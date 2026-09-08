পুলিশি হেফাজতে যুবকের মৃত্যু ঘিরে বাখরাহাটে তুলকালাম, অবরুদ্ধ ঠাকুরপুকুর রোড
কীভাবে যুবকের মৃত্যু হয়েছে তা জানতে বাখরাহাট ফাঁড়ির সামনের রাস্তা অবরোধ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা । ইটিভি ভারতের শুভজিৎ দাসের প্রতিবেদন ।
Published : September 8, 2026 at 12:08 AM IST
বিষ্ণুপুর, 8 সেপ্টেম্বর: দক্ষিণ 24 পরগনার বিষ্ণুপুরের বাখরাহাটে পুলিশ হেফাজতে যুবকের মৃত্যুর অভিযোগকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা। মৃতের নাম পালান রায়। তিনি বাখরাহাটের জয়চণ্ডী গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশের হেফাজতে থাকাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পরিবারের।
অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। পুলিশ ফাঁড়ির সামনে বিক্ষোভের পাশাপাশি বাখরাহাট মোড়ও অবরোধ করেন তাঁরা। অবরোধের জেরে সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায় ব্যস্ত বাখরাহাট–ঠাকুরপুকুর রোড। ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয় এলাকায়। অত্যাচারের ফলে পালানের মৃত্যুর অভিযোগ অস্বীকার করেছে পুলিশ ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাস্তা তৈরির কাজ সংক্রান্ত একটি বিষয় নিয়ে পালানের সঙ্গে বিজয় সিংহ নামে এক ব্যক্তির বচসা হয়। সোমবার বাড়ির সামনের রাস্তা তৈরির বিষয়ে খোঁজখবর নিতে পালান স্থানীয় এক বিজেপি নেতার কাছে গিয়েছিলেন বলে দাবি প্রতিবেশীদের। সেখানেই বিজয় সিংহের সঙ্গে তাঁর তর্কাতর্কি শুরু হয়। অভিযোগ, বচসার এক পর্যায়ে পালান বিজয়কে ঘুষি মারেন। এরপর বিজয়ের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ পালান রায়কে বাখরাহাট ফাঁড়িতে নিয়ে যায়।
পরিবারের দাবি, সোমবার দুপুর প্রায় দুটো নাগাদ পালানকে পুলিশ বাখরাহাট ফাঁড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁকে মারধর ও শারীরিকভাবে নির্যাতন করা হয়। আরও দাবি, পুলিশের হেফাজতে থাকার সময় পালান অসুস্থ হয়ে পড়েন। কিন্তু তাঁকে সময়মতো চিকিৎসা দেওয়া হয়নি। এমনকী বুকে ব্যথা হলেও বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। শেষ পর্যন্ত ফাঁড়ির মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে দাবি পরিবারের।
পালান রায়ের প্রতিবেশীদের দাবি, তাঁর আগে থেকেই হৃদযন্ত্রের সমস্যা ছিল। প্রায় তিন বছর আগে তাঁর বুকে স্টেন্ট বসানো হয়েছিল। সেই বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়েছিল বলেও দাবি করেছেন তাঁরা। প্রতিবেশীদের একাংশের অভিযোগ, ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর পালান বুকে যন্ত্রণার কথা জানিয়েছিলেন। তাঁকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হলেও তা করা হয়নি। পুলিশের হেফাজতেই তাঁর উপর অত্যাচার করা হয়েছে এবং তার জেরেই মৃত্যু হয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা।
যদিও পরিবারের এই অভিযোগ মানতে নারাজ পুলিশ। পুলিশের বক্তব্য, বাখরাহাট ফাঁড়িতে নিয়ে আসার পরই পালান রায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় পুলিশ গাড়িতে করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। কিন্তু হাসপাতালে পৌঁছনোর আগেই পথের মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়। ফলে পুলিশি নির্যাতনের কারণে মৃত্যুর অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে দেখছে পুলিশ।