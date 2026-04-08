প্রার্থীকে নেশাগ্রস্ত কটাক্ষ, অভিষেক ক্ষমা না চাইলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি বিজেপির

প্রার্থীকে নেশাগ্রস্ত কটাক্ষ, অভিষেক ক্ষমা না চাইলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি বিজেপির
বিজেপি প্রার্থী অনন্তদেব অধিকারী সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভে সোচ্চার হয়েছেন দলের নেতা-কর্মীরা । মিছিল করলেন তাঁরা ৷
Published : April 8, 2026 at 7:53 AM IST
জলপাইগুড়ি, 8 এপ্রিল: জলপাইগুড়ির বিজেপি প্রার্থী নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে থাকেন ! মদ্যপানে অত্যন্ত আসক্ত তিনি ! দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে এসে বিজেপি প্রার্থী আইনজীবী অনন্তদেব অধিকারীর নাম না করে এইভাবেই আক্রমণ করেছিলেন তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় । তারই প্রতিবাদে জলপাইগুড়ি শহরে মঙ্গলবার রাতে ব্যানার হাতে মিছিল করল স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ৷ 24 ঘণ্টার মধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় ক্ষমা না চাইলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও বিজেপির পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে ।
মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কৃষ্ণ দাসের সমর্থনে নারায়ণপুর এলাকায় জনসভায় আসেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় ৷ সেখানেই সভামঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, "জলপাইগুড়ির বিজেপির প্রার্থী সারাদিন সুস্থ অবস্থাতেই থাকেন না । নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে থাকেন । মদ্যপানে আসক্ত ।" এখানেই শেষ নয়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায় আরও বলেন, "বিজেপি প্রার্থী মহিলাদের সঙ্গে খারাপ আচরণও করেন । তাঁর চারিত্রিক সীমাবদ্ধতা আছে । যদিও আমি ব্যক্তিগতভাবে কাউকে আঘাত করি না ৷ "
এরপরই জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী আইনজীবী অনন্তদেব অধিকারী সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের প্রতিবাদে বিক্ষোভে সোচ্চার হয়েছেন বিজেপি নেতা-কর্মীরা । আর অভিষেকের এই মন্তব্যের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখিয়েছে জেলা বিজেপি ।
গেরুয়া শিবিরের দাবি, একজন তপশিলি সম্প্রদায়ের মানুষ, পেশায় আইনজীবী বিজেপি প্রার্থী অনন্তদেব অধিকারীর সম্পর্কে এই ধরনের কুমন্তব্য কখনই মেনে নেওয়া যাবে না । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে আগামী 24 ঘণ্টার মধ্যে ক্ষমা চাইতে হবে না হলে নির্বাচন কমিশনে যেমন অভিযোগ করা হবে পাশাপাশি উচ্চ আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব । বিক্ষোভ মিছিল দলীয় কার্যালয় থেকে বেড়িয়ে গোটা শহর পরিক্রমা করে । শহরের প্রাণকেন্দ্র কদমতলা মোড়েও বিক্ষোভ দেখানো হয় । বিজেপির এই বিক্ষোভ মিছিলে শতাধিক বিজেপি কর্মী অংশ নিয়েছিলেন ।
এই প্রসঙ্গে বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী প্রীতি বর্মন বলেন, "আসলে আমাদের বিজেপি প্রার্থীকে কীভাবে কালিমালিপ্ত করা যায় সেই কাজটাই তৃণমূল কংগ্রেসের 'বড় চোর' করে গেল । আমরা 24 ঘণ্টা সময় দিচ্ছি । অভিষেক যদি ক্ষমা না চান তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেব । একজন সজ্জন আইনজীবীর বিরুদ্ধে এইভাবে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য জলপাইগুড়ির মানুষ মেনে নেবে না ।"