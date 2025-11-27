ETV Bharat / state

কলকাতার ঐতিহ্যকে নয়া জীবন দান, শহরের যত্নে নাগরিকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ

ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপে 263 জন মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন ৷ কেউ এক হাজার টাকা দিয়েছেন । আবার কেউ দিয়েছেন চল্লিশ লক্ষ টাকা ।

ETV BHARAT
শহরের যত্নে নাগরিকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ (ছবি সংগৃহীত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 27, 2025 at 7:49 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 27 নভেম্বর: মহানগরের পথ চলতে গিয়ে রোজই পেরোতে হয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, রাজভবন, সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল কিংবা জেনারেল পোস্ট অফিস । স্মৃতির সরণি ধরে শহরের পথে এগোতে থাকলে তালিকাটা দীর্ঘ হবে । যার পরতে পরতে ইতিহাস এবং ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিবর্তন জড়িয়ে । কিন্তু, ডিজিটাল বিশ্বের ইঁদুর দৌড় সামলে কতজনই বা সেই ইতিহাসকে ছুঁয়ে যায় ? ঐতিহ্যের যত্ন নেয় ? উত্তর মেলা কঠিন । বরং, চরম অবহেলার মাঝেও এই ঐতিহ্য ও ইতিহাস হাতছানি দেয় রোজই । ইদানিং তার খোঁজ খবর রাখতে শুরু করেছেন একদল মানুষ ।

তাঁরা নিয়ম করে ধাপে ধাপে শহর কলকাতার একাধিক হেরিটেজ ভবন সংরক্ষণে উদ্যোগী হয়েছেন । কারণ, এই ঐতিহাসিক ভবনগুলো শুধু স্থাপত্যের নিদর্শনই নয়, বরং শহরের ইতিহাসের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । সেই অঙ্গের সংরক্ষণ ও যত্নও চলছে দু'বছর ধরে । আর যাঁরা যত্ন নিচ্ছেন তাঁরাই আবার একজোট হতে শুরু করেছেন ডিজিটাল মাধ্যমে ।

ETV BHARAT
সায়েন্স সিটি (ছবি সংগৃহীত)

সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপের দৌলতে 263 জন মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন, যাঁরা গত দু'বছরে মুর্শিদাবাদ প্যালেসের ঘড়ি ও শহর কলকাতার স্থাপত্যই শুধু নয়, বিজ্ঞান চর্চার ঐতিহাসিক স্থানগুলোকেও রং করছেন, আলোকিত করছেন, সংস্কার করছেন । কলকাতাকে পুনরুদ্ধার করছেন । তার ফলে এই স্থাপত্যগুলি এখন সবার চোখে জ্বলজ্বল করে ধরা দিচ্ছে । এক কথায়, তাঁরা ইতিহাস ও ঐতিহ্যে মোড়া নতুন কলকাতার জন্ম দিচ্ছেন ।

ETV BHARAT
নতুন প্রাণ পাচ্ছে কলকাতার ইতিহাস-ঐতিহ্য (ছবি সংগৃহীত)

এই বিশাল কর্মকাণ্ডের শুরু 2023 সালের নভেম্বর মাসে । দক্ষিণ কলকাতার বাসিন্দা মুদ্দার পাথেরিয়া ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই কর্মযজ্ঞ শুরু করেন । পরে তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন শহরের আরও 262 জন মানুষ । যাঁদের কেউ এক হাজার টাকা দিয়েছেন । কেউ দিয়েছেন চল্লিশ লক্ষ টাকা ।

ETV BHARAT
রাজভবন (ছবি সংগৃহীত)

মুদ্দার পাথেরিয়া জানান, "শহর কলকাতার মনোমুগ্ধকর পরিবেশ ফেরাতে এক টাকা দিলেও গ্রহণ করা হবে । যার পাই টু পাই হিসেব থাকবে । কিন্তু, তার জন্য কোনও সংগঠন, কর্মী নিয়োগ করা হয়নি । আমারই অ্যাকাউনটেন্ট হিসেব রাখছেন । যাঁরা অর্থ দান করছেন তাঁদের নিয়ে একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ তৈরি করা হয়েছে । যার নাম দেওয়া হয়েছে "দ্য কলকাতা রিস্টোরার্স ।" যে গ্রুপের ট্যাগ লাইন - "কলকাতা তোমার জন্য কী করতে পারে তা জিজ্ঞাসা করো না । কলকাতার জন্য তুমি কী করতে পারো, জিজ্ঞেস করো ।"

