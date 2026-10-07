গুজরাতের চিন্তন শিবিরের অভিজ্ঞতা নিয়েই পশ্চিমবঙ্গের পরিকাঠামো উন্নয়ন : পূর্তমন্ত্রী
WB Infrastructure Development: 5 এবং 6 অক্টোবর গুজরাতের একতা নগরে আয়োজিত হয়েছিল জাতীয় চিন্তন শিবির। নাম দেওয়া হয়েছিল- ‘গতিশক্তি সে প্রগতি’। সঞ্জীব গুহর প্রতিবেদন ।
Published : October 7, 2026 at 12:23 AM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: গুজরাতের চিন্তন শিবির থেকে সঞ্চিত অভিজ্ঞতা নিয়েই পশ্চিমবঙ্গের পরিকাঠামোর উন্নয়ন করতে চান পূর্তমন্ত্রী অজয় পোদ্দার । টানা 15 বছর রাজ্যে ক্ষমতায় ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। সেই অধ্যায় শেষে রাজ্যে এখন নতুন সরকার। আর ক্ষমতায় এসেই পূর্বতন সরকারের থেকে এক কদম এগিয়ে রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নকেই সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দিচ্ছে বিজেপি।
লক্ষ্য একটাই, মুম্বই বা আমেদাবাদের মতো দেশের প্রথম সারির মেগাসিটিগুলির ধাঁচে কলকাতাকে গড়ে তোলা। পরিকাঠামোর দৌড়ে কলকাতা যাতে দেশের অন্য বড় শহরগুলির থেকে কোনও অংশে পিছিয়ে না থাকে, সেই লক্ষ্যমাত্রা নিয়েই কাজ শুরু করে দিয়েছে নতুন সরকার।
উন্নয়নের নিখুঁত রূপরেখা তৈরি করতেই গুজরাতের জাতীয় চিন্তন শিবিরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে বলে মনে করছে রাজ্যের পূর্ত দফতর। 5 এবং 6 অক্টোবর গুজরাতের একতা নগরে আয়োজিত হয়েছিল জাতীয় চিন্তন শিবির। নাম দেওয়া হয়েছিল- ‘গতিশক্তি সে প্রগতি’। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রকের উদ্যোগে স্ট্যাচু অফ ইউনিটি চত্বরে আয়োজিত এই দু’দিনের শিবিরে রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করেন পূর্তমন্ত্রী ডঃ অজয় কুমার পোদ্দার। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরি এবং মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হর্ষ মালহোত্রা।
মূলত পিএম গতিশক্তির মাধ্যমে জাতীয় পরিকাঠামোর উন্নয়ন, ‘ভূমি রাশি’ পোর্টালের মাধ্যমে দ্রুত জমি অধিগ্রহণ এবং অন্তত দশ বছর টিকবে এমন মজবুত রাস্তা তৈরির কৌশল নিয়েই সেখানে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পূর্বতন সরকারের আমলে কেন্দ্রের সঙ্গে সমন্বয়ের অভাবেই রাজ্যের জাতীয় সড়ক প্রকল্পগুলি থমকে ছিল বলে বারবার অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু বর্তমান সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে বদ্ধপরিকর। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে রাজ্যের সড়কগুলিকে কীভাবে আরও উন্নত করা যায়, গুজরাতের শিবির থেকে সেই শিক্ষাই নিয়েছে রাজ্য।
পূর্তমন্ত্রী বলেন, "চিন্তন শিবির থেকে একটা নতুন আলোর দিশা আমরা পেয়েছি । ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে স্টেট হাইওয়ের ক্ষেত্রে ডিপিআর থেকে আরম্ভ করে রাস্তা কীভাবে বানানো হবে এবং সেই রাস্তাকে কীভাবে দীর্ঘমেয়াদি করা সম্ভব তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।"
এই শিবিরের অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল যাত্রী সুরক্ষা এবং সার্ভিস রোড বা বাইলেনের সংস্কার। দুর্ঘটনা রুখতে রাস্তার ব্লাইন্ড স্পটগুলিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চিহ্নিত করে তা সারানোর বিষয়ও বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, এতদিন জাতীয় সড়কের ধারের সার্ভিস রোডগুলির রক্ষণাবেক্ষণের নির্দিষ্ট মালিকানা বা দায়িত্ব কারও ছিল না । এর ফলে সেগুলি বেহাল হয়ে পড়ে থাকত। এবার থেকে এই বাইলেনগুলির দায়িত্বও সরাসরি জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ নেবে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী।
মন্ত্রীর সঙ্গে এই শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন দফতরের যুগ্মসচিব নির্মল মণ্ডল এবং মুখ্য বাস্তুকার (সড়ক) বিকাশ কুমার মাজি। রাজ্যের স্টেট হাইওয়েগুলিকেও এবার কেন্দ্রীয় গতিশক্তির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে অত্যাধুনিক মানের করে গড়ে তুলতে চাইছে পূর্ত দফতর। গুজরাতের অভিজ্ঞতা যে এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নেবে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন মন্ত্রী।
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