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মোদির ছবিতে জুতো মারার অভিযোগে গ্রেফতার, কলকাতা পুলিশের জালে আন্দোলনকারী

পুলিশ সূত্রের খবর, ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত ছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷

NEET protest in Kolkata
শুক্রবার ধর্মতলায় ছাত্র বিক্ষোভ (পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 25, 2026 at 9:55 PM IST

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কলকাতা, 25 জুলাই: নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে কলকাতার রাজপথে চলা বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে এবার বড় পদক্ষেপ করল কলকাতা পুলিশ। আন্দোলনের সময় দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবিতে জুতো মারার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷

ধৃতের নাম আরশাদ আলি ওরফে সাজিদ (50)। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি কলকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিট থানার অন্তর্গত পাটওয়ার বাগান লেন এলাকার বাসিন্দা।

তদন্তকারী আধিকারিকদের দাবি, সাম্প্রতিক ছাত্র বিক্ষোভ চলাকালীন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি প্রদর্শন করে তাতে জুতো দিয়ে আঘাত করার একটি ঘটনাকে ঘিরে অভিযোগ ওঠে। ঘটনার ভিডিয়ো ও অন্যান্য প্রমাণ খতিয়ে দেখে অভিযুক্তকে শনাক্ত করা হয়। এরপর অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ।

protester arrested
মোদির ছবিতে জুতো মারার অভিযোগে গ্রেফতার (ইটিভি ভারত)

পুলিশ সূত্রের খবর, ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত ছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ আন্দোলনের নামে কোনও উসকানিমূলক বা আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী কার্যকলাপের পিছনে বৃহত্তর কোনও পরিকল্পনা ছিল কি না, তাও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে ৷

উল্লেখ্য, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে বিক্ষোভের আবহ তৈরি হয়। দিল্লি থেকে কলকাতা—বিভিন্ন শহরে প্রতিবাদ কর্মসূচি হয়। শুক্রবার কলকাতাতে একাধিক মিছিল ও বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় ৷ সেই প্রেক্ষাপটেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবিতে জুতো মারার ঘটনাকে গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত শুরু করে কলকাতা পুলিশ ৷ তদন্তের অগ্রগতিতেই এবার গ্রেফতার করা হয় আরশাদ আলি ওরফে সাজিদ নামে ওই ব্যক্তিকে ৷ তদন্ত এখনও চলছে এবং প্রয়োজনে আরও গ্রেফতার হতে পারে বলে দাবি পুলিশ ।

অন্যদিকে, কলকাতায় ছাত্র বিক্ষোভের সময় সাংবাদিক ও পুলিশের উপর হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মহম্মদ আফরোজকে শনিবার অন্ডাল থেকে গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ। এই ঘটনায় মোট 9 জনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷

TAGGED:

CLASH WITH SECURITY FORCES
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PHOTOGRAPH OF PM MODI
NEET PROTEST IN KOLKATA

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