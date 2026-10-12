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দেবীর অবয়বযুক্ত সর্পাকৃতির পাথরখণ্ড থেকে শ্রমিকদের স্বপ্নাদেশ ! 136 বছরে দিনহাটার বারোয়ারি পুজো

Cooch Behar Baroari Durga Puja: শ্রমিকদের হাত ধরে শুরু হওয়া পুজো আজ সর্বজনীন ৷ ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি শুভঙ্কর সাহার বিশেষ প্রতিবেদন ৷

Dinhata Baroari Durga Puja
দিনহাটার বারোয়ারি পুজোর মধ্যে অন্যতম মহামায়া পাট (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 12, 2026 at 6:22 PM IST

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দিনহাটা, 12 অক্টোবর: ইতিহাস, লোকবিশ্বাস আর ঐতিহ্যের মেলবন্ধনে আজও স্বমহিমায় উজ্জ্বল দিনহাটার মহামায়াপাটের দুর্গাপুজো । দেখতে দেখতে এবার 136 বছরে পা দিল জেলার প্রাচীনতম বারোয়ারি দুর্গাপুজোগুলির অন্যতম এই পুজো ।

বাহ্যিক আড়ম্বর কিংবা চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জার চাকচিক্য নয়; বরং দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য, নিষ্ঠা ও দেবী মহামায়ার প্রতি অগাধ বিশ্বাসই এই পুজোর প্রধান আকর্ষণ । পুজোর চারদিন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সমাগমে মুখর হয়ে ওঠে মন্দির চত্বর । শুধু দিনহাটা নয়, দূরদূরান্ত থেকেও ভক্তরা ছুটে আসেন দেবীর দর্শন পেতে । এই পুজোর সূচনার ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে রেলপথ নির্মাণের সঙ্গে ।

136 বছরে দিনহাটার বারোয়ারি পুজো (ইটিভি ভারত)

প্রচলিত জনশ্রুতি অনুযায়ী, সালটা 1890 সালের কয়েকবছর আগে । কোচবিহারের রাজাদের উদ্যোগে ডুয়ার্সের জয়ন্তী থেকে বাংলাদেশের রংপুর পর্যন্ত রেললাইন পাতার কাজ চলছিল । সেই সময় দিনহাটা রেলস্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেললাইন নির্মাণের কাজ করতে গিয়ে শ্রমিকরা একটি পাথরের খণ্ড দেখতে পান । পাথরটিতে দেবীর অবয়ব আঁকা ছিল বলে শোনা যায় । সেই সঙ্গে পাথরটিকে ঘিরে ছিল সাপের আকৃতি ।

স্থানীয় জনশ্রুতি অনুসারে, ওই ঘটনার পর রাতে শ্রমিকরা স্বপ্নাদেশ পান । দেবী মহামায়া রূপে পূজিত হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলে তাঁরা বিশ্বাস করেন । এরপর শ্রমিকরা সেই পাথর খণ্ড তুলে এনে একটি ছোট মন্দির নির্মাণ করেন এবং সেখানে দেবী মহামায়ার পুজো শুরু করেন । পরবর্তীতে ফের স্বপ্নাদেশে মহামায়া মন্দিরের পাশে দুর্গাপুজো করার নির্দেশ পাওয়ার কথা প্রচলিত রয়েছে । সেই নির্দেশ অনুসারেই দেবী দুর্গারূপে পূজিত হতে শুরু করেন । এভাবেই রেলশ্রমিকদের হাত ধরে সূচনা হয় দিনহাটার এই ঐতিহাসিক পুজোর ।

Dinhata Mahamayapat Sarbajanin Durga Puja
মন্দিরেই মায়ের অঙ্গসজ্জার প্রস্তুতি (ইটিভি ভারত)

