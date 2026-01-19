বেলডাঙায় অশান্তি রুখতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবিতে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা

বেলডাঙায় অশান্তি রুখতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবিতে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা
শুক্রবার থেকে উত্তপ্ত পরিস্থিতি মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় ৷ এলাকায় শান্তি ফেরাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবিতে হাইকোর্টে বিজেপি ও স্থানীয়রা ৷
Published : January 19, 2026 at 12:16 PM IST
কলকাতা, 19 জানুয়ারি: বেলডাঙায় অশান্তি রুখতে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হোক ৷ এই দাবি জানিয়ে সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল রাজ্য বিজেপি নেতৃত্ব ও স্থানীয় বাসিন্দারা ৷ এদিন দুটি জনস্বার্থ মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়ে প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তাঁরা । সেই অনুমতি মিলতেই দায়ের হয় জোড়া জনস্বার্থ মামলা ৷ যার মধ্যে একটি দায়ের করেছে বিজেপি ও অন্যটি বেলডাঙার স্থানীয় বাসিন্দারা ৷
এর আগে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের ঘটনা নিয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট । বেলডাঙার ঘটনার ক্ষেত্রেও একই নির্দেশের দাবি । মামলা দায়েরের অনুমতি চেয়ে এদিন আবেদন করে দুই পক্ষ । সব শুনে মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছে প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ । আগামিকাল মঙ্গলবার মামলা দুটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে ।
এর আগে ওয়াকফ সংশোধনী আইনের প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদে অশান্তির পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল । কলকাতা হাইকোর্টের তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সৌমেন সেনের ডিভিশন বেঞ্চ কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন । তবে এক্ষেত্রেও সেই নির্দেশ দেওয়া হয় কিনা তা জানতে শুনানি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ৷
ভিনরাজ্যে বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের মেরে ফেলার ঘটনায় প্রায়ই সামনে আসছে ৷ এর মধ্যেই ঝাড়খণ্ডে মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুতে 16 জানুয়ারি শুক্রবার থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বেলডাঙা ৷ ওইদিন সকালে ওই পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ নিয়ে বেলডাঙায় 12 নম্বর জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন কয়েক হাজার মানুষ । প্রতিবাদ ছড়ায় রেলপথেও ৷ যার জেরে স্তব্ধ হয়ে যায় ট্রেন চলাচল ৷ এদিনের অশান্তির ঘটনায় আহত হন এক মহিলা সংবাদিক ৷ সেই দিন থেকে অশান্ত পরিস্থিতি মুর্শিদাবাদের ওই এলাকায় ৷ সেই ঘটনাতেই এবার কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি জানিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ বিজেপি ও স্থানীয়রা ৷