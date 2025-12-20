বাংলাদেশে ছায়ানট ধ্বংসের প্রতিবাদে সরব রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন

বাংলাদেশে ছায়ানট ধ্বংসের প্রতিবাদে সরব রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন
ছায়ানট ভাঙচুরে ক্ষুব্ধ শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকরা ৷ বাংলাদেশের ঘটনার নিন্দা আর প্রতিবাদে মোমবাতি হাতে মিছিল করলেন ৷
Published : December 20, 2025 at 7:12 AM IST
বোলপুর, 20 ডিসেম্বর: বাংলাদেশে ছায়ানটের উপর হামলা-সহ অরাজকতার প্রতিবাদে সরব শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকরা ৷ হাদির মৃত্যুর পরবর্তী বিক্ষোভে ওপার বাংলায় শিল্প-সংস্কৃতির পীঠস্থান হিসাবে পরিচিত ছায়ানট তছনছ করে দেওয়া হয়েছে ৷ ভেঙে দেওয়া হয়েছে হারমোনিয়াম থেকে শুরু করে অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র । এরই প্রতিবাদে সরব গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতন । শুক্রবার সন্ধ্যায় মোমবাতি হাতে পথে নামেন প্রবীণরা ৷
আশ্রমিক তথা শান্তিনিকেতনের খোয়াই সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক কিশোর ভট্টাচার্য বলেন, "বাংলাদেশে যে ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি ৷ সেখানকার সরকারের প্রধান ইউনূস সাহেবের কাছে অনুরোধ আপনি চোখ বন্ধ করে থাকবেন না ৷ সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিন ৷ বাংলা ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতির উপর দুই দিন ধরে অত্যাচার হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের ছবি পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, ছায়ানট ধ্বংস করা হয়েছে । লালনের সংস্কৃতি ধ্বংস করা হচ্ছে ৷ ধর্মনিরপেক্ষতা যেন ফিরে আসে সেই দাবি জানাই ।"
শান্তিনিকেতনের আরেক আশ্রমিক প্রণতি বিশ্বাসের কথায়, "ছায়ানট সংস্কৃতির পীঠস্থান । এই শান্তিনিকেতন থেকেও শিখে অনেক শিল্পী সেখানে গিয়েছেন ৷ বাংলা দুই দেশেরই ভাষা, বাংলা ওপারের জাতীয় ভাষা ৷ সেখানে বাংলা কৃষ্টি-সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে একটা দেশ চলতে পারে না । আমাদের আবেদন এই অত্যাচার যেন অবিলম্বে বন্ধ হয় ৷ মুক্তিযোদ্ধাদেরও রক্ষা করতে হবে ৷"
শিক্ষক কল্যাণ মুখোপাধ্যায় বলেন, "বাংলাদেশকে আমরা অত্যন্ত আপন নিজের দেশ বলে মনে করতাম । এখন আর সেটা ভাবতেই পারছি না ৷ যেভাবে ওপারে একটা ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়কে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে ৷ উগ্র মৌলবাদ যেভাবে দেশটার পরতে পরতে ছড়িয়ে যাচ্ছে, তাতে ওই দেশটার সম্পর্কে আর ভালো কিছু বলতে ইচ্ছে করছে না ৷ এবার হয় তো 'আমার সোনার বাংলা' জাতীয় সঙ্গীতকেই অস্বীকার করবে ৷ কারণ রবীন্দ্রনাথের মূর্তি ভাঙছে, লালনের মাজার ভাঙতে পারে যা চলছে ৷ সেখানকার প্রশাসন যদি নীরব থাকে, চোখ বন্ধ করে থাকে তাহলে সেখানকার ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের কি হবে ? বাংলাদেশ স্বাভাবিক হোক এটাই কাম্য ।"
গুলিবিদ্ধ হয়ে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বৃহস্পতিবার মৃত্যু হয় হাসিনা সরকারের বিরোধী গণআন্দোলনের অন্যতম মুখ শরীফ ওসমান হাদির ৷ এরপরেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা ৷ ওদেশের জনপ্রিয় বাংলা দৈনিক 'প্রথম আলো' ও ইংরেজি দৈনিক 'দ্য ডেইলি স্টার' -এর অফিসে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করা হয় ৷
এছাড়াও ধানমন্ডিতে মুজিবুর রহমানের বাড়ি ভাঙচুর, ছায়ানটের বাইরে অগ্নিসংযোগ করা হয় । ভেঙে দেওয়া হয় প্রখ্যাত শিল্পীদের ব্যবহৃত হারমোনিয়াম, তবলা, ডুগি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র । ছিঁড়ে ফেলা হয় শিল্পী সনজীদা খাতুনের ছবি, লালনের বিভিন্ন জিনিস । যা নিয়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে সর্বত্র ৷
প্রসঙ্গত, এই ছায়ানট হল শিল্পী, সাহিত্যিক সনজীদা খাতুন, ওয়াহিদুল হক-সহ বিশিষ্টদের তৈরি শিল্প-সাহিত্য চর্চা কেন্দ্র ৷ যা 1961 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ৷ বাংলা ভাষা, রবীন্দ্র-নজরুল চর্চা, লালন সংস্কৃতি-সহ দেশীয় সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য ৷ সেই ঐতিহ্যবাহী ছায়ানট কার্যত ধ্বংস করা হয়েছে ৷ এরই প্রতিবাদে মোমবাতি হাতে পথে নেমেছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনের প্রবীণ আশ্রমিকরা ৷ উগ্র মৌলবাদের হাত থেকে বাংলাদেশের কৃষ্টি-সংস্কৃতি রক্ষার দাবি সকলের ৷