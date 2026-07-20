বিশ্বভারতীর ছাত্রীদের উপর এবিভিপির হামলা, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ মিছিল শান্তিনিকেতনে
বিশ্বভারতীর অনশনরত ছাত্র-ছাত্রীদের মারধর করে বহিরাগত এবিভিপি সমর্থিতরা, এমনই অভিযোগ ৷ পাশাপাশি, দিল্লিতে ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জের প্রতিবাদে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ মিছিল শান্তিনিকেতনে ৷
Published : July 20, 2026 at 8:25 PM IST
বোলপুর, 20 জুলাই: বিশ্বভারতীর পড়ুয়াদের উপর বহিরাগত এবিভিপি সমর্থিতদের হামলা ও দিল্লিতে ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে উত্তাল শান্তিনিকেতন।
কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ চেয়ে বৃষ্টি উপেক্ষা করেই প্রতিবাদ মিছিল বিশ্বভারতী পড়ুয়া, প্রাক্তনী ও আশ্রমিকদের ৷ রবীন্দ্রনাথ, ভগৎ সিং, প্রীতিলতা, সোনম ওয়াংচুক-এর ছবি, ব্যানার হাতে মিছিল থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি তোলা হয় ৷
মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উৎস বিশ্বাস ও তৃষিতা বলেন, "বিশ্বভারতীতে পুলিশের সামনে যেভাবে বহিরাগত এবিভিপি'র ছেলেরা হামলা করেছে। তারপরও এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি ৷ আর দিল্লিতে যেভাবে সোনম ওয়াংচুককে পুলিশ নিয়ে গেল আর ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ করছে এর প্রতিবাদে আমরা পথে নেমেছি ৷ অবিলম্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করুক ৷ অন্যায়ভাবে এই সরকার চলতে পারে না ৷ পুলিশকে ধিক্কার জানাই।"
গত পরশু অর্থাৎ 18 জুলাই সমাজকর্মী তথা শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুক-এর সমর্থনে প্রতীকী অনশনে বসেছিলেন 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীর পড়ুয়ারা। অভিযোগ, সেই সময় শান্তিনিকেতন থানার পুলিশের সামনে এবিভিপি সমর্থিত বহিরাগতরা চড়াও হয়েছিল ৷ অনশনরত ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীদেরও মারধর করে। শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ কার্যত নীরব দর্শক, এমনই দাবি করেন অনশনকারী পড়ুয়ারা ৷ এই মর্মে অভিযোগ দায়ের হলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।
এই ঘটনার প্রতিবাদ-সহ দিল্লিতে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে উত্তাল শান্তিনিকেতন। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই শান্তিনিকেতন রাস্তায় প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন বিশ্বভারতীর বিভিন্ন ভবনের পড়ুয়ারা সহ প্রাক্তনী ও প্রবীণ আশ্রমিকেরা ৷ হাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগৎ সিং, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, সোনম ওয়াংচুক-এর ছবি-সহ জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে চলে মিছিল ৷ শান্তিনিকেতনের রতনপল্লির মাঠ থেকে প্রায় 6 কিলোমিটার রাস্তাজুড়ে চলে প্রতিবাদ মিছিল ৷
প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হল বিশ্বভারতী, যার আচার্য খোদ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এখান থেকেই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি উঠেছে ৷ পাশাপাশি, বিশ্বভারতীর ছাত্রীদের পুলিশের সামনেই মারধরে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি ওঠে ৷
উল্লেখ্য, নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগের দাবিতে টানা 20 দিনেরও বেশি দিন ধরে অনশন চালিয়ে যাচ্ছিলেন সোনম ওয়াংচুক ৷ গত পরশু সকালে সোনমকে জোর করে দিল্লির যন্তরমন্তরের অনশন মঞ্চ থেকে বের করে হাসপাতালে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ ৷ অনশন প্রত্যাহার নিয়ে তিনটি শর্ত দিয়েছেন সোনম ওয়াংচুক ৷ এদিকে, আজ ককরোচ জনতা পার্টির ডাকা 'সংসদ চলো' অভিযান ঘিরে ফের একবার উত্তাল হয়ে দিল্লি ৷
এদিন সকাল থেকেই যন্তর-মন্তর থেকে সংসদের উদ্দেশে মিছিল শুরু করে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) । হাজার হাজার পড়ুয়া ও চাকরিপ্রার্থী ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়, লাঠিচার্জ করে এবং বহু বিক্ষোভকারীকে আটক করে ৷