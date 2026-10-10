SIR বাতিল ও জ্ঞানেশের পদত্যাগের দাবিতে মিছিল, দিল্লির আন্দোলনের রেশ কলকাতাতেও
Protest rally in Kolkata: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা কলেজ স্ট্রিট এলাকা থেকে এই প্রতিবাদ মিছিলটি শুরু হয় ।
Published : October 10, 2026 at 6:43 PM IST
কলকাতা, 10 অক্টোবর: দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে উত্তাল দিল্লি ৷ ককরোচ জনতা পার্টির কর্মসূচির সঙ্গে বিরোধী দলগুলিও যোগ দেওয়ায় আন্দোলনের ঝাঁজ আরও বেড়েছে ৷ তারই রেশ আছড়ে পড়ল কলকাতাতেও ৷ বিতর্কিত 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' (SIR) প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ বাতিল এবং জ্ঞানেশ কুমারের অবিলম্বে পদত্যাগের দাবিতে কলকাতার রাস্তায় বিক্ষোভ ও মিছিলে যোগ দিল বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন ৷
মহালয়ার দিনে শহরের রাস্তায় মিছিল বের করে 'অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রোটেকশন অফ ডেমোক্রেটিক রাইটস' (এপিডিআর)-সহ বিভিন্ন সুশীল সমাজ ও প্রগতিশীল সংগঠন । কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা কলেজ স্ট্রিট এলাকা থেকে এই প্রতিবাদ মিছিলটি শুরু হয় । ব্যানার, প্ল্যাকার্ড ও স্লোগান সহকারে মিছিলটি সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে এগিয়ে যায় । আন্দোলনকারীদের মূল অভিযোগ, নির্বাচন কমিশন SIR প্রক্রিয়ার মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে ।
এই মিছিল থেকে নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা এবং সাধারণ মানুষের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করার দাবিতে সরব হন বিক্ষোভকারীরা । মিছিলটি ধর্মতলার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউ হয়ে মহাত্মা গান্ধির মূর্তির পাদদেশে গিয়ে শেষ হয় । সেখানে আন্দোলনকারীরা একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশও করেন এবং নির্বাচন কমিশনের 'স্বৈরাচারী' সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন ।
আন্দোলনকারীদের প্রধান দাবি ও অভিযোগগুলি হল,
1. এসআইআর প্রক্রিয়া বাতিল: আন্দোলনকারীদের দাবি, নির্বাচন কমিশনের তথাকথিত 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' বা বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভোটার তালিকা থেকে লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে । বিভ্রান্তিকর এই প্রক্রিয়াটি অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে ।
2. মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের পদত্যাগ: পক্ষপাতমূলক আচরণ এবং সাধারণ ভোটারদের হয়রানির অভিযোগে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগ ও তাঁর আইনি জবাবদিহিতার দাবি তুলে ধরা হয়েছে । তাঁর রক্ষাকবচ তুলে নিয়ে গ্রেফতারির দাবিও উঠেছে ৷
3. বাদ পড়া ভোটারদের তালিকাভুক্তি পুনর্বহাল: কারিগরি ত্রুটি বা অন্য কোনও অজুহাতে ভোটার তালিকা থেকে যেসব সাধারণ নাগরিক ও প্রবীণ নাগরিকের নাম বাদ পড়েছে, কোনও শর্ত ছাড়াই অবিলম্বে তালিকায় তাঁদের নাম পুনর্বহাল করারও দাবি উঠেছে ।
এদিন এই কর্মসূচি চলাকালীন সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের কাছে হঠাৎ বিক্ষোভের মধ্যে ঢুকে পড়ে একটি ট্রাম ৷ আর তাতেই হুড়োহুড়িতে বিশৃঙ্খলা ছড়ায় ৷ ট্রামের চালককে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ ।