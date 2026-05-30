টাকা না পেলে আমাদেরই মার খেতে হবে, 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র কাজ বয়কটের ডাক শিক্ষকদের

টাকা না পেলে আমাদেরই মার খেতে হবে, 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র কাজ বয়কটের ডাক শিক্ষকদের
বিক্ষুব্ধ শিক্ষকদের সাফ কথা, নিজেদের পেশাগত সম্মান রক্ষা এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার স্বার্থে তাঁরা এই অশিক্ষামূলক কাজ কোনোভাবেই করবেন না ।
Published : May 30, 2026 at 3:44 PM IST
বসিরহাট, 30 মে: এবার 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র সমীক্ষা ও স্ক্রুটিনির কাজ করতে নারাজ বুথস্তরের নির্বাচনী আধিকারিক বা BLO হিসেবে কর্মরত স্কুল শিক্ষকরা । এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শুক্রবার বসিরহাট নিউ সার্কেল স্কুল পরিদর্শকের (SI) দফতরের সামনে শিক্ষক-শিক্ষিকা জড়ো হয়ে তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন । শিক্ষকদের কথায়, বিএলও-দের কাঁধে বন্দুক রেখে প্রশাসন জোর করে এই দায় চাপাচ্ছে ৷ মহিলারা 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র টাকা না পেলে এবার তাঁদের পিঠের চামড়া থাকবে না ।
রাজ্যে রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও নতুন সরকার গঠনের পর পূর্বতন 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' প্রকল্পের পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী 'অন্নপূর্ণা যোজনা' চালু করার ঘোষণা করেছেন । আগামী 1 জুন থেকে এই নতুন প্রকল্পের ফর্ম জমা নেওয়া এবং উপভোক্তা যাচাইকরণের জন্য একটি ব্যাপক সমীক্ষা শুরু হওয়ার কথা রয়েছে ৷ বিএলওদের সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার অন্নপূর্ণা যোজনার কাজের রূপরেখা ও স্ক্রুটিনির প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করতে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের বসিরহাট 1 নম্বর বিডিও অফিসে একটি বৈঠকে ডাকা হয়েছিল । কিন্তু শিক্ষকরা সেই বৈঠক সম্পূর্ণ বয়কট করে সরাসরি স্কুল পরিদর্শকের দফতরের সামনে এসে জড়ো হন এবং তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন ।
অশিক্ষামূলক কাজে আপত্তি শিক্ষকদের
বিক্ষুব্ধ শিক্ষক ও বিএলও শুভঙ্কর ঠাকুর সরাসরি প্রশাসনের এই পদক্ষেপের সমালোচনা করেন ৷ তিনি বলেন, "বিএলও হিসেবে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র কাজ করা আমাদের এক্তিয়ার বা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে না । আমরা শিক্ষক, কোনও রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক সমীক্ষক নই; আমরা শিক্ষাঙ্গনে ফিরে যেতে চাই । বিগত 6-7 মাস ধরে বিভিন্ন অশিক্ষামূলক সরকারি কাজের চাপে আমরা বিদ্যালয়ে মাত্র ক'দিন ক্লাস করাতে পেরেছি, তা হাতে গুনে বলে দেওয়া যায় । পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে বিদ্যালয়ের ছোট ছোট শিক্ষার্থীরা হয়তো শিক্ষকদের মুখটুকুই ভুলে গিয়েছে ।"
তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, "কোনোরকম লিখিত নির্দেশিকা বা ইআরও (ERO) ও এইআরও (AERO)-দের স্পষ্ট অর্ডার ছাড়াই, শুধুমাত্র একটি হোয়াটসঅ্যাপ নোটিশের ভিত্তিতে শুক্রবার আমাদের বৈঠকে ডাকা হয়েছিল । এমনকি বৃহস্পতিবার অনেককে ব্যক্তিগতভাবে ফোনে ডেকে এনে জোরপূর্বক অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে ।"
স্কুলে ফিরতে চান শিক্ষকরা
একই সুরে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন বিক্ষোভকারী আরেক শিক্ষিকা ও বিএলও সুস্মিতা বসু ৷ তিনি বলেন, "শিক্ষক হিসেবে যখন আমরা চাকরিতে নিযুক্ত হয়েছি, তখন আমরা জানি যে নির্বাচন, জনশুমারি এবং বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার কাজ আমাদের করতে হবে । এই তিনটি কাজ আমাদের এক্তিয়ারভুক্ত এবং আমরা তা অবশ্যই করব । এমনকি বিএলও হিসেবে আমরা প্রত্যেকেই বিগত এসআইআর (SIR) বা ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছি । কিন্তু বৃহস্পতিবার হঠাৎ একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে জানানো হয় যে শুক্রবার সকাল 11টায় 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র কাজের জন্য মিটিং আছে এবং এই কাজও আমাদের করতে হবে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় ।"
সুস্মিতার কথায়, "গরমের ছুটি শেষে 1 তারিখ থেকে বিদ্যালয় খোলার কথা রয়েছে । অথচ এখানে উপস্থিত শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, টিআইসি, সহ-শিক্ষক কিংবা মিড-ডে মিলের মতো অত্যন্ত জরুরি বিষয়ের নোডাল টিচার হিসেবে দায়িত্বরত । এই ধরনের অতিরিক্ত সমীক্ষার কাজের ফলে বিদ্যালয়ের মূল পঠন-পাঠন এবং শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে । বিগত এসআইআর পর্ব চলাকালীন পরীক্ষার সময়েও শিক্ষকরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে উপস্থিত থাকতে পারেননি ।"
SIR প্রক্রিয়ায় হেনস্তার শিকার শিক্ষকরা
তবে শিক্ষকরা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, নির্বাচন কমিশন যদি নির্দিষ্ট আইনি প্রক্রিয়ায় তাঁদের কোনও দায়িত্ব দেয়, তবে তা তাঁরা পালন করবেন ৷ কিন্তু কমিশনের নির্দেশ ছাড়া অন্য কোনও সরকারি প্রকল্পের সমীক্ষার দায় তাঁদের ওপর জোর করে চাপানো যাবে না । বিগত এসআইআর বা ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করতে গিয়ে মাঠপর্যায়ে যে চরম হেনস্তা ও অপমানের শিকার হতে হয়েছে, শিক্ষকরা সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন এদিন । শিক্ষকদের দাবি, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণ প্রশাসনিক ও প্রযুক্তিগত হলেও, স্থানীয় স্তরে সাধারণ মানুষ সরাসরি শিক্ষকদের দায়ী করে আসছে । এমনকি ভোরবেলা বা রাত 10টায় শিক্ষকদের বাড়িতে গিয়ে অপমান করা হচ্ছে ।
শিক্ষকদের মার খাওয়ার আশঙ্কা
শিক্ষকদের আশঙ্কা, 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র ফর্ম স্ক্রুটিনি ও অযোগ্যদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার কাজটি আরও অনেক বেশি জটিল ও সংবেদনশীল । এই প্রকল্পের স্ক্রুটিনির পর যদি কারও নাম বাদ যায়, তবে শিক্ষকদের সরাসরি জনরোষ ও শারীরিক নিগ্রহের মুখে পড়তে হবে । বিক্ষুব্ধ শিক্ষকদের সাফ কথা, নিজেদের পেশাগত সম্মান রক্ষা এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার স্বার্থে তাঁরা এই অশিক্ষামূলক কাজ কোনওভাবেই করবেন না । স্কুল পরিদর্শকের মাধ্যমে তাঁরা প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কাছে এই দাবি ও হুঁশিয়ারি পৌঁছে দিয়েছেন । এই ঘটনার জেরে শুক্রবার বসিরহাটের শিক্ষা ও প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে ।