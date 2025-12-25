ভক্তিই আমাদের একমাত্র পরিচয়, বেলুড় মঠে আধ্যাত্মিক আবেশে সম্পন্ন যীশুপুজো
প্রতিবারের মতো প্রথা মেনে সন্ধ্যারতি শেষে যীশুপুজো হল বেলুড় মঠে ৷ যা ক্রিসমাস উদযাপনের চেনা ভিড় থেকে অনেকটাই আলাদা ৷
Published : December 25, 2025 at 11:18 AM IST
হাওড়া, 25 ডিসেম্বর: বাঙালির শীতের সন্ধ্যায় যখন শহর ক্রিসমাসের আলোকমালায় ঝলমল করছে, ঠিক তখনই গঙ্গাতীরে নীরব, সংযত অথচ তীক্ষ্ণ আধ্যাত্মিক পরিবেশে প্রথা মেনে যীশুপুজোর আয়োজন করল বেলুড় মঠ । নিয়ম-অনুশাসনের কঠোরতা বজায় রেখেই রামকৃষ্ণ মিশনে বুধবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হল এই বিশেষ উপাসনা ।
সন্ধ্যারতি শেষে মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের ভিড়ে তৈরি হল এক অন্য রকম নিস্তব্ধ উত্তরণের আবহ ৷ যেখানে ধর্ম নয়—মানবতাই ছিল একমাত্র মন্ত্র ।
সেই গানের আওয়াজ ভেসে উঠতেই এক প্রবীণ ভক্তের গলায় শোনা গেল অকৃত্রিম উচ্চারণ—"ভক্তিই আমাদের একমাত্র পরিচয় ৷"এটাই যেন এদিনের সমাবেশের সারকথা ।
চিরাচরিত প্রথা মেনে পাঠ করা হয় যীশুর জন্মকথা । বাইবেলের অংশবিশেষ পাঠের পাশাপাশি ছিল আন্তধর্মীয় প্রার্থনা । একজন বিষয়ে একজন সন্ন্যাসী বলেন, "যার প্রেম সর্বজনের জন্য, তাঁর জন্মদিন শুধু খ্রিস্টানদের উৎসব নয়; মানবসমাজের উৎসব ।" তাঁর বক্তব্যেই ফুটে ওঠে রামকৃষ্ণ পরম্পরার মর্মবাণী— সব ধর্মই আসলে সত্যের পথে ভিন্ন ভিন্ন যাত্রা ।
এদিন যীশুপুজোর প্রাঙ্গণে আগত ভক্তদের ভিড়ে ছিলেন বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষ ৷ কেউ হাতজোড় করে প্রার্থনায় রত আবার কেউ বা নীরবে ধ্যানমগ্ন । কারও চোখে জল, কারও মুখে সন্তুষ্টির শান্ত রেখা । এদেরই মধ্যে উপস্থিত এক যুবক জানালেন, এখানে এসে বোঝা যায়, ধর্ম মানে বিভাজন নয়; সংযোগ । সেই সংযোগের বার্তাই যেন এই যীশুপুজোকে অন্য মাত্রা দেয় ।
বেলুড় মঠ বহুদিন ধরেই সর্বধর্মসমন্বয়ের জীবন্ত প্রতীক । রামকৃষ্ণ-স্বামীজির দর্শনের ধারাবাহিকতায় এখানে কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং সচেতন বার্তা দেওয়া হয় ৷ ঘৃণার বদলে ভালোবাসা, সংঘাতের বদলে সহমর্মিতা বেছে নেওয়ার । তাই এই যীশুপুজো শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়; এটি মানবিকতার প্রকাশ ৷ এক নীরব প্রতিবাদও; কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে ।
অনুষ্ঠান শেষে মোমবাতির আলোয় ভাসতে থাকা মঠ প্রাঙ্গণ নিঃশব্দে বলে গেল একটাই কথা—যীশু, রামকৃষ্ণ, বুদ্ধ; নাম আলাদা হলেও লক্ষ্য এক । আর সেই লক্ষ্যই নতুন প্রজন্মের হাতে তুলে দিল বেলুড় মঠ—ভালোবাসা, শৃঙ্খলা ও করুণার শক্তি ।