দেবীর অবয়বযুক্ত সর্পাকৃতির পাথরখণ্ড থেকে শ্রমিকদের স্বপ্নাদেশ ! 136 বছরে দিনহাটার বারোয়ারি পুজো

দেবীর অবয়বযুক্ত সর্পাকৃতির পাথরখণ্ড থেকে শ্রমিকদের স্বপ্নাদেশ ! 136 বছরে দিনহাটার বারোয়ারি পুজো
Cooch Behar Baroari Durga Puja: শ্রমিকদের হাত ধরে শুরু হওয়া পুজো আজ সর্বজনীন ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি শুভঙ্কর সাহার বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : October 12, 2026 at 6:22 PM IST
দিনহাটা, 12 অক্টোবর: ইতিহাস, লোকবিশ্বাস আর ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল দিনহাটার মহামায়াপাটের দুর্গাপুজো । দেখতে দেখতে এবার 136 বছরে পা দিল জেলার প্রাচীনতম বারোয়ারি দুর্গাপুজোগুলির অন্যতম এই পুজো ।
বাহ্যিক আড়ম্বর কিংবা চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জার চাকচিক্য নয়; বরং দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য, নিষ্ঠা ও দেবী মহামায়ার প্রতি অগাধ বিশ্বাসই এই পুজোর প্রধান আকর্ষণ । পুজোর চারদিন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগমে মুখর হয়ে ওঠে মন্দির চত্বর । শুধু দিনহাটা নয়, দূরদূরান্ত থেকেও ভক্তরা ছুটে আসেন দেবীর দর্শন পেতে । এই পুজোর সূচনার ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে রেলপথ নির্মাণের সঙ্গে ।
প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী, সালটা 1890 সালের কয়েকবছর আগে । কোচবিহারের রাজাদের উদ্যোগে ডুয়ার্সের জয়ন্তী থেকে বাংলাদেশের রংপুর পর্যন্ত রেললাইন পাতার কাজ চলছিল । সেই সময় দিনহাটা রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেললাইন নির্মাণের কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকরা একটি পাথরের খণ্ড দেখতে পান । পাথরটিতে দেবীর অবয়ব আঁকা ছিল বলে শোনা যায় । সেই সঙ্গে পাথরটিকে ঘিরে ছিল সাপের আকৃতি ।
স্থানীয় জনশ্রুতি অনুসারে, ওই ঘটনার পর রাতে শ্রমিকরা স্বপ্নাদেশ পান । দেবী মহামায়া রূপে পূজিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন । এরপর শ্রমিকরা সেই পাথর খণ্ড তুলে এনে একটি ছোট মন্দির নির্মাণ করেন এবং সেখানে দেবী মহামায়ার পুজো শুরু করেন । পরবর্তীতে ফের স্বপ্নাদেশে মহামায়া মন্দিরের পাশে দুর্গাপুজো করার নির্দেশ পাওয়ার কথা প্রচলিত রয়েছে । সেই নির্দেশ অনুসারেই দেবী দুর্গারূপে পূজিত হতে শুরু করেন । এভাবেই রেলশ্রমিকদের হাত ধরে সূচনা হয় দিনহাটার এই ঐতিহাসিক পুজোর ।
সেই সময় কোচবিহারে রাজপরিবারের উদ্যোগে বড়দেবীর পুজো এবং রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় আরও কিছু দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হলেও বারোয়ারি পুজোর প্রচলন ছিল না বললেই চলে । সেই প্রেক্ষাপটে রেলশ্রমিকদের উদ্যোগে শুরু হওয়া এই পুজো দিনহাটার সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে বিশেষ স্থান করে নেয় । পরবর্তী সময়ে মহামায়া মন্দিরের পাশে গড়ে তোলা হয় স্থায়ী দুর্গামন্দির । প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেই ঐতিহ্য আজও বহন করে চলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা । বছরের চার দিন দুর্গাপুজো হলেও দেবী মহামায়া এখানে নিত্য পূজিত হন ৷ নবরাত্রির সময় 9 দিনে 9টা ঘটে চলে বিশেষ পুজো ৷
রথযাত্রার পুণ্যতিথিতে কাঠামো পুজোর মধ্যে দিয়ে প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয় । প্রায় তিন মাস ধরে চলে প্রতিমা নির্মাণ । স্থায়ী মন্দিরকে কেন্দ্র করেই সম্পন্ন হয় পুজোর যাবতীয় আয়োজন । পুজোর দিনগুলিতে মন্দির চত্বরে বসে মেলা । ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মেলাকে ঘিরেও তৈরি হয় উৎসবের আবহ । বহু মানুষের কাছে এই পুজো শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং দিনহাটার ঐতিহ্য ও আবেগের অবিচ্ছেদ্য অংশ ।
পুজো কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা নির্মল দেবনাথ বলেন, "রেলশ্রমিকদের হাতে যে পুজোর সূচনা হয়েছিল প্রায় দেড় শতাব্দী আগে, আজ তা দিনহাটার মানুষের আবেগ, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন । সময় বদলেছে, বদলেছে চারপাশের পরিবেশ । কিন্তু মহামায়ার প্রতি ভক্তি আর দুর্গাপুজোর চিরন্তন টান আজও অমলিন ।"
এই বিষয়ে মা মহামায়াপাট কমিটির সম্পাদক শঙ্কর কুমার সাহা বলেন, "136 বছরের এই পুজোয় নিয়মনিষ্ঠাই মূল কথা । সেটাকে মাথায় রেখেই আমরা পুজোর আয়োজন করে থাকি ৷"
একসময় এই পুজোয় অংশ নিতে ওপার বাংলা থেকেও বহু মানুষ আসতেন । কিন্তু দেশভাগ পরবর্তী পরিস্থিতি এবং পরবর্তীকালে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া তৈরি হওয়ার কারণে সেই যাতায়াতে বাধা তৈরি হয়েছে । ফলে আগের মতো আর ওপার বাংলার বহু মানুষের উপস্থিতি দেখা যায় না । তবুও সময়ের পরিবর্তনেও পুজোর ঐতিহ্য ও জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি । এছাড়া বর্তমানে পুরনো মহামায়া মন্দিরের গর্ভগৃহ অক্ষুণ্ণ রেখে আরও বড় ও সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন উদ্যোক্তারা ।
তাঁদের বক্তব্য, দিনহাটার মানুষের কাছে দেবী মহামায়া শুধু আরাধ্য দেবী নন, তিনি এই জনপদের বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের প্রতীক । তাই স্থানীয় মানুষের সহযোগিতাকে সঙ্গী করেই মন্দির নির্মাণের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ।