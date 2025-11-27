কলকাতার ঐতিহ্যকে নয়া জীবন দান, শহরের যত্নে নাগরিকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ

কলকাতার ঐতিহ্যকে নয়া জীবন দান, শহরের যত্নে নাগরিকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ
ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপে 263 জন মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন ৷ কেউ এক হাজার টাকা দিয়েছেন । আবার কেউ দিয়েছেন চল্লিশ লক্ষ টাকা ।
Published : November 27, 2025 at 7:49 PM IST
কলকাতা, 27 নভেম্বর: মহানগরের পথ চলতে গিয়ে রোজই পেরোতে হয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, রাজভবন, সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল কিংবা জেনারেল পোস্ট অফিস । স্মৃতির সরণি ধরে শহরের পথে এগোতে থাকলে তালিকাটা দীর্ঘ হবে । যার পরতে পরতে ইতিহাস এবং ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিবর্তন জড়িয়ে । কিন্তু, ডিজিটাল বিশ্বের ইঁদুর দৌড় সামলে কতজনই বা সেই ইতিহাসকে ছুঁয়ে যায় ? ঐতিহ্যের যত্ন নেয় ? উত্তর মেলা কঠিন । বরং, চরম অবহেলার মাঝেও এই ঐতিহ্য ও ইতিহাস হাতছানি দেয় রোজই । ইদানিং তার খোঁজ খবর রাখতে শুরু করেছেন একদল মানুষ ।
তাঁরা নিয়ম করে ধাপে ধাপে শহর কলকাতার একাধিক হেরিটেজ ভবন সংরক্ষণে উদ্যোগী হয়েছেন । কারণ, এই ঐতিহাসিক ভবনগুলো শুধু স্থাপত্যের নিদর্শনই নয়, বরং শহরের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । সেই অঙ্গের সংরক্ষণ ও যত্নও চলছে দু'বছর ধরে । আর যাঁরা যত্ন নিচ্ছেন তাঁরাই আবার একজোট হতে শুরু করেছেন ডিজিটাল মাধ্যমে ।
সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপের দৌলতে 263 জন মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন, যাঁরা গত দু'বছরে মুর্শিদাবাদ প্যালেসের ঘড়ি ও শহর কলকাতার স্থাপত্যই শুধু নয়, বিজ্ঞান চর্চার ঐতিহাসিক স্থানগুলোকেও রং করছেন, আলোকিত করছেন, সংস্কার করছেন । কলকাতাকে পুনরুদ্ধার করছেন । তার ফলে এই স্থাপত্যগুলি এখন সবার চোখে জ্বলজ্বল করে ধরা দিচ্ছে । এক কথায়, তাঁরা ইতিহাস ও ঐতিহ্যে মোড়া নতুন কলকাতার জন্ম দিচ্ছেন ।
এই বিশাল কর্মকাণ্ডের শুরু 2023 সালের নভেম্বর মাসে । দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা মুদ্দার পাথেরিয়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই কর্মযজ্ঞ শুরু করেন । পরে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন শহরের আরও 262 জন মানুষ । যাঁদের কেউ এক হাজার টাকা দিয়েছেন । কেউ দিয়েছেন চল্লিশ লক্ষ টাকা ।
মুদ্দার পাথেরিয়া জানান, "শহর কলকাতার মনোমুগ্ধকর পরিবেশ ফেরাতে এক টাকা দিলেও গ্রহণ করা হবে । যার পাই টু পাই হিসেব থাকবে । কিন্তু, তার জন্য কোনও সংগঠন, কর্মী নিয়োগ করা হয়নি । আমারই অ্যাকাউনটেন্ট হিসেব রাখছেন । যাঁরা অর্থ দান করছেন তাঁদের নিয়ে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে । যার নাম দেওয়া হয়েছে "দ্য কলকাতা রিস্টোরার্স ।" যে গ্রুপের ট্যাগ লাইন - "কলকাতা তোমার জন্য কী করতে পারে তা জিজ্ঞাসা করো না । কলকাতার জন্য তুমি কী করতে পারো, জিজ্ঞেস করো ।"
ইটিভি ভারতকে মুদ্দার পাথেরিয়া বলেন, "চলতি বছর 25 নভেম্বর পর্যন্ত 216টি ভবন ও ঘড়িঘরকে মনোমুগ্ধকর করা হয়েছে । সব মিলিয়ে প্রায় আড়াই কোটি টাকা খরচ হয়েছে । যার একটি পয়সাও সরকারকে খরচ করতে হয়নি । সরকার খরচ করলে কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়ে যেত । তা হয়নি । পুরো খরচ করেছেন শহর কলকাতা প্রেমিক বাসিন্দারা । এই রিস্টোরার্স'দের কাছে যদি আজ দশ লক্ষ টাকার কথা বলি, তাহলে একদিনের মধ্যে জোগাড় হয়ে যাবে । মনোমুগ্ধকর কলকাতাকে ফেরাতে তাঁরা সকলেই হাত বাড়িয়ে দেবেন ।"
মুদ্দারের আরও দাবি, "নামমাত্র খরচে রাজভবন, সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পরী, জেনারেল পোস্ট অফিস, টালিগঞ্জ ঘড়িঘর ও ঘড়ি পুনরুজ্জীবিত হয়েছে । মর্যাদার সঙ্গে জ্বলজ্বল করছে । শহর কলকাতা এখন কার্যত ইউরোপের রাজধানীগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে । তবে, তফাৎ আছে । পার্থক্য হল প্যারিস, লন্ডনে ইতিহাসকে নাটকীয়ভাবে আলোকিত করার জন্য সরকারি কোষাগার বা বৃহৎ কর্পোরেট তহবিল ব্যবহার করা হয়েছে । কিন্তু, সম্ভবত প্রথম নাগরিকরাই শহর কলকাতার ঐতিহ্য রক্ষার কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করছে ।"
সরকার কেন এই উদ্যোগ নিচ্ছে না ? সাধারণ মানুষ কেন অর্থ দিয়ে এই উদ্যোগে অংশ নিচ্ছেন ? মুদ্দারের দাবি, "সবকিছু সরকারের দায়বদ্ধতা নয় । যে শহর আমাকে বড় করেছে, শিখিয়েছে, পড়িয়েছে, কাজ দিয়েছে সেই শহরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্ব নাগরিকের । যাঁরা অর্থ দিচ্ছেন তাঁরা এক সপ্তাহের মধ্যে ফলাফল দেখতে পান । উজ্জ্বল গম্বুজ, সুউচ্চ ঘড়িঘর, আলোকিত পেডিমেন্ট - প্রতিটিই প্রমাণ করে যে তাঁদের টাকা বৃথা যায়নি । যাচ্ছে না । বরং, এই সমস্ত স্থাপত্যের দৃশ্যমানতা বেড়েছে । দ্য কলকাতা রিস্টোরার্সের এই উদ্যোগটি দেখিয়েছে নাগরিক দায়বদ্ধতায় স্বচ্ছতার সঙ্গে শহরের ঐতিহ্য রক্ষা করা সম্ভব ।"
কতদিন চলবে এই উদ্যোগ ? তালিকায় আর কোন কোন স্থাপত্য আছে ? প্রশ্নের জবাবে মুদ্দার বলেন, "তালিকার কথা বলতে পারব না । সময়ের কথা বলতে পারি । যত দিন বাঁচব, ততদিন মহানগরের মনোমুগ্ধকর পরিবেশ ফেরানোর কাজে নিযুক্ত থাকব ।"