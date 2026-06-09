হাতে ডিমের ট্রে, কচুপাতায় গোবর; সব্যসাচীকে দেখা মাত্রই শুরু অ্যাকশন !

হাতে ডিমের ট্রে, কচুপাতায় গোবর; সব্যসাচীকে দেখা মাত্রই শুরু অ্যাকশন !
ডিমের সঙ্গে এবার বিক্ষোভে সঙ্গী গোবর ৷ এহেন জিনিস ছোড়ার কারণ বিক্ষোভকারীদের জিজ্ঞাসা করতেই উত্তর, এসবই ওনাকে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য ৷
Published : June 9, 2026 at 1:30 PM IST
বিধাননগর, 9 জুন: সব্যসাচীর সামনেই দুই হাত সমান চলল জনতার ৷ প্রাক্তন মেয়রের দিকে তির বেগে ধেয়ে এল ডিম-গোবর ৷ মঙ্গলবার থানা থেকে বের করে আদালতের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার সময় ডিম-গোবর-টমেটো ছুড়ে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি সমর্থকরা ।
আগে থেকে খবর পেতেই সকলে হাজির হয়েছিলেন বিক্ষোভ দেখানোর জন্য ৷ হাতে ছিল ডিমের ট্রে ৷ কেউ আবার পলিথিনে ভরেও এনেছিলেন ডিম ৷ কারও হাতে ছিল টমেটো ৷ তো আবার কেউ কচুপাতা ভর্তি করে এনেছেন গোবর ৷ সবটাই সব্যসাচী দত্তকে ছোড়ার জন্য ৷ অপেক্ষা শেষে প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ককে নিয়ে পুলিশ বেরোতেই শুরু অ্যাকশন ৷ দেদার ডিম-টমেটো ছোড়া হল সব্যসাচী দত্তকে লক্ষ্য করে ৷
পাশাপাশি স্লোগান চলল, "চোর সব্যসাচী দূর হটো, চোর ধরো জেল ভরো, তোলাবাজ সব্যসাচী হায় হায় ৷" তবে প্রাক্তন মেয়রকে লক্ষ্য করে ডিম-গোবর-টমেটো ছোড়াকে সম্বর্ধনা হিসেবে দেখছেন বিক্ষোভকারীরা ৷
এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে বিজেপি সমর্থক রাজু বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ডিম ভাত খাইয়েছিল ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কেও সম্বর্ধনা দিয়েছি তেমনই এদের চোরগুলোকে এভাবেই সম্বর্ধনা দেব ৷ এর পরবর্তীতে তৃণমূল বলে আর কিছু থাকবে না ৷ এরা সব চোর ভ্রষ্ঠাচার ৷ সব্যসাচীও তাই ৷ সেই জন্য আমরা এখানে সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে আছি ৷ অনেক ছেলের চাকরি খেয়েছে, অনেককে মেরেছে, অনেকের দোকানপাট তুলে দিয়েছে, বাজার থেকে বহু লোকের টাকা তুলেছে ৷ ওর যাতে সাজা হয় সেটাই আমরা চাই ৷ আর এই ডিম দিয়ে সম্বর্ধনা দিচ্ছি যাতে ওদের না লাগে ৷"
তোলাবাজি, মানসিক নির্যাতন এবং খুনের হুমকির অভিযোগে সোমবার গভীর রাতে নিউটাউনের ফ্ল্যাট থেকে গ্রেফতার করা হয় তৃণমূল নেতা তথা বিধাননগর পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র সব্যসাচী দত্তকে । আজ, তাঁকে বিধাননগর উত্তর থানা থেকে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও আদালতে পেশ করার জন্য বের করার সময় চরম উত্তেজনা ছড়ায় । উত্তেজিত জনতা ও বিক্ষোভকারীরা তাঁর দিকে লক্ষ্য করে ডিম, গোবর ও টমেটো ছুড়ে মারেন ।