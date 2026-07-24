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জল প্রকল্পে অনিয়ম রুখতে 15 দিনে গ্রেফতারির বার্তা জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রীর

শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বাজেট নিয়ে আলোচনার শেষদিন ছিল ৷ সেই আলোচনাতেই জল প্রকল্পে অনিয়ম নিয়ে কড়া বার্তা দেন মন্ত্রী ৷

IRREGULARITIES IN WATER PROJECTS
বিধানসভায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী অজয় পোদ্দার (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 24, 2026 at 8:56 PM IST

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কলকাতা, 24 জুলাই: পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার কাজে সামান্য অনিয়ম হলেও কাউকে রেয়াত করা হবে না । 15 দিনের মধ্যে দুর্নীতিগ্রস্ত ঠিকাদারকে গ্রেফতার করা হবে ৷ শুক্রবার বিধানসভায় এই বার্তা দিয়েছেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী অজয় পোদ্দার ৷

রাজ্যে পালাবদলের পর নতুন বিজেপি সরকারের প্রথম বাজেট পেশ ও দফতরভিত্তিক আলোচনা পর্বের শেষ দিন জমজমাট হয়ে উঠল বিধানসভার আলোচনা । বিরোধীদের একাধিক প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে অজয় জানান, পূর্বতন ব্যবস্থার ভুলত্রুটি শুধরে দুর্নীতি দমনে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করতে চলেছে ।

আগে পানীয় জলের সংযোগ নিয়ে দেওয়া নথিপত্রের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মন্ত্রী । তাঁর মতে, আগে যে 90 লক্ষ পরিবারে জল পৌঁছনোর হিসাব দেখানো হতো, তা বাস্তব নয় ৷ কাজের গতি ও স্বচ্ছতা পর্যালোচনার জন্য নজিরবিহীন ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেন তিনি ।

মন্ত্রীর হুঁশিয়ারি

অজয় জানান, পাঁচদিনের মধ্যে প্রত্যেক বিধায়কের হাতে তাঁর এলাকার পিএইচই-র কাজের বিশদ কম্পিউটারাইজড রিপোর্ট পৌঁছে দেওয়া হবে । বিধায়কদের উদ্দেশ্য তিনি বলেন, ‘‘ইউ আর দ্য বেস্ট জাজ । আপনারা বিচার করবেন কতটা কাজ হয়েছে । প্রত্যেক জেলায় যাব, আমার টিমও যাবে । আর যে ঠিকাদাররা দুর্নীতি করেছেন, তাঁদের কড়া শাস্তি দেওয়া হবে ৷ সেই উদ্য়োগ নেওয়া শুরু হয়েছে ৷’’

মন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘আদেশ দেওয়া হয়ে গিয়েছে ৷ 15 দিনের মধ্যে এফআইআর হবে এবং দুর্নীতিগ্রস্তরা গ্রেফতার হবেন ৷ যে আধিকারিকরা তাঁদের বিলে সই করেছিলেন, তাঁদেরও সাসপেন্ড করা হবে ৷ কাউকে ছাড়া হবে না ৷’’

অন্যদিকে, জল জীবন মিশন প্রকল্পের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, ‘‘জল জীবন মিশনের ক্ষেত্রে ভূপৃষ্ঠের উপরে থাকা জলই ভালো ৷ কিন্তু এই শস্য শ্যামলা ভূমিতে ভূগর্ভস্থ জলের জন্য চিন্তা করা হয়েছে । আমরা যদি মাল্টিপল চেক ড্যাম করতে পারতাম, আর ভূপৃষ্ঠের উপরের জল দিতাম, এই প্রকল্প কোনোদিন ব্যর্থ হতো না ।’’

ভূগর্ভস্থ জলের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা কমিয়ে নদী ও চেক ড্যামের মাধ্যমে উপরিভাগের জল ব্যবহারের ওপর জোর দেন মন্ত্রী । বীরভূমের ছয়টি ছোট নদীর উদাহরণ টেনে তিনি জানান, ছোট নদী বা নালাগুলিতে একাধিক চেক ড্যাম তৈরি করা গেলে রাজ্যে আর জলের অভাব থাকবে না । নরেন্দ্র মোদির গুজরাতের নর্মদা প্রকল্পের মডেল তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘‘শত শত কিলোমিটার চেক ড্যাম করে যদি গুজরাতের খরাপ্রবণ এলাকাকে বদলে দেওয়া যায়, তবে এই শস্যশ্যামলা বাংলায় কেন সম্ভব নয় ?’’

চূড়ান্ত সময়সীমা

এছাড়া জনস্বাস্থ্য কারিগরি দফতরের লক্ষ্য নির্ধারণ করে মন্ত্রী জানান, 2028 সালের ডিসেম্বর মাসকে এই প্রকল্পের চূড়ান্ত সময়সীমা বা ডেডলাইন হিসেবে ধরা হয়েছে । হাতে আর মাত্র 29 মাস সময়। এই সময়ের মধ্যে রাজ্যবাসীকে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন তিনি । পুরুলিয়ার জাইকা প্রকল্পের অগ্রগতির কথা তুলে ধরে অজয় জানান, 29 জুলাই পুরুলিয়ায় জাইকা প্রকল্পের শুভ সূচনা হতে চলেছে । আগামী 30 সেপ্টেম্বরের মধ্যে রাজ্যের নয় হাজার গ্রামে পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছে দফতর ।

বাজেট বরাদ্দ

বাজেট বরাদ্দ নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে রূপক অর্থে পারিবারিক খরচের উদাহরণ টানেন মন্ত্রী । বাজেটকে কেবল পরিসংখ্যানের খেলা না বানিয়ে অর্থ খরচের সদ্ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন, ‘‘বাজেটে টাকা কোনও বড় বিষয় নয় । আমরা কীভাবে টাকা খরচ করছি, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ ৷ তিনি যোগ করেন, ‘‘বাজেট একটা জাদু সংখ্যা ৷ এই সংখ্যাকে আপনি যেকোনও দিকে ঘোরাতে পারবেন ৷ কিন্তু আপনি কী করছেন, সেটাই গুরুত্বপূর্ণ ৷’’

হাসপাতালে পরিশ্রুত পানীয় জলের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে সমস্ত রাজনৈতিক দলের সমর্থন চেয়ে মন্ত্রী তাঁর বক্তব্য শেষ করেন । সব মিলিয়ে, নতুন সরকারের প্রথম বাজেটের শেষ দিনে পিএইচই দফতরের মন্ত্রী নতুন বার্তা পেশ করেছেন ৷

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TAGGED:

PUBLIC HEALTH ENGINEERING
জল প্রকল্পে অনিয়ম
জনস্বাস্থ্য কারিগরি
PHE
IRREGULARITIES IN WATER PROJECTS

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