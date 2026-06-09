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হাতে ডিমের ট্রে, কচুপাতায় গোবর; সব্যসাচীকে দেখা মাত্রই শুরু অ্যাকশন !

ডিমের সঙ্গে এবার বিক্ষোভে সঙ্গী গোবর ৷ এহেন জিনিস ছোড়ার কারণ বিক্ষোভকারীদের জিজ্ঞাসা করতেই উত্তর, এসবই ওনাকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য ৷

TMC leader Sabyasachi Dutta
সব্যসাচী দত্তকে লক্ষ্য করে ডিম উড়ে আসার মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 9, 2026 at 1:30 PM IST

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বিধাননগর, 9 জুন: সব্যসাচীর সামনেই দুই হাত সমান চলল জনতার ৷ প্রাক্তন মেয়রের দিকে তির বেগে ধেয়ে এল ডিম-গোবর ৷ মঙ্গলবার থানা থেকে বের করে আদালতের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার সময় ডিম-গোবর-টমেটো ছুড়ে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি সমর্থকরা ।

আগে থেকে খবর পেতেই সকলে হাজির হয়েছিলেন বিক্ষোভ দেখানোর জন্য ৷ হাতে ছিল ডিমের ট্রে ৷ কেউ আবার পলিথিনে ভরেও এনেছিলেন ডিম ৷ কারও হাতে ছিল টমেটো ৷ তো আবার কেউ কচুপাতা ভর্তি করে এনেছেন গোবর ৷ সবটাই সব্যসাচী দত্তকে ছোড়ার জন্য ৷ অপেক্ষা শেষে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ককে নিয়ে পুলিশ বেরোতেই শুরু অ্যাকশন ৷ দেদার ডিম-টমেটো ছোড়া হল সব্যসাচী দত্তকে লক্ষ্য করে ৷

প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ককে কেন ডিম-গোবর-টমেটো ছোড়া, জানালেন বিক্ষোভকারীরা (ইটিভি ভারত)

পাশাপাশি স্লোগান চলল, "চোর সব্যসাচী দূর হটো, চোর ধরো জেল ভরো, তোলাবাজ সব্যসাচী হায় হায় ৷" তবে প্রাক্তন মেয়রকে লক্ষ্য করে ডিম-গোবর-টমেটো ছোড়াকে সম্বর্ধনা হিসেবে দেখছেন বিক্ষোভকারীরা ৷

এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে বিজেপি সমর্থক রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডিম ভাত খাইয়েছিল ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সম্বর্ধনা দিয়েছি তেমনই এদের চোরগুলোকে এভাবেই সম্বর্ধনা দেব ৷ এর পরবর্তীতে তৃণমূল বলে আর কিছু থাকবে না ৷ এরা সব চোর ভ্রষ্ঠাচার ৷ সব্যসাচীও তাই ৷ সেই জন্য আমরা এখানে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছি ৷ অনেক ছেলের চাকরি খেয়েছে, অনেককে মেরেছে, অনেকের দোকানপাট তুলে দিয়েছে, বাজার থেকে বহু লোকের টাকা তুলেছে ৷ ওর যাতে সাজা হয় সেটাই আমরা চাই ৷ আর এই ডিম দিয়ে সম্বর্ধনা দিচ্ছি যাতে ওদের না লাগে ৷"

Attack over TMC leader Sabyasachi Dutta
ডিম-গোবর-টমেটো নিয়ে বিক্ষোভকারীদের স্লোগান দেওয়ার মুহূর্ত (ইটিভি ভারত)

তোলাবাজি, মানসিক নির্যাতন এবং খুনের হুমকির অভিযোগে সোমবার গভীর রাতে নিউটাউনের ফ্ল্যাট থেকে গ্রেফতার করা হয় তৃণমূল নেতা তথা বিধাননগর পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্তকে । আজ, তাঁকে বিধাননগর উত্তর থানা থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও আদালতে পেশ করার জন্য বের করার সময় চরম উত্তেজনা ছড়ায় । উত্তেজিত জনতা ও বিক্ষোভকারীরা তাঁর দিকে লক্ষ্য করে ডিম, গোবর ও টমেটো ছুড়ে মারেন ।

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EX TMC MLA SABYASACHI DUTTA
সব্যসাচী দত্তকে ডিম গোবর
BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
TMC LEADER SABYASACHI DUTTA

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