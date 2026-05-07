'পুলিশ নীরব দর্শক ছিল !' নিউ মার্কেটে বুলডোজার-কাণ্ডে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা

আইনজীবীর প্রশ্ন, কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে নিউ মার্কেট এলাকায় কলকাতা পুরসভার পাশেই যদি প্রকাশ্যে বুলডোজার নিয়ে ভাঙচুর চালানো যায়, তা হলে গ্রামাঞ্চলে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে?

Calcutta High Court
কলকাতা হাইকোর্ট (নিজস্ব চিত্র)
Published : May 7, 2026 at 1:38 PM IST

কলকাতা, 7 মে: নিউ মার্কেটের হগ মার্কেটে বুলডোজার চালিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টি অফিস এবং একটি মাংসের দোকানে ভাঙচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এ বার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন এক আইনজীবী । ঘটনায় জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছে আদালতে । শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথী সেনের ডিভিশন বেঞ্চে মামলাটির শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে ।

মামলাকারী আইনজীবীর প্রশ্ন, কলকাতার প্রাণকেন্দ্রে, নিউ মার্কেট এলাকায়, কলকাতা পুরসভার সদর দফতরের পাশেই যদি প্রকাশ্যে বুলডোজার নিয়ে ভাঙচুর চালানো যায়, তা হলে জেলার গ্রামাঞ্চলে পরিস্থিতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াতে পারে? তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘ সময় ধরে জেসিবি মেশিন এনে ডিজে বাজিয়ে ভাঙচুর চললেও পুলিশ কার্যত নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল । ঘটনায় উপস্থিত পুলিশ আধিকারিকদের ভূমিকা খতিয়ে দেখে তাঁদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপের আর্জিও জানানো হয়েছে মামলায় ।

শুধু নিউ মার্কেট নয়, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভোট-পরবর্তী ভাঙচুর ও রাজনৈতিক হিংসার ঘটনাতেও আদালতের হস্তক্ষেপ চাওয়া হয়েছে ওই জনস্বার্থ মামলায় । রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকেই একাধিক জায়গায় সংঘর্ষ, হামলা এবং পালটা আক্রমণের অভিযোগ সামনে এসেছে । যদিও বিজেপি নেতৃত্বের তরফে বারবার দাবি করা হয়েছে, হিংসা কঠোর হাতে দমন করা হবে । পালটা রাজ্য প্রশাসনও কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ।

এদিকে নিউ মার্কেটে বুলডোজার নিয়ে মিছিল এবং ভাঙচুরের ঘটনায় ইতিমধ্যেই আট জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । বুধবার বিকেলে প্রথমে চার জনকে ধরা হয় । পরে সন্ধ্যায় আরও চার জনকে গ্রেফতার করা হয় বলে জানিয়েছে কলকাতা পুলিশ । ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় এফআইআর দায়ের হয়েছে ।

পুলিশ সূত্রের দাবি, ওই এলাকায় বিজেপির বিজয় মিছিলের অনুমতি থাকলেও মিছিলে বুলডোজার ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়নি । সেই কারণেই নিয়মভঙ্গের অভিযোগে মামলা রুজু করা হয়েছে । ঘটনাস্থলের ভিডিয়ো ফুটেজ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের শনাক্ত করা হয়েছে । পাশাপাশি, বুলডোজারের মালিক এবং চালকের খোঁজও শুরু করেছে নিউ মার্কেট থানার পুলিশ ।

বুধবার দুপুরে লালবাজারে সাংবাদিক বৈঠক করে কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ স্পষ্ট জানিয়ে দেন, শহরে জেসিবি বা বুলডোজার নিয়ে কোনও মিছিল করা যাবে না । তিনি বলেন, যাঁরা এই ধরনের যন্ত্র ভাড়া দিচ্ছেন, তাঁদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে । পরে ভবানী ভবন থেকে রাজ্য পুলিশের ভারপ্রাপ্ত ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তাও বুলডোজারের ব্যবহার নিয়ে সতর্কবার্তা দেন ।

ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার । তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন সমাজমাধ্যমে নিউ মার্কেটের একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে অভিযোগ করেন, পুলিশের উপস্থিতিতেই মাংসের দোকান ভাঙতে বুলডোজার ব্যবহার করা হয়েছে । তাঁর পোস্ট ঘিরে দ্রুত রাজনৈতিক বিতর্ক ছড়িয়ে পড়ে । যদিও পুলিশ প্রথম থেকেই দাবি করে আসছে, বিজয় মিছিলের অনুমতি থাকলেও বুলডোজার ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়নি ।