সেই সময় কোচবিহারে রাজপরিবারের উদ্যোগে বড়দেবীর পুজো এবং রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতায় আরও কিছু দুর্গাপুজোর আয়োজন করা হলেও বারোয়ারি পুজোর প্রচলন ছিল না বললেই চলে । সেই প্রেক্ষাপটে রেলশ্রমিকদের উদ্যোগে শুরু হওয়া এই পুজো দিনহাটার সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে বিশেষ স্থান করে নেয় । পরবর্তী সময়ে মহামায়া মন্দিরের পাশে গড়ে তোলা হয় স্থায়ী দুর্গামন্দির । প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেই ঐতিহ্য আজও বহন করে চলেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা । বছরের চার দিন দুর্গাপুজো হলেও দেবী মহামায়া এখানে নিত্য পূজিত হন ৷ নবরাত্রির সময় 9 দিনে 9টা ঘটে চলে বিশেষ পুজো ৷

Dinhata Mahamayapat Sarbajanin Durga Puja
দিনহাটা মহামায়াপাটের দুর্গাপূজা (ইটিভি ভারত)

রথযাত্রার পুণ্যতিথিতে কাঠামো পুজোর মধ্যে দিয়ে প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয় । প্রায় তিন মাস ধরে চলে প্রতিমা নির্মাণ । স্থায়ী মন্দিরকে কেন্দ্র করেই সম্পন্ন হয় পুজোর যাবতীয় আয়োজন । পুজোর দিনগুলিতে মন্দির চত্বরে বসে মেলা । ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি মেলাকে ঘিরেও তৈরি হয় উৎসবের আবহ । বহু মানুষের কাছে এই পুজো শুধুমাত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং দিনহাটার ঐতিহ্য ও আবেগের অবিচ্ছেদ্য অংশ ।

পুজো কমিটির অন্যতম কর্মকর্তা নির্মল দেবনাথ বলেন, "রেলশ্রমিকদের হাতে যে পুজোর সূচনা হয়েছিল প্রায় দেড় শতাব্দী আগে, আজ তা দিনহাটার মানুষের আবেগ, বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল নিদর্শন । সময় বদলেছে, বদলেছে চারপাশের পরিবেশ । কিন্তু মহামায়ার প্রতি ভক্তি আর দুর্গাপুজোর চিরন্তন টান আজও অমলিন ।"

Dinhata Ancient Mahamaya Durga Puja
নিত্যপুজো হয় দেবী মহামায়ার (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে মা মহামায়াপাট কমিটির সম্পাদক শঙ্কর কুমার সাহা বলেন, "136 বছরের এই পুজোয় নিয়মনিষ্ঠাই মূল কথা । সেটাকে মাথায় রেখেই আমরা পুজোর আয়োজন করে থাকি ৷"

একসময় এই পুজোয় অংশ নিতে ওপার বাংলা থেকেও বহু মানুষ আসতেন । কিন্তু দেশভাগ পরবর্তী পরিস্থিতি এবং পরবর্তীকালে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া তৈরি হওয়ার কারণে সেই যাতায়াতে বাধা তৈরি হয়েছে । ফলে আগের মতো আর ওপার বাংলার বহু মানুষের উপস্থিতি দেখা যায় না । তবুও সময়ের পরিবর্তনেও পুজোর ঐতিহ্য ও জনপ্রিয়তায় ভাটা পড়েনি । এছাড়া বর্তমানে পুরনো মহামায়া মন্দিরের গর্ভগৃহ অক্ষুণ্ণ রেখে আরও বড় ও সুদৃশ্য মন্দির নির্মাণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন উদ্যোক্তারা ।

তাঁদের বক্তব্য, দিনহাটার মানুষের কাছে দেবী মহামায়া শুধু আরাধ্য দেবী নন, তিনি এই জনপদের বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের প্রতীক । তাই স্থানীয় মানুষের সহযোগিতাকে সঙ্গী করেই মন্দির নির্মাণের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ।

TAGGED:

দিনহাটা মহামায়া পাট দুর্গাপুজো
কোচবিহারের বারোয়ারি দুর্গাপুজো
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