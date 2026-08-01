পড়ানোর নামে অশালীন আচরণ ! মেদিনীপুরের স্কুলে প্রধান শিক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ
অভিভাবকদের অভিযোগ, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। তাঁদের দাবি, 2024 সালেও একই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল । সে সময় শিক্ষা দফতরের কাছেও অভিযোগ জানানো হয়েছিল ।
Published : August 1, 2026 at 4:14 PM IST
মেদিনীপুর, 1 অগস্ট: পড়ানোর নামে ছাত্রীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ, জোর করে জড়িয়ে ধরা ও চুমু খাওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে শনিবার তীব্র উত্তেজনা ছড়াল পশ্চিম মেদিনীপুরের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে । ঘটনার প্রতিবাদে অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান । পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে উঠলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাঁকে হেফাজতে নেয় ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ।
অভিযোগ, মেদিনীপুর শহরের গুড়গুড়িপাল থানা এলাকার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরেই পড়ানোর অজুহাতে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কয়েকজন ছাত্রীকে নিজের কাছে ডেকে জড়িয়ে ধরতেন এবং তাঁদের চুমু খেতেন । পড়ুয়ারা বাধা দিলে ভয় দেখানো হত বলেও অভিযোগ । সম্প্রতি কয়েক জন ছাত্রী বাড়িতে ফিরে বিষয়টি পরিবারের সদস্যদের জানায় ।
শনিবার সকালে তাঁরা স্কুলে গিয়ে প্রধান শিক্ষককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন । খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । পরে অভিযুক্ত শিক্ষককে থানায় নিয়ে যাওয়া হয় ।
অভিভাবকদের অভিযোগ, এটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় । তাঁদের দাবি, 2024 সালেও একই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল । সে সময় শিক্ষা দফতরের কাছেও অভিযোগ জানানো হয়েছিল । কিন্তু অভিযোগের যথাযথ তদন্ত বা কঠোর ব্যবস্থা না নেওয়ায় অভিযুক্ত শিক্ষক বহাল তবিয়তেই থেকে যান । অভিযোগকারীদের একাংশের দাবি, বিষয়টি পরে ধামাচাপা পড়ে যায় ।
বিদ্যালয়ের কয়েক জন পার্শ্বশিক্ষকও প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে মুখ খুলেছেন । তাঁদের দাবি, অভিভাবক এবং পড়ুয়াদের কাছ থেকে তাঁরা বারবার অভিযোগ পেয়েছেন । বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও কার্যকর ব্যবস্থা হয়নি । তাঁদের বক্তব্য, শিক্ষকের আচরণ বিদ্যালয়ের পরিবেশকে প্রশ্নের মুখে ফেলেছে । অভিযুক্তের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তাঁরাও ।
অভিযোগকারী কয়েকজন অভিভাবকের দাবি, পড়ুয়ারা এতটাই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে, তারা অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকের ক্লাসে যেতে চাইছে না । তাঁদের অভিযোগ, সন্তানদের নিরাপত্তার স্বার্থেই তাঁরা প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চান । ভবিষ্যতে যাতে ওই শিক্ষক আর কোনও বিদ্যালয়ে দায়িত্ব পালন করতে না পারেন, সেই দাবিও তুলেছেন তাঁরা ।
অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষক অবশ্য অভিযোগের সবটা অস্বীকার করেননি । তাঁর দাবি, 2024 সালে একটি অভিযোগ উঠেছিল, পরে তা মিটে যায় । তবে সাম্প্রতিক অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কয়েক দিন আগে একটি ঘটনা ঘটেছিল । তাঁর বক্তব্য, "শিক্ষক হিসেবে স্নেহবশত কখনও কখনও পড়ুয়াদের চুমু খেয়েছি ।" যদিও তাঁর এই ব্যাখ্যা মানতে নারাজ অভিভাবক এবং সহকর্মীদের একাংশ ।
ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । স্থানীয়দের দাবি, শিশুদের নিরাপত্তার প্রশ্নে কোনও ধরনের আপস করা চলবে না । অভিযোগের নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষ প্রমাণিত হলে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি এবং বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে । পড়ুয়া, অভিভাবক, শিক্ষক এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে । শিক্ষা দফতরও ঘটনার রিপোর্ট তলব করতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর । তদন্তের ফলাফলের উপর নির্ভর করবে পরবর্তী পদক্ষেপ ।