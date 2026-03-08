রাষ্ট্রপতির সফরে 'প্রোটোকল ভঙ্গ', বিকেলের মধ্যেই রাজ্যের রিপোর্ট তলব শাহের মন্ত্রকের
রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর কাছে চিঠি পাঠিয়ে রবিবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট চেয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ।
Published : March 8, 2026 at 11:43 AM IST
কলকাতা, 8 মার্চ: উত্তরবঙ্গ সফরে এসে দেশের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর 'অসম্মানিত' হওয়ার অভিযোগ ঘিরে কেন্দ্র-রাজ্য সংঘাত চরমে পৌঁছল । শনিবার শিলিগুড়িতে একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে সরাসরি ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্বয়ং রাষ্ট্রপতি । এই ঘটনার জেরে জাতীয় স্তরে নজিরবিহীন প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু করেছে কেন্দ্র । ইতিমধ্যেই রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীর কাছে চিঠি পাঠিয়ে রবিবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট তলব করেছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ।
এই ইস্যুতে রাজ্যের তৃণমূল সরকারের কড়া সমালোচনা করে প্রোটোকল ভঙ্গের অভিযোগ তুলেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । পালটা ধর্মতলার ধর্নামঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, বিজেপি নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে রাষ্ট্রপতিকে ব্যবহার করছে ।
জানা গিয়েছে, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে ঘটা সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন দিল্লি । কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন রাজ্যের মুখ্যসচিবকে লেখা চিঠিতে অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নিয়েছেন । কেন্দ্র সরাসরি জানতে চেয়েছে, ঠিক কী ঘটেছিল এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এই বিষয়ে কী প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে । আজ, রবিবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে দিল্লির নর্থ ব্লকে এই ঘটনার বিস্তারিত তথ্য-সহ রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে মুখ্যসচিবকে ।