ETV BHARAT
শহরের যত্নে নাগরিকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ (ছবি সংগৃহীত)

ইটিভি ভারতকে মুদ্দার পাথেরিয়া বলেন, "চলতি বছর 25 নভেম্বর পর্যন্ত 216টি ভবন ও ঘড়িঘরকে মনোমুগ্ধকর করা হয়েছে । সব মিলিয়ে প্রায় আড়াই কোটি টাকা খরচ হয়েছে । যার একটি পয়সাও সরকারকে খরচ করতে হয়নি । সরকার খরচ করলে কয়েক কোটি টাকা খরচ হয়ে যেত । তা হয়নি । পুরো খরচ করেছেন শহর কলকাতা প্রেমিক বাসিন্দারা । এই রিস্টোরার্স'দের কাছে যদি আজ দশ লক্ষ টাকার কথা বলি, তাহলে একদিনের মধ্যে জোগাড় হয়ে যাবে । মনোমুগ্ধকর কলকাতাকে ফেরাতে তাঁরা সকলেই হাত বাড়িয়ে দেবেন ।"

ETV BHARAT
রাজভবন (ছবি সংগৃহীত)

মুদ্দারের আরও দাবি, "নামমাত্র খরচে রাজভবন, সেন্ট পলস ক্যাথিড্রাল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের পরী, জেনারেল পোস্ট অফিস, টালিগঞ্জ ঘড়িঘর ও ঘড়ি পুনরুজ্জীবিত হয়েছে । মর্যাদার সঙ্গে জ্বলজ্বল করছে । শহর কলকাতা এখন কার্যত ইউরোপের রাজধানীগুলির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে । তবে, তফাৎ আছে । পার্থক্য হল প্যারিস, লন্ডনে ইতিহাসকে নাটকীয়ভাবে আলোকিত করার জন্য সরকারি কোষাগার বা বৃহৎ কর্পোরেট তহবিল ব্যবহার করা হয়েছে । কিন্তু, সম্ভবত প্রথম নাগরিকরাই শহর কলকাতার ঐতিহ্য রক্ষার কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করছে ।"

ETV BHARAT
সায়েন্স সিটি (ছবি সংগৃহীত)

সরকার কেন এই উদ্যোগ নিচ্ছে না ? সাধারণ মানুষ কেন অর্থ দিয়ে এই উদ্যোগে অংশ নিচ্ছেন ? মুদ্দারের দাবি, "সবকিছু সরকারের দায়বদ্ধতা নয় । যে শহর আমাকে বড় করেছে, শিখিয়েছে, পড়িয়েছে, কাজ দিয়েছে সেই শহরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্ব নাগরিকের । যাঁরা অর্থ দিচ্ছেন তাঁরা এক সপ্তাহের মধ্যে ফলাফল দেখতে পান । উজ্জ্বল গম্বুজ, সুউচ্চ ঘড়িঘর, আলোকিত পেডিমেন্ট - প্রতিটিই প্রমাণ করে যে তাঁদের টাকা বৃথা যায়নি । যাচ্ছে না । বরং, এই সমস্ত স্থাপত্যের দৃশ্যমানতা বেড়েছে । দ্য কলকাতা রিস্টোরার্সের এই উদ্যোগটি দেখিয়েছে নাগরিক দায়বদ্ধতায় স্বচ্ছতার সঙ্গে শহরের ঐতিহ্য রক্ষা করা সম্ভব ।"

ETV BHARAT
হুগলির ইমামবাড়া (ছবি সংগৃহীত)

কতদিন চলবে এই উদ্যোগ ? তালিকায় আর কোন কোন স্থাপত্য আছে ? প্রশ্নের জবাবে মুদ্দার বলেন, "তালিকার কথা বলতে পারব না । সময়ের কথা বলতে পারি । যত দিন বাঁচব, ততদিন মহানগরের মনোমুগ্ধকর পরিবেশ ফেরানোর কাজে নিযুক্ত থাকব ।"

ETV BHARAT
শ্রী শ্রী কালাচাঁদ মন্দির (ছবি সংগৃহীত)

TAGGED:

WHATSAPP GROUP
KOLKATA HISTORY GETS NEW LIFE
হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ
কলকাতার ঐতিহ্য
KOLKATA HERITAGE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.