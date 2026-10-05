15 দিন আগে পিতৃপক্ষেই শুরু পুজো, 600 বছরের পুরনো তালপাতার পুঁথি পাঠ-পশুবলি হয় আজও

15 দিন আগে পিতৃপক্ষেই শুরু পুজো, 600 বছরের পুরনো তালপাতার পুঁথি পাঠ-পশুবলি হয় আজও
Salanpur Ethora Village Durga Puja: ইটিভি ভারতে সালানপুরের এথোড়া গ্রামের চক্রবর্তী ও মুখোপাধ্যায় পরিবারের জোড়া দুর্গাপুজোর গল্প । লিখছেন তারক চট্টোপাধ্যায় ৷
Published : October 5, 2026 at 2:21 PM IST
আসানসোল, 5 অক্টোবর: দুর্গাপুজো ঘিরে এই বাংলায় কতই না প্রাচীন গল্পগাথা । একদিকে পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক গল্প তার সঙ্গে রয়েছে অলৌকিকত্বের ছোঁয়া । গ্রাম বাংলার সাবেকি পারিবারিক পুজোগুলি এভাবেই একটি অন্যের থেকে ব্যতিক্রমী হয়ে ওঠে ।
এমনই একটি হল আসানসোলের সালানপুর ব্লকের এথোড়া গ্রামে বড় দুর্গার পুজো । গ্রামে মোট 12টি পুজো থাকলেও বড় দুর্গার পুজোটি সবচেয়ে প্রাচীন । চক্রবর্তী এবং মুখোপাধ্যায় পরিবারে এই বড় দুর্গার পুজো প্রায় 600 বছরের প্রাচীন বলে প্রবীণদের দাবি । পরবর্তীতে পারিবারিক বিস্তৃতকরণের কারণে বড় দুর্গার মন্দির থেকে মাটি নিয়ে গিয়ে দ্বিতীয় আরেকটি পুজো শুরু করেছিল চক্রবর্তী এবং মুখোপাধ্যায় পরিবার । সেটিরও বয়স আনুমানিক 400 বছর বলে পরিবারের লোকেরা দাবি করছেন ।
এথোড়া গ্রামে বড় দুর্গা
আনুমানিক প্রায় 600 বছর আগে এথোড়া গ্রামের বড় দুর্গার পুজো শুরু হয় । এটিই গ্রামে প্রথম পুজো । পরবর্তীকালে আরও বেশ কয়েকটি পারিবারিক পুজো হলেও এই পুজোর নিয়মনিষ্ঠা মেনেই অন্যান্য পুজাগুলি সেই ধারায় বহমান হয়েছে । কীভাবে পুজো শুরু হয়েছিল তার ইতিহাস জানা যায়নি ।
তবে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, চক্রবর্তী পরিবারই এই পুজো শুরু করেছিলেন । তারা একদা এথোড়া গ্রামে এসেছিলেন কাশীপুর রাজা পৌরোহিত্যে । পরবর্তীকালে চক্রবর্তী পরিবার পুজো শুরু করলেও তাতে জুড়ে যান মুখোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যরা ।
এই বিষয়ে পরিবারের সদস্য অমিতাভ চক্রবর্তী বলেন, "এথোড়া গ্রামের এই দুর্গাপুজোয় রয়েছে নানান বৈচিত্র । জিতাষ্টমীর পরের দিন অর্থাৎ নবমী তিথি থেকে 15 দিন আগেই বড় দুর্গার পুজো শুরু হয়ে যায় । ছাগ বলির মাধ্যমে 15 দিন আগে এই দুর্গাপুজো শুরু হয় । তবে পুজো চলাকালীন বলি প্রথা আজও রয়েছে এই পুজোয় । সপ্তমী, অষ্টমীর সন্ধিক্ষণ এবং নবমী তিথিতে এই দুর্গাপুজোয় বলিদান হয়ে থাকে । ছাগ, ভেড়া এবং কাঁড়া (মহিষ), তিন রকম পশুর বলি দেওয়া হয় এই দুর্গাপুজোয় ।"
