প্রাণ ভয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ প্রতিবাদী যুবকের! গ্রেফতার মালদায়

প্রাণ ভয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশ প্রতিবাদী যুবকের! গ্রেফতার মালদায়
সোমবার রাতে বিএসএফ-এর হাতে ধরা পড়ে কৃষ্ণকুমার শীল (37)৷ তাঁকে গ্রেফতার করেছে ইংরেজবাজার থানার পুলিশ৷
Published : February 10, 2026 at 8:49 PM IST
মালদা, 10 ফেব্রুয়ারি: অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করার অভিযোগে বাংলাদেশের এক যুবককে গ্রেফতার করা হল৷ সোমবার রাতে কৃষ্ণকুমার শীল নামে ওই যুবক বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-এর ধরা পড়ে৷ তার পর তাঁকে ইংরেজবাজার থানার হাতে তুলে দেয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী৷
ওই যুবকের দাবি, তিনি ভয়ে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে এসেছেন৷ কারণ, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের যে অভিযোগ উঠছে, তিনি এর প্রতিবাদ করেন৷ সেই কারণে হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছিল তাঁকে৷
বাংলাদেশি যুবক গ্রেফতার
বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল, সোমবার গভীর রাতে মহদিপুর ল্যান্ড কাস্টমস স্টেশন গেট দিয়ে এক যুবক ভারতবর্ষে ঢুকে পড়ে। বৈধ নথিপত্র না-থাকায় ওই যুবককে গ্রেফতার করে বিএসএফ। ধৃতের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় একটি মোবাইল ফোন, সিম কার্ড, চার্জার, নগদ বাংলাদেশি টাকা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার কিছু নথিপত্র।
বিএসএফ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, প্রাথমিকভাবে ওই যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে তারা৷ জানা যায় যে ওই যুবকের নাম কৃষ্ণকুমার শীল৷ তাঁর নাম 37৷ তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার জামনগর গ্রামে। তবে তাঁর অনুপ্রবেশের কারণ জেনে রীতিমতো হকচকিয়ে যান বিএসএফ জওয়ানরা৷
ভারতে অনুপ্রবেশের কারণ
প্রাথমিক জেরায় কৃষ্ণকুমার শীল বিএসএফ-কে দাবি করেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে৷ হিন্দুদের জন্য তৈরি বিভিন্ন সংগঠন বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে৷ এর প্রতিবাদে সোশাল মিডিয়ায় তিনি সরব হয়েছিলেন৷ এর পর থেকেই তাঁকে হুমকি দেওয়া হতে থাকে৷ বিশেষ করে জামাত-ই-ইসলামি সমর্থকরাই ওই যুবককে হুমকি দেয়৷ সেই কারণে প্রাণ ভয়ে তিনি দেশ ছেড়ে পালিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নেন৷
যদিও তিনি সত্যি বলছেন, নাকি ভারতে অনুপ্রবেশের নেপথ্যে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে মনে করে বিএসএফ৷ সেই কারণে ওই যুবককে ইংরেজবাজার থানার হাতে তুলে দেওয়া হয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তরফে৷ পুলিশ ওই যুবককে গ্রেফতার করে৷ মঙ্গলবার ধৃতকে মালদা জেলা আদালতে পেশ করে৷ তবে আদালত কী নির্দেশ দিয়েছে, তা এই প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত জানা যায়নি৷ তাছাড়া এই নিয়ে বিএসএফ বা পুলিশের কেউ কোনও মন্তব্য করতে চাননি৷
উল্লেখ্য, গত কয়েক বছরে বারবার বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ সামনে এসেছে৷ গত কয়েকমাসে বেশ কয়েকজনকে খুন করার অভিযোগ ওঠে৷ তার মধ্যে অন্যতম দীপুচন্দ্র দাসের ঘটনা৷ ওই যুবককে মারধরের পর জীবিত অবস্থায় জ্বালিয়ে দেওয়া হয়৷ এই ঘটনা নিয়ে রীতিমতো হইচই পড়ে যায় সর্বত্র৷