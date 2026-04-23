উত্তপ্ত ময়না, তৃণমূল প্রার্থীকে ঘিরে চোর স্লোগান; পৌঁছল কেন্দ্রীয় বাহিনী

উত্তপ্ত ময়না, তৃণমূল প্রার্থীকে ঘিরে চোর স্লোগান; পৌঁছল কেন্দ্রীয় বাহিনী
তৃণমূল প্রার্থীকে ঘিরে বিক্ষোভ ৷ চন্দন মণ্ডলকে লক্ষ্য করে উঠল চোর চোর স্লোগান ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় বাহিনী ।
Published : April 23, 2026 at 10:58 AM IST
ময়না (পূর্ব মেদিনীপুর), 23 এপ্রিল: বুথ কেন্দ্রে বিক্ষোভ শাসক শিবির ও বিরোধীদের ৷ পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার অন্তগর্ত গোড়ামাহাল 234 নম্বর বুথে তৃণমূল প্রার্থী চন্দন মণ্ডল পৌঁছতেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকার বিজেপি কর্মী ও সমর্থকরা । চন্দন মণ্ডলকে লক্ষ্য করে দেওয়া হয় চোর চোর স্লোগান ।
বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট হচ্ছিল ৷ চন্দন সেখানে সাধারণ মানুষদের প্রভাবিত করছিলেন ৷ তৃণমূলে ভোট দেওয়ার কথা বলছিলেন যার ফলে সাধারণ মানুষ একত্রিত হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন ।
পরিস্থিতি ক্রমশ অশান্ত হয়ে উঠলে দ্রুত হস্তক্ষেপ করে কেন্দ্রীয় বাহিনী । জওয়ানরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং বুথে ফের স্বাভাবিকতা ফেরানোর চেষ্টা করে । ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় চাপা উত্তেজনা রয়েছে । নির্বাচন কমিশনের তরফে এখনও এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি ৷
বিজেপি কর্মীদের দাবি, সকাল থেকে শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট হচ্ছে ময়নার বাকচায় । অভিযোগ, তৃণমূল প্রার্থী চন্দন মণ্ডল এলাকার মানুষদের প্রভাবিত করছে । তৃণমূলকে ভোট দেওয়ার কথা বলছে । যার ফলে সাধারণ মানুষ একত্রিত হয়ে তাঁকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় । চোরের মতো কাজ করছে বলেই বিক্ষোভ দেখানো হয়েছে ৷
এদিকে, তৃণমূল প্রার্থীর দাবি, সকাল থেকে বাকচা গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন তিনি । তাঁর অভিযোগ, "ভোটারদের প্রভাবিত করার কথা শুনেই 234 নম্বর বুথে পৌঁছই । যাওয়ামাত্রই লাঠিসোঁটা হাতে আমার দিকে দৌড়ে আসেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা । আমাকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে । চোর, চোর স্লোগান দেয় ।" প্রার্থীর আর্জি, "নির্বাচন কমিশন অবিলম্বে ব্যবস্থা নিক।” কেন্দ্রীয় বাহিনীকে আরও সক্রিয় হওয়ার দাবি জানিয়েছে। যদিও এতে ভোটদানের ক্ষেত্রে কোনও বাধা পড়েনি ৷ সকাল থেকে সকলে নির্বিঘ্নেই ভোট দিচ্ছেন ৷