গোল্ডেন কার্ড নিয়ে দুবাইয়ে 'পাথর মাফিয়া' টুলু মণ্ডল ! আদালতে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের আর্জি

গোল্ডেন কার্ড নিয়ে দুবাইয়ে 'পাথর মাফিয়া' টুলু মণ্ডল ! আদালতে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তের আর্জি
Confiscation of Tulu Mondal Assets: 10 বছর সংযুক্ত আরব আমিরশাহীতে থাকতে পারবেন পাথর মাফিয়া ৷ 52 কোটি টাকা দুবাইয়ের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ট্রানসফার ৷
Published : October 31, 2026 at 6:36 PM IST
বীরভূম, 31 অক্টোবর: বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদল হতেই সন্তর্পণে দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন কুখ্যাত 'পাথর মাফিয়া' টুলু মণ্ডল ৷ ইতিমধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সরকার তাঁকে সপরিবারে 10 বছর থাকার অনুমতি স্বরূপ 'গোল্ডেন কার্ড' দিয়েছে ৷ এমনকি, সর্বশেষ 52 কোটি টাকা তাঁর ভারতীয় অ্যাকাউন্ট থেকে দুবাইয়ে লেদদেন করেছেন টুলু মণ্ডল ৷ সুপ্রিম কোর্টে একথা জানিয়েছেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা ৷ আর তারপরেই বীরভূমে টুলুর যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সরকারি খাতে জমা করার জন্য তোড়জোর শুরু হয়েছে ৷
সিউড়ি জেলা আদালতে মামলার সরকারি আইনজীবী বিভাস চক্রবর্তী বলেন, "আমরা আদালতে আবেদন করেছি যাতে টুলু মণ্ডলের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সরকারি কোষাগারে জমা করা যায় ৷ টুলু মণ্ডল ফেরার রয়েছে ৷"
গত 4 মে বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পরে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসে ৷ জানা গিয়েছে, গ্রেফতারির আঁচ পেয়ে 31 মে সপরিবারে তুরস্ক পালিয়ে গিয়েছিলেন বীরভূমের কুখ্যাত পাথর মাফিয়া মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডল ৷ পরে সেখান থেকে দুবাই চলে যান তিনি ৷ ইতিমধ্যে, তাঁকে সংযুক্ত আরব আমিরশাহী সরকার 10 বছর বসবাসের জন্য 'গোল্ডেন কার্ড' দিয়েছে ৷
উল্লেখ্য, সুপ্রিম কোর্টে রক্ষাকবচ চেয়ে মামলা করেছিলেন টুলু মণ্ডল ৷ সেই মামলার শুনানিতে সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা স্পষ্ট জানিয়েছেন, ফেরার টুলু দুবাইয়ে বসবাস করছেন ৷ আর শেষবার বীরভূমে নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে দুবাইয়ের একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 52 কোটি টাকা লেনদেন করা হয়েছে ৷ আর এরপরেই বীরভূমে মাফিয়া টুলু মণ্ডলের যাবতীয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সরকারি কোষাগারে জমা করার আর্জি সিউড়ি জেলা আদালতে জানিয়েছেন সরকারি আইনজীবী ৷
তবে, এখন দেখার ভারত ও ইউএই সরকার প্রত্যপর্ণ চুক্তি অনুযায়ী মাফিয়া টুলু মণ্ডলকে দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করে কি না ৷ বিজয় মালিয়া, মেহুল চোকসি, নীরব মোদির কায়দায় বিপুল অংকের টাকা নিয়ে দেশ ছেড়ে পালানোর অভিযোগ উঠেছে মাফিয়া টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে ৷
প্রসঙ্গত, 13 অক্টোবর বীরভূম জেলার কুখ্যাত পাথর মাফিয়া মহম্মদ নিজামুদ্দিনের এই মামলায় মাত্র 75 দিনের মাথায় সিউড়ি জেলা আদালতে চার্জশিট জমা দিয়েছিল মহম্মদবাজার থানার পুলিশ ৷ মামলার সরকারি আইনজীবী বিভাস চক্রবর্তী জানিয়েছিলেন, মহম্মদবাজার থানার পুলিশ 41 পৃষ্ঠার চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে ৷ সঙ্গে আরও এক হাজার পৃষ্ঠার নথি জমা পড়েছে আদালতে ৷
চার্জশিটে টুলু মণ্ডল-সহ 12 জনের নাম আছে ৷ তার মধ্যে 11 জন গ্রেফতার হয়েছে ৷ ধৃতদের মধ্যে 4 জন সরকারি কর্মী ৷ মামলায় এখনও পর্যন্ত 52 জন সাক্ষীর নাম আছে ৷ ইতিমধ্যে টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে বিচারক গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে আদালত ৷ মাফিয়া টুলুর নামে ইন্টারপোল মারফৎ 'রেড কর্নার' নোটিশ জারি করা হয়েছে ৷
এখনও পর্যন্ত তদন্তকারীরা টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মীনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে সাড়ে 28 কোটি টাকা-সহ 15 কেজি সোনার বাট উদ্ধার করেছে ৷ টুলুর 242টি ট্রাক-ডাম্পার, সাতটি বাড়ি, একটি খামার বাড়ি, একটি পার্কিং, দু’টি পাথর ক্রাশার, তিনটি পাথর খাদান, 300 বিঘা জমি-সহ 220 কোটি টাকার সম্পত্তি সিজ করেছে পুলিশ ৷ এমনকি, অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল হোসেন বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পাকিস্তানের টাকা ও টুলুর শ্যালকের শ্যালক মিন্টু শেখের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে থাইল্যান্ডের কারেনসি উদ্ধার করেছে পুলিশ ও স্পেশাল ট্রাক্স ফোর্স ৷