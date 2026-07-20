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বিশ্বভারতীর ছাত্রীদের উপর এবিভিপির হামলা, শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ মিছিল শান্তিনিকেতনে

বিশ্বভারতীর অনশনরত ছাত্র-ছাত্রীদের মারধর করে বহিরাগত এবিভিপি সমর্থিতরা, এমনই অভিযোগ ৷ পাশাপাশি, দিল্লিতে ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জের প্রতিবাদে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ মিছিল শান্তিনিকেতনে ৷

ABVP ATTACKS VISVA BHARATI STUDENTS
শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ মিছিল শান্তিনিকেতনে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 20, 2026 at 8:25 PM IST

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বোলপুর, 20 জুলাই: বিশ্বভারতীর পড়ুয়াদের উপর বহিরাগত এবিভিপি সমর্থিতদের হামলা ও দিল্লিতে ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে উত্তাল শান্তিনিকেতন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ চেয়ে বৃষ্টি উপেক্ষা করেই প্রতিবাদ মিছিল বিশ্বভারতী পড়ুয়া, প্রাক্তনী ও আশ্রমিকদের ৷ রবীন্দ্রনাথ, ভগৎ সিং, প্রীতিলতা, সোনম ওয়াংচুক-এর ছবি, ব্যানার হাতে মিছিল থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি তোলা হয় ৷

মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে উৎস বিশ্বাস ও তৃষিতা বলেন, "বিশ্বভারতীতে পুলিশের সামনে যেভাবে বহিরাগত এবিভিপি'র ছেলেরা হামলা করেছে। তারপরও এখনও কেউ গ্রেফতার হয়নি ৷ আর দিল্লিতে যেভাবে সোনম ওয়াংচুককে পুলিশ নিয়ে গেল আর ছাত্রদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জ করছে এর প্রতিবাদে আমরা পথে নেমেছি ৷ অবিলম্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান পদত্যাগ করুক ৷ অন্যায়ভাবে এই সরকার চলতে পারে না ৷ পুলিশকে ধিক্কার জানাই।"

ABVP ATTACKS VISVA BHARATI STUDENTS
শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ কার্যত নীরব দর্শক, এমনই দাবি পড়ুয়াদের (ইটিভি ভারত)

গত পরশু অর্থাৎ 18 জুলাই সমাজকর্মী তথা শিক্ষাবিদ সোনম ওয়াংচুক-এর সমর্থনে প্রতীকী অনশনে বসেছিলেন 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীর পড়ুয়ারা। অভিযোগ, সেই সময় শান্তিনিকেতন থানার পুলিশের সামনে এবিভিপি সমর্থিত বহিরাগতরা চড়াও হয়েছিল ৷ অনশনরত ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রীদেরও মারধর করে। শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ কার্যত নীরব দর্শক, এমনই দাবি করেন অনশনকারী পড়ুয়ারা ৷ এই মর্মে অভিযোগ দায়ের হলেও এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

ABVP ATTACKS VISVA BHARATI STUDENTS
বৃষ্টি উপেক্ষা করেই প্রতিবাদ মিছিল বিশ্বভারতীতে (ইটিভি ভারত)

এই ঘটনার প্রতিবাদ-সহ দিল্লিতে আন্দোলনরত পড়ুয়াদের উপর পুলিশের লাঠিচার্জের প্রতিবাদে উত্তাল শান্তিনিকেতন। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই শান্তিনিকেতন রাস্তায় প্রতিবাদ মিছিলে সামিল হন বিশ্বভারতীর বিভিন্ন ভবনের পড়ুয়ারা সহ প্রাক্তনী ও প্রবীণ আশ্রমিকেরা ৷ হাতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগৎ সিং, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, সোনম ওয়াংচুক-এর ছবি-সহ জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে চলে মিছিল ৷ শান্তিনিকেতনের রতনপল্লির মাঠ থেকে প্রায় 6 কিলোমিটার রাস্তাজুড়ে চলে প্রতিবাদ মিছিল ৷

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হল বিশ্বভারতী, যার আচার্য খোদ দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এখান থেকেই কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবি উঠেছে ৷ পাশাপাশি, বিশ্বভারতীর ছাত্রীদের পুলিশের সামনেই মারধরে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি ওঠে ৷

ABVP ATTACKS VISVA BHARATI STUDENTS
ছবি, ব্যানার হাতে মিছিল থেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী পদত্যাগের দাবিতে টানা 20 দিনেরও বেশি দিন ধরে অনশন চালিয়ে যাচ্ছিলেন সোনম ওয়াংচুক ৷ গত পরশু সকালে সোনমকে জোর করে দিল্লির যন্তরমন্তরের অনশন মঞ্চ থেকে বের করে হাসপাতালে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ ৷ অনশন প্রত্যাহার নিয়ে তিনটি শর্ত দিয়েছেন সোনম ওয়াংচুক ৷ এদিকে, আজ ককরোচ জনতা পার্টির ডাকা 'সংসদ চলো' অভিযান ঘিরে ফের একবার উত্তাল হয়ে দিল্লি ৷

এদিন সকাল থেকেই যন্তর-মন্তর থেকে সংসদের উদ্দেশে মিছিল শুরু করে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি) । হাজার হাজার পড়ুয়া ও চাকরিপ্রার্থী ব্যারিকেড ভেঙে এগোনোর চেষ্টা করলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়, লাঠিচার্জ করে এবং বহু বিক্ষোভকারীকে আটক করে ৷

TAGGED:

শান্তিনিকেতনে বিক্ষোভ
বিশ্বভারতীর ছাত্রছাত্রী
PROTEST RALLY IN VISVA BHARATI
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ABVP ATTACKS VISVA BHARATI STUDENTS

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