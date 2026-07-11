দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানায় রহস্যমৃত্যু কর্মরত ঠিকাকর্মীর ! প্রতিবাদে শ্রমিক বিক্ষোভ
রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ ৷ শ্রমিক মৃত্যুর ঘটনায় শুরু তদন্ত ৷
Published : July 11, 2026 at 1:40 PM IST
দুর্গাপুর, 11 জুলাই: রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টে শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু ৷ কাজ করার সময় আচমকাই তিনি ল্যাডেল বা তরল লোহার মধ্যে পড়ে যান বলে অভিযোগ ৷ জানা গিয়েছে, শনিবার দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্টের 2 নম্বর ব্লাস্ট ফার্নেস এলাকায় রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করছিলেন ঠিকা শ্রমিক শেখ শাহিদুল (26) ৷ সেই সময় তিনি কোনওভাবে নীচে থাকা তরল লোহা বা ল্যাডেলে পড়ে মারা যান ৷ এই ঘটনায় দুর্গাপুুর ইস্পাত কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগে মেইন গেটের বাইরে বিক্ষোভ দেখান বাকি শ্রমিকরা ৷
দুর্গাপুরের ফরিদপুর থানা এলাকার বাসিন্দা ছিলেন শেখ শাহিদুল ৷ শ্রমিকদের অভিযোগ, তাঁকে হঠাৎ করেই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না ৷ খোঁজাখুঁজি শুরু হলে, তাঁকে নীচে তরল ও ফুটন্ত লোহার মধ্যে পড়ে থাকতে দেখা যায় ৷ জানা গিয়েছে, 2 নম্বর ব্লাস্ট ফার্নেসে মনোজ রুইদাস নামে আরেক শ্রমিকের সঙ্গে কাজ করছিলেন শাহিদুল ৷ কিন্তু, ওই শ্রমিক কিছুক্ষণের জন্য প্ল্যান্টের বাইরে যান ৷ এরপরেই ঘটনাটি ঘটেছে ৷ কিন্তু, কীভাবে নীচে পড়ে গেলেন শাহিদুল, তা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন রয়েছে ৷
তবে, এই ঘটনায় দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার অন্যান্য শ্রমিকরা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন ৷ প্রতিবাদে কারখানার মেইন গেটের বাইরে বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা ৷ নিহত শাহিদুলের সঙ্গে কাজ করা মনোজ রুইদাস বলেন, "আমরা দু'জনে একসঙ্গে কাজ করছিলাম ৷ আমি কিছুক্ষণ বাইরে বিশ্রাম নিতে যাই ৷ ফিরে এসে দেখি শাহিদুলকে আর খুঁজে পাচ্ছি না ৷ পরে জানতে পারি, ও ল্যাডলের (Ladle) মধ্যে পড়ে মারা গেছে ৷ ঠিক কীভাবে ঘটনাটা ঘটেছে, তা আমি দেখিনি ৷ তবে মনে হচ্ছে, কোনও রড ভেঙে ও নীচে পড়ে গিয়েছে ৷"
বিক্ষোভকারী শ্রমিকরা দাবি করেছেন, মৃতের পরিবারের একজন সদস্যকে অবিলম্বে স্থায়ী চাকরি দিতে হবে এবং উপযুক্ত আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে হবে ৷ পাশাপাশি, ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার দাবি তোলা হয়েছে ৷
তবে এ নিয়ে দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা কর্তৃপক্ষের তরফে অফিসিয়াল কোনও বিবৃতি মেলেনি ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে প্ল্যান্ট কর্তৃপক্ষ, শ্রমিক প্রতিনিধি দলকে নিয়ে আলোচনায় বসেছে ৷ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআইএসএফ কর্তৃপক্ষকে এ নিয়ে রিপোর্ট দেবে ৷