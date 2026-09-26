ETV Bharat / state

জলপাইগুড়িতে 'খেয়ালখুশি' মত শিক্ষকদের বদলি, হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা

PIL transfer of teachers: এই সমস্ত স্কুলগুলি মুলত পিছিয়ে পড়া তফশিলি জাতি, উপজাতি, চা বাগান শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকার স্কুল।

PIL transfer of teachers
হাইকোর্টে দায়ের হয়েছে জনস্বার্থ মামলা (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 26, 2026 at 12:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: জলপাইগুড়ি জেলায় প্রায় 1200 প্রাথমিক স্কুলে যে সমস্ত অস্থায়ী শিক্ষক, শিক্ষিকা রয়েছেন, তাঁদের খেয়ালখুশি মত বদলির সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রাইমারি স্কুল কাউন্সিল। এ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের বেঞ্চে দায়ের হয়েছে জনস্বার্থ মামলা।

এই সমস্ত স্কুলগুলি মুলত পিছিয়ে পড়া তফশিলি জাতি, উপজাতি, চা বাগান শ্রমিক অধ্যুষিত এলাকার ৷ ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা, শিক্ষা মূলত স্কুলের শিক্ষকদের উপর নির্ভর করে। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যে এলাকায় উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছে, উত্তেজনা তৈরি হয়েছে ডিআই অফিসেও। প্রথমে 16 সেপ্টেম্বর বিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। পরে ফের 17 সেপ্টেম্বর বদলির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে।

এরপরেই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে এবং বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের বেঞ্চে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে। লিগাল রাইটস প্রোটেকশন অর্গানাইজেশন নামে এক সংগঠন এই মামলা করেছে বলে খবর। সংগঠনের পক্ষে আইনজীবী অতীন্দ্র চৌধুরী বলেন, "16 সেপ্টেম্বর বিজ্ঞপ্তি জারি করে প্রত্যাহার করা হয় ৷ ফের 17 তারিখ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে এই বদলি কি ছাত্র-ছাত্রীদের স্বার্থে ? শিক্ষাবর্ষ চলে জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর। মাঝপথে কেন শিক্ষক, শিক্ষিকাদের বদলির সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে ? এই স্কুলে যে সমস্ত ছেলেমেয়েরা পড়তে আসছে, তাদের স্বার্থ কি সুরক্ষিত হবে এতে ? সেই বিষয়গুলি নিয়েই জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে।"

কিছুদিন আগে এই বদলি সংক্রান্ত বিষয়ে ডিআই অফিসে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল। অস্থায়ী শিক্ষকদের বদলির সিদ্ধান্ত বাতিল করে তাঁদের ফের পুরনো স্কুলে ফেরত যেতে বলেন ডিআই। তবে, পরে সেই নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে এই জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে আইনজীবী জানিয়েছেন।

TAGGED:

TRANSFER OF TEACHERS JALPAIGURI
PIL FILED IN CAL HIGH COURT
জলপাইগুড়িতে শিক্ষকদের বলদি
হাইকোর্টে দায়ের জনস্বার্থ মামলা
PIL TRANSFER OF TEACHERS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.