হাত হঠাও, নীতীশের হিজাব খোলার বিরুদ্ধে মশাল মিছিলে গর্জে উঠল কলকাতা

বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা নারীর সম্মানে হাত দেশের