শাহজাহানের ভগ্নিপতিও কীর্তিমান ! প্রভাব খাটিয়ে সরকারি শৌচালয় দখল ন্যাজাট-কাণ্ডে অভিযুক্তের

শাহজাহানের ভগ্নিপতিও কীর্তিমান ! প্রভাব খাটিয়ে সরকারি শৌচালয় দখল ন্যাজাট-কাণ্ডে অভিযুক্তের
ন্যাজাটে সাক্ষীর গাড়ি দুর্ঘটনায় এফআইআর-এ নাম রয়েছে শাহজাহানের ভগ্নিপতি সাবির আলি মোল্লার ৷ তাঁর বিরুদ্ধেই উঠল প্রভাব খাটিয়ে সরকারি 'শৌচালয়' দখলের অভিযোগ ।
Published : December 20, 2025 at 7:35 PM IST
সন্দেশখালি, 20 ডিসেম্বর: ফের শিরোনামে সন্দেশখালি ৷ শাহজাহান-মামলায় সাক্ষীর গাড়ি দুর্ঘটনায় এফআইআর-এ নাম থাকা তৃণমূল নেতা সাবির আলি মোল্লার বিরুদ্ধে এবার সরকারি 'শৌচালয়' দখলের অভিযোগ উঠল । সম্পর্কে সাবির জেলবন্দি শেখ শাহজাহানের ভগ্নিপতি ।
অভিযোগ, তাঁর প্রভাব খাটিয়ে তিনি গায়ের জোরে সদ্য তৈরি হওয়া সরকারি এই 'শৌচালয়'-টি দখল করে রেখেছেন । যার জেরে সাধারণ মানুষ সেই 'শৌচালয়' আর ব্যবহার করতে পারছেন না । বাসিন্দাদের দাবি, সরকারি শৌচালয়ের পাশেই সাবির নিজের একটি ধাবা তৈরি করেছেন । সেই ধাবায় আসা লোকজনের জন্যই তিনি 'শৌচালয়'-টি বেআইনিভাবে ব্যবহার করছেন । অবিলম্বে সরকারি এই 'শৌচালয়' দখলমুক্ত করারও দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়দের একাংশ ।
এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে সন্দেশখালি 1 নম্বর ব্লকের বয়ারমারি 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় । শুরু হয়েছে রাজনীতি-ও । ভোটের আগে গরম ইস্যু পেয়ে এ নিয়ে শাসক শিবিরকে নিশানা করতে ভোলেনি গেরুয়া শিবির ।
অবিলম্বে এই ঘটনার তদন্ত চেয়ে শাহজাহানের ভগ্নিপতি সাবির আলি মোল্লাকে গ্রেফতার করার দাবি জানিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি নেতৃত্ব । তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য বিষয়টি প্রশাসনের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন । আর এই ঘটনায় রাজনীতির রং লাগায় ভোটের মুখে সরগরম হয়ে উঠেছে উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালি । স্থানীয় প্রশাসন অবশ্য বিষয়টি খতিয়ে দেখে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে ।
শেখ শাহজাহান সংশোধনাগারে থাকলেও সন্দেশখালি বারবারই অভিযোগ উঠেছে তাঁর ঘনিষ্ঠরা এখনও দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন এলাকা জুড়ে । সম্প্রতি এরকমই এক অভিযোগ সামনে এসেছিল । জমি দখলের প্রতিবাদ করায় সেই সময় সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার বাসিন্দা 'মণ্ডল পরিবার'-কে প্রাণনাশের 'হুমকি' দেওয়ার অভিযোগ ওঠে জেলবন্দি শেখ শাহজাহানের দলবলের বিরুদ্ধে । এমনকি, মণ্ডল পরিবারের অন্যতম সদস্য নির্মলকুমার মণ্ডলকে-ও আক্রান্ত হতে হয় শাহজাহান বাহিনীর হাতে । ঘটনার পর আক্রান্ত নির্মলের অভিযোগ ছিল, সংশোধনাগারে বসেই সন্দেশখালিতে কলকাঠি নাড়ছেন শেখ শাহজাহান । তাঁর ইশারাতেই শাহজাহান ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতারা তাণ্ডব চালাচ্ছেন সেখানে ।
এ নিয়ে তখন কম জলঘোলা হয়নি । তারই মধ্যে ন্যাজাটে ঘটে শাহজাহান-মামলার সাক্ষী ভোলানাথ ঘোষের গাড়িতে রহস্যজনক দুর্ঘটনা ৷ সেই সময়ও অভিযোগ ওঠে, সংশোধনাগারে বসেই শাহজাহান সিবিআইয়ের মামলায় সাক্ষ্য দেওয়া ভোলানাথের গাড়িতে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে খুনের পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁকে । সেই সংক্রান্ত তথ্য-ও ইতিমধ্যে হাতে এসেছে তদন্তকারীদের । সেই আবহেই এবার সামনে এল শেখ শাহজাহানের ভগ্নিপতি সাবির আলি মোল্লার আরেক 'কীর্তি' ৷ তাঁর বিরুদ্ধে শাহজাহানের প্রভাব খাটিয়ে সরকারি 'শৌচালয়' দখল করার অভিযোগ উঠেছে ।
এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, সিবিআইয়ের করা মামলার অন্যতম সাক্ষীর গাড়ি দুর্ঘটনায় প্রাণে বেঁচে যাওয়া ভোলানাথ ঘোষ স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে যে আটজনের নামে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছেন ৷ তাতে সস্ত্রীক শেখ শাহজাহানের পাশাপাশি নাম রয়েছে তাঁর ভগ্নিপতি সাবির আলি মোল্লারও । ঘটনার পর থেকে বেপাত্তা তিনিও । সাক্ষীর গাড়ি দুর্ঘটনায় নাম জড়িয়ে যাওয়া সেই সাবিরের বিরুদ্ধেই উঠেছে সরকারি টাকায় তৈরি 'শৌচালয়' গায়ের জোরে দখলের অভিযোগ ।
জানা গিয়েছে, বয়ারমারি 2 নম্বর অঞ্চলের তালতলা এলাকায় অবস্থিত এই 'শৌচালয়'-টি । পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রায় সাড়ে চার লক্ষ টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা হয়েছে সরকারি এই 'শৌচালয়' । অভিযোগ, মাস খানেক আগে সেই 'শৌচালয়'-টি নিজের কব্জায় করে নেন শাহজাহানের ভগ্নিপতি । আরও অভিযোগ, দখল করার পর নিজের মতো করে শৌচালয়ের ভিতরে মার্বেল, পছন্দসই রং-ও করিয়েছেন সাবির আলি মোল্লা ।
শৌচালয়ের পাশেই তৈরি করেছেন নিজের একটি ধাবা । তার নামেই 'শৌচালয়'-টি ব্যবহার করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে । ফলে, সরকারি 'শৌচালয়' তৈরির পরেও আজ তা ব্যবহার করতে পারছেন না সাধারণ মানুষ । পরিবর্তে সেটি ব্যবহৃত হচ্ছে শাহজাহানের ভগ্নিপতির ধাবার শৌচালয় হিসেবে । ঘটনার কথা জানাজানি হতেই এ নিয়ে সরব হয়েছেন বাসিন্দাদের একাংশ ।
স্থানীয় বাসিন্দা চন্দ্রনাথ গোস্বামী বলেন, "সন্দেশখালি জুড়ে শেখ শাহজাহান যেভাবে সাধারণ মানুষের ভেড়ি-জমি লুঠ করতেন, সেভাবেই এখন তাঁর ভগ্নিপতি সাবির আলি সরকারি টাকায় তৈরি শৌচালয় দখল করছেন । যে শৌচালয় সাধারণ মানুষের ব্যবহার করার কথা, সেই শৌচালয় ব্যবহৃত হচ্ছে সাবির আলির ধাবার শৌচালয় হিসেবে । আমরা চাই এই বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হোক । সেই সঙ্গে সরকারি শৌচালয় দখলমুক্ত করে তা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত-ও করে দেওয়া উচিত স্থানীয় প্রশাসনের । যাতে সাধারণ মানুষ তা ব্যবহার করতে পারেন ।"
একই সুর শোনা গিয়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ পালের গলায় । তাঁর কথায়, "এ আর নতুন কী ৷ শাহজাহান যেমন, তেমনই তো হবে তাঁর ভগ্নিপতি । শাহজাহানের পথই অনুসরণ করে চলছে সাবির আলি মোল্লা । অবিলম্বে সরকারি এই শৌচালয় দখলমুক্ত করার উদ্যোগ নিক প্রশাসন । সেই সঙ্গে শাহজাহানের ভগ্নিপতিকেও গ্রেফতার করে জেলে পোড়া হোক । সেটাই চাই ভারতীয় জনতা পার্টি । নইলে সাধারণ মানুষের করের টাকায় তৈরি প্রকল্পের মধু এভাবেই খেয়ে নেবে শাহজাহান ঘনিষ্ঠ নেতারা ।"
এদিকে, যাঁর বিরুদ্ধে এই গুরুতর অভিযোগ সেই তৃণমূল নেতা সাবির আলি মোল্লার কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি । বারবার ফোন করা হলেও তাঁর ফোন সুইচড অফ ছিল । বাড়ির গেটে তালা লাগানো থাকায় পরিবারেরও কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি । তবে এ নিয়ে মুখ খুলেছেন সন্দেশখালির তৃণমূল বিধায়ক সুকুমার মাহাতো । তিনি বলেন, "বিষয়টি আমার জানা নেই । খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে । আমি বিশ্বাস করি যদি এরকম হয়ে থাকে তাহলে প্রশাসন নিশ্চয় পদক্ষেপ নেবে ।"
অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে সন্দেশখালি 1 নম্বর ব্লকের বিডিও সায়ন্তন সেন বলেন, "এটা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয় । সমষ্টিগত সম্পত্তি । কেউ যদি ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে দখল করে তাহলে সেটা অপরাধ । এই বিষয়ে আমরা পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করব । যা ব্যবস্থা নেওয়ার সেটা আমরা প্রশাসনগতভাবে নেব । এটুকু বলতে পারি ।"