ফেললে চলবে না । এ ধরনের প্রবণতা যাতে কোনওভাবে সমাজের বুকে ডালপালা মেলতে না পেরে তা সুনিশ্চিত করতে শুধু আইন থাকলেই হবে না । প্রয়োজন সচেতনতার । সেই কাজটাই করেছেন ভবতোষ । এমনিতেই এই এলাকার মানুষের ভালো থাকার অন্যতম কারণ এই পুকুর । পুকুরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা আবেগ থেকেই পুজোর শুরু । আর এবারের থিম সেই ভালোবাসার পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছে অনেকটা ।
ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় মণ্ডপে চোখে পড়ার মতো ভিড়। দর্শকদের মন কেড়েছে মন্ডপ ও প্রতিমা । সন্ধ্যার সঙ্গেই পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দর্শকদের ভিড়। ঝাড়খণ্ড থেকে শুরু করে উত্তর 24 পরগনার অশোক নগরে থেকে এই মণ্ডপ দেখতে ছুটে এক পুকুর ভালোবাসা। ক্লাব কর্মকর্তা পুজো দেব জানাচ্ছেন, দ্বিতীয়া তৃতীয়া থেকে রীতিমত দর্শকরা আসা শুরু করে করে দিয়েছেন। ফলে দম ফেলার সময় নেই। ক্লাবের সকলেই দিনরাত এক করে মন্ডপে রয়েছেন। আর এর চাপের মাঝেই উদ্যোক্তাদের কেউ কেউ ঢাকের তালে নেচে উঠলেন ।
এবার পুজোর আগে আবহাওয়া নিয়ে সমস্যা ছিল । একটানা বৃষ্টির জেরে সমস্যায় পড়েছেন অনেকেই । তবে তাতে পুজোর কাজ একদিনের জন্যও বন্ধ করেননি শিল্পী । তবে উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, বৃষ্টির মধ্যে কাজ করতে নাানা ধরনের সমস্যা হয়েছে । তার একটা বড় কারণ, ওই প্যান্ডেলের প্রতিমা থেকে সব কিছু তৈরি হয়েছে এখানেই । বাইরে থেকে কিছু তৈরি করে নিয়ে আসা হয়নি । সেখানে বৃষ্টির সঙ্গে লড়াই করা খানিকটা চিন্তা বাড়িয়েছিল ।