স্বনির্ভর গোষ্ঠীর 42 লক্ষ টাকা তছরুপ ! আধিকারিককে ঘিরে বিক্ষোভ বুদবুদে
Misappropriation of Govt fund: স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আধিকারিক সীমা দেবকে ঘিরে বিক্ষোভ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের। এত টাকা কোথায় গেল, পূর্ণাঙ্গ হিসেব প্রকাশের দাবি তুলেছেন তাঁরা ।
Published : September 30, 2026 at 1:19 PM IST
দুর্গাপুর, 30 সেপ্টেম্বর: স্বনির্ভর গোষ্ঠীর হিসেব ঘিরে বড়সড় অভিযোগ । অডিটে প্রায় 42 লক্ষ টাকা হিসেবের অমিলের উল্লেখ রয়েছে । এমনই দাবি তুলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আধিকারিক সীমা দেবকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা । এত টাকা কোথায় গেল, তার পূর্ণাঙ্গ হিসেব প্রকাশের দাবি তুলেছেন তাঁরা । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় বুদবুদের সুখডাল এলাকায় ।
গলসি 1 নম্বর ব্লকে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে সোনার তরী মহিলা মাল্টিপারপাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড । দীর্ঘদিন ধরেই এলাকার বহু মহিলা এই সমবায়ের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন । তাঁদের অভিযোগ, গোষ্ঠীর আর্থিক লেনদেন ও হিসেব নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানা প্রশ্ন রয়েছে । এবার সেই হিসেব প্রকাশ্যে আনার দাবিতেই সরব হয়েছেন তাঁরা ।
গোষ্ঠীর সদস্যদের দাবি, 2024 সাল পর্যন্ত হওয়া অডিটে প্রায় 42 লক্ষ টাকা হিসেব অনুযায়ী পাওয়া যাচ্ছে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে । এরপর থেকেই ওই বিপুল অঙ্কের টাকার হিসেব নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে । তাঁদের দাবি, শুধু 2024 সাল পর্যন্ত নয়, 2026 সাল পর্যন্ত সংস্থার সমস্ত আর্থিক হিসেব ও অডিট রিপোর্ট তাঁদের সামনে তুলে ধরতে হবে । তাঁদের অভিযোগ, তৎকালীন তৃণমূল সরকারের আমলে নিতু ম্যাকানজি, রমা রুইদাস ও শম্পা দাস দায়িত্বে ছিলেন । তাঁরাও এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ । তাঁদের নামে ইতিমধ্যে অভিযোগ রয়েছে । কোথা থেকে কত টাকা এসেছে, কোথায় কত টাকা খরচ হয়েছে এবং বর্তমানে কত টাকা রয়েছে, তার পূর্ণাঙ্গ হিসেব প্রকাশ করার দাবি জানানো হয়েছে ।
গোষ্ঠীর সদস্য তথা গলসি এক নম্বর ব্লকের বিজেপির মহিলা মোর্চার সভাপতি কামেনি বণিকের অভিযোগ, "এই আধিকারিক তখনও ছিলেন, এখনও রয়েছেন । কিন্তু আমাদের হিসেব দেওয়া হচ্ছে না । 42 লক্ষ টাকা কোথায় গেল, তার হিসেব দিতে হবে । গরিব মানুষের টাকার হিসেব কেন মিলছে না, তার জবাব দিতে হবে । সেই কারণেই আমরা বিক্ষোভ দেখিয়েছি । বিষয়টি নিয়ে ব্লক প্রশাসনকেও জানানো হয়েছে । যদিও আধিকারিক সীমা দেব সবসময়ই বলছেন, তিনি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নন ৷ তিনি কিছুই জানেন না ।"
স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আধিকারিক সীমা দেবের সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলতে গেলে তিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি ৷ উলটে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ ৷