ট্রেনিংয়ে এসে সিভিক ভলান্টিয়ারের অস্বাভাবিক মৃত্যু, দেহ আটকে বিক্ষোভ সহকর্মীদের

ট্রেনিংয়ে এসে সিভিক ভলান্টিয়ারের অস্বাভাবিক মৃত্যু, দেহ আটকে বিক্ষোভ সহকর্মীদের
রবিবার 750 জন সিভিক ভলান্টিয়ারকে ডাবগ্রাম 12 নম্বর ব্যাটেলিয়নে ট্রেনিংয়ের জন্য ডাকা হয় ৷ সোমবার সকালে পঙ্কজের দেহ মেলে ব্যারাকে ৷
Published : February 9, 2026 at 12:29 PM IST
শিলিগুড়ি, 9 ফেব্রুয়ারি: ট্রেনিং চলাকালীন সিভিক ভলান্টিয়ারের অস্বাভাবিক মৃত্যু ! সোমবার ভোর নাগাদ ব্যারাক থেকে ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের দেহ উদ্ধার করেন তাঁর সহকর্মীরা । তারপরই শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফুলবাড়ির ডাবগ্রাম 12 নম্বর ব্যাটেলিয়নের ক্যাম্পাসে চাঞ্চল্য ছড়ায় । দেহ আটকে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখান অন্যান্য সিভিকরা । পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ।
এই বিষয়ে ডিসিপি রাকেশ সিং বলেন, "কীভাবে মৃত্যু হল তা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই বোঝা যাবে । সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই সিভিকের নাম পঙ্কজ বর্মন (36)। তিনি কোচবিহারের বাসিন্দা । মাথাভাঙা থানায় কর্মরত ছিলেন । ঘটনায় রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ট্রেনিংয়ে আসা সিভিক ভলান্টিয়াররা । পাশাপাশি ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন পুলিশের বিরুদ্ধেও ।
পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, রবিবারই উত্তরের বিভিন্ন জেলা থেকে 750 জন সিভিককে ট্রেনিংয়ের জন্য তলব করা হয়েছিল । রাতে সবাই খেয়ে শুয়ে পড়েন । সকালে অন্যান্য সিভিকরা পঙ্কজকে ডাকতে গেলে কোনও সাড়া মেলে না । এরপরই দেখেন যে পঙ্কজের নিথর শরীর পড়ে রয়েছে । দ্রুত কর্তৃপক্ষকে জানানো হয় । কিন্তু সময়মতো অ্যাম্বুল্যান্স আসেনি বলে অভিযোগ ওঠে । প্রায় 2 ঘণ্টা পরে একটি পুলিশের ভ্যানে পঙ্কজের দেহ নিয়ে যেতে গেলে তা আটকে তুমুল বিক্ষোভ দেখান ট্রেনিংয়ে আসা অন্য সিভিকরা ।
দীর্ঘ সময় বিক্ষোভের পর পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে । এরপর দেহ উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পঙ্কজের মৃত্যু নিশ্চিত করতেই ময়নাতদন্তের জন্য দেহ মর্গে পাঠানো হয় ।
এই বিষয়ে ভলান্টিয়ার প্রবীর গোপ বলেন, "আমাদের মাইনে মাত্র এক হাজার টাকা বৃদ্ধি করা হয়েছে । 11 হাজার টাকায় কী সংসার চলে ? আর প্রতিবাদ করলেই দূরের থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় অথবা বসিয়ে দেওয়া হয় । এই চিন্তাতেই আমরা আগেও অনেক সহকর্মী বন্ধুদের হারিয়েছি । আবার হারালাম ।"
আরেক সিভিক ভলান্টিয়ার অলোক রায় বলেন, "আমাদের উপর যে মানসিক চাপ দেওয়া হয় তা সহ্যের বাইরে । একে আমাদের বেতন কম । কীভাবে আমাদের সংসার চলে কেউ জানে না । থানা চালায় সিভিকরাই । আমাদের সব কাজ করতে হয় । কিছু বললেই হুমকির মুখে পড়তে হয় । এখানে ট্রেনিংয়ে আসার জন্য এক হাজার টাকা ধার নিয়ে এসেছি । এসেই এখানে থাকা-খাওয়া বাবদ 810 টাকা নিয়ে নিয়েছে । কীভাবে আমরা চলব জানা নেই ।"