তালপাতার পুঁথিতে পুজো
প্রায় 600 বছরের প্রাচীন এই বড় দুর্গাপুজোতে আজও তালপাতার পুঁথিতে লেখা মন্ত্র উচ্চারণে মায়ের পুজো হয় । কয়েকশো বছর আগে পরিবার সূত্রে পাওয়া এই তালপাতার পুঁথি পড়েই মায়ের পূজার্চনা করা হয় । পরিবারের এ প্রজন্মের সদস্য সৌম্যজিৎ মুখোপাধ্যায় ও অনল চক্রবর্তীরা বলেন, "লাল শালু কাপড়ে মোড়া যত্নে রাখা রয়েছে এই তালপাতার পুঁথি । যা ছুঁলেই শিহরণ জাগে ।"
তালপাতার পুঁথিতে লেখা সেই মন্ত্রেও রয়েছে ব্যতিক্রম । চক্রবর্তী ও মুখোপাধ্যায় পরিবারের সদস্য অভিষেক চক্রবর্তী বলেন, "কালিদাসের সময়কালে যে দুর্গা মন্ত্র ব্যবহার করা হত আমাদের পুঁথিতে সেই মন্ত্র লেখা রয়েছে । ফলে কোথাও না কোথাও কালিদাসের সেই সময়কালের সঙ্গে একটা যোগসূত্র পাওয়া যায় ।"
এই হাইটেক যুগেও এখনও পর্যন্ত লাল শালু কাপড়ে বাঁধা সেই তালপাতার পুঁথি পড়েই দুর্গাপুজো হয় চক্রবর্তী ও মুখোপাধ্যায় পরিবারে । তালপাতার পুঁথি দেখতে মানুষের ভিড় নামে পুজোর সময় ।
একই পরিবারের শিল্পী বানান ছাঁচহীন প্রতিমা
এথোড়া গ্রামের বড় দুর্গার প্রতিমা সাবেকি হলেও বেশ অন্যরকম । পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, একই পরিবারের শিল্পী বছরের পর বছর এই মূর্তি বানিয়ে আসছেন । এই মূর্তিতে কোনওরকম ছাঁচের ব্যবহার হয় না । অর্থাৎ, সমগ্র মূর্তিটি শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় নির্মিত । আশ্চর্যের বিষয় এটাই বছরের পর বছর একই পরিবারের হলেও শিল্পীরা কালের নিয়মে পাল্টেছেন ৷ তবে মৃন্ময়ী মায়ের মুখের কিন্তু কোনও পরিবর্তন হয়নি । মূর্তি তৈরির কারিগর যেমন একই পরিবারের শিল্পী, তেমনি এখানে ঢাকিরাও বংশানুক্রমিকভাবে এই বড় দুর্গার মন্দিরে ঢাক বাজিয়ে আসছেন । যারা পুজো করেন পুরোহিতও একই পরিবার থেকে আসে ।
পরিবারের সদস্য সুশান্ত চক্রবর্তী জানান, রাজারা আমল থেকেই পুরোহিত থেকে শুরু করে ঢাকি কিংবা প্রতিমা শিল্পী প্রত্যেকের জন্য জমি দান করা হয়েছিল । সেই সূত্রেই তাঁরা আজও বাঁধা পড়ে আছেন এই বড় দুর্গা মন্দিরের সঙ্গে ।"
বন্দুক ফাটিয়ে সন্ধিক্ষণ
অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণের সময় এই বড় দুর্গা মন্দিরে বন্দুক ফাটানোর রীতি রয়েছে । তার আগে সেই বন্দুককেও পুজো করা হয় । ঠিক অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণের সময় এখানে বন্দুক ফাটানো হয় । সেই আওয়াজ অন্যান্য মন্দিরে পৌঁছে যায় তারপরেই সেই মন্দিরগুলিতে সন্ধিক্ষণের বলিদান অনুষ্ঠিত হয় । অতীতে তামার পাত্র জলে বসিয়ে সন্ধি নির্ধারিত হত এই বড় দুর্গার মন্দিরে ৷ যাকে চলতি ভাষায় তামি বলা হত । বর্তমানে সেই নিয়মকানুনে কিছুটা বদল হলেও বন্দুক ফাটানোর রীতি আজও রয়েছে । পরিবার সূত্রে দাবি, বড় দুর্গার মন্দিরের সন্ধিক্ষণের হওয়ার পরেই গ্রামের আরও বাকি মন্দির গুলিতে সন্ধিক্ষণ হয় ।
বড় দুর্গা মন্দিরে আসে প্রজাপতি
পৌরাণিক গল্পের পাশাপাশি অলৌকিক গল্পও শোনা যায় এই বড় দুর্গার মন্দিরকে ঘিরে । সন্ধিক্ষণের সময় মৃন্ময়ী মায়ের গায়ে এসে বসে প্রজাপতি । এমন দাবি করেছেন পরিবারের সদস্য অমিতাভ চক্রবর্তী । তাঁর কথায়, "সন্ধিপূজার সময় কোনও না কোনও একটি সময়ে বড় আকারের একটি প্রজাপতি চলে আসে এবং সেটি মায়ের গায়ে এসে বসে । বছরের পর বছর এই ঘটনা ঘটে আসছে । আমি আমার বাবার মুখে শুনেছি, দাদুর মুখেও শুনেছি, সন্ধিপুজোর সময় প্রজাপতি আসা এক অলৌকিক বিষয় ।"
দুই পরিবারের আরেকটি পুজো
এথোড়া গ্রামে চক্রবর্তী এবং মুখোপাধ্যায় পরিবারের বড় দুর্গা সবচেয়ে প্রাচীন হলেও পারিবারিক বিস্তৃতকরণে পরবর্তীকালে আরও একটি দুর্গাপুজো শুরু হয় । পরিবারের সদস্য প্রীতম চক্রবর্তী বলেন, "পরিবার বড় হয়ে যাওয়ার কারণে বড় দুর্গামন্দিরের মাটি এনে সেই মন্দিরের পাশেই আরও একটি পুজো শুরু করে আমাদের পরিবারের পূর্বপুরুষেরা । যদিও আজও বড় দুর্গার পুজোর সমস্ত নিয়মকানুন মেনেই আমাদের এই পুজো করা হয় । বড় দুর্গার মন্দিরের মতোই এখানেও 15 দিন আগে থেকে পুজো শুরু হয় ছাগ বলির মাধ্যমে । সপ্তমী, অষ্টমী নবমীতে বলিদানের রীতি রয়েছে ।"
বড় দুর্গার মন্দিরের মতো চক্রবর্তী এবং মুখোপাধ্যায় পরিবারের এই মন্দিরেও সেই প্রাচীন তালপাতার পুঁথি দিয়েই আজও দুর্গাপুজো হয় । এই মন্দিরে একটি সংস্কৃত শিক্ষার টোল আছে । যেখান থেকে জেলার বহু যুবক যুবতী বৈদিক মন্ত্রের শিক্ষা পেয়েছেন ।
দেবোত্তর সম্পত্তিতেই পুজো
দুর্গাপুজো মানেই বিপুল খরচ । তার সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের সমস্ত মানুষজনের আসা, খাওয়া দাওয়া, পারিবারিক উৎসব । কিন্তু, এই বিপুল খরচ ওঠে কোথা থেকে ? পরিবারের সদস্য সুশান্ত চক্রবর্তী জানান, চক্রবর্তী এবং মুখোপাধ্যায় পরিবারের যে এখন বিস্তৃতকরণ হয়েছে সেই পরিবারের লোকজনরা যেমন আর্থিক সাহায্য দেয়, পাশাপাশি প্রচুর পুকুর জমি ইত্যাদি দেবোত্তর সম্পত্তি রয়েছে । তা থেকেও এই পুজোগুলির খরচ ওঠে ।"
এথোড়া গ্রামে চক্রবর্তী এবং মুখোপাধ্যায় পরিবারের এই দুটি পুজোই এখন পারিবারিক মেলবন্ধন ও উৎসবের চেহারা নিয়েছে । একদিকে সাবেকি, প্রাচীন পুজোর রীতিনীতি মেনে পুজো-অর্চনা, হোম যজ্ঞ । তার পাশাপাশি পরিবারের সবাই মিলে একসঙ্গে পুজোর পাঁচ দিন মিলিত হওয়ায় এক অনন্য উৎসবের চেহারাও এথোড়া গ্রামে ।