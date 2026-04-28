ভোটে বাস উধাও! রাস্তায় দুর্ভোগ, কলকাতায় নাজেহাল যাত্রীরা
বুধবার রাজ্যে দ্বিতীয় দফার বিধানসভা নির্বাচন । আর এই নির্বাচনের প্রয়োজনে বিপুল পরিমাণে বাস, মিনিবাস, ছোট, বড় গাড়ি নির্বাচন কমিশন তুলে নিয়েছে ।
Published : April 28, 2026 at 7:29 PM IST
কলকাতা, 28 এপ্রিল: প্রথম দফায় জেলায়-জেলায় যে চিত্র দেখা গিয়েছিল, এবার তা খোদ মহানগরে । রাজ্যে দ্বিতীয় দফার নির্বাচন বুধবার ৷ তার আগে নির্বাচন কমিশনের কাজে বিপুল সংখ্যক বাস, মিনিবাস ও অন্যান্য যানবাহন অধিগ্রহণ করায় 'পাবলিক ট্রান্সপোর্ট' পরিষেবা একেবারে বিপর্যস্ত । আর সেই কারণে কলকাতা-সহ আশপাশের এলাকায় সাধারণ যাত্রীরা নাকাল হচ্ছেন । অভিযোগ, মাত্রাতিরিক্ত ভাড়া দিয়েও মিলছে না অ্যাপনির্ভর ক্যাব ।
এদিকে ফিটনেস সার্টিফিকেট না-থাকায় প্রায় 400 সরকারি বাস রাস্তায় নামতে পারেনি, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করেছে । ফলে যে সামান্য সরকারি বাস পরিষেবা রয়েছে, তা দিয়ে যাত্রী চাপ সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না । কলকাতা ও তার আশেপাশে কার্যত ভেঙে পড়েছে গণপরিবহণ ব্যবস্থা । এর জেরে নিত্যদিনের যাতায়াতে সমস্যায় জর্জরিত সাধারণ মানুষ ।
সকালের ব্যস্ত সময়ে শহরের বিভিন্ন বাসস্ট্যান্ডে চোখে পড়েছে দীর্ঘ লাইনের চিত্র । বহুক্ষণ অপেক্ষার পর বাস এলেও তাতে ওঠা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে । অফিসযাত্রীদের একাংশ জানিয়েছেন, প্রতিদিন দেরিতে অফিস পৌঁছানো এই ক'দিনে রুটিন হয়ে দাঁড়িয়েছে । তার উপর বাঁদুরঝোলা ভিড় ৷ এক বেসরকারি সংস্থার কর্মী অরিজিৎ সেন বলেন, "আগে 10 মিনিটে বাস পেতাম, এখন 40 মিনিট দাঁড়িয়েও পাই না । আর বাস এলেও ওঠার জায়গা থাকে না ।" সাধারণ বাসিন্দারাও জানাচ্ছেন, বাজারে যেতে গেলেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে । যেটুকু গাড়ি চলছে তাতে এত ভিড়ের মধ্যে ওঠা যায় না ।
অন্যদিকে, অ্যাপ ক্যাব পরিষেবাও কার্যত অচল । চালকরা গাড়ি নিয়ে রাস্তায় নামতে ভয় পাচ্ছে । তার মধ্যেও অনেক গাড়ি নির্বাচন কমিশন তুলে নিয়েছে ৷ ফলে গাড়ির সংখ্যা কমে যাওয়ায় যাত্রীদের দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হচ্ছে । অনেক ক্ষেত্রে ভাড়াও বেড়ে গিয়েছে দ্বিগুণের বেশি । যাত্রীদের অভিযোগ, বুকিং করার পরেও চালকরা ট্রিপ বাতিল করছেন । সেক্টর ফাইভে কর্মরত যুবতী বিপাশা সেনের কথায়, "অফিসে যাওয়া এখন খুব কঠিন । ক্যাব নেই, বাসে ওঠা যায় না, কীভাবে যাব বুঝতে পারছি না ।" পরিস্থিতির প্রভাব পড়েছে স্কুল শিক্ষাতেও । তাই বেশকিছু স্কুল অনলাইন ক্লাসের পথে হেঁটেছে ৷
এছাড়া ভোটের দিন বাইক চলাচল নিয়েও বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে । যদিও কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়েছে, সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে বাইক ব্যবহারে বাধা দেওয়া যাবে না, তবুও অনেক জায়গায় যাত্রীদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে । প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করা হলেও যাত্রীদের ভোগান্তি কমেনি । বিশেষজ্ঞদের মতে, বিকল্প পরিবহণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় এই সংকট আরও কিছুদিন চলতে পারে । ফলে আপাতত দুর্ভোগই নিত্যসঙ্গী হয়ে থাকছে শহরবাসীর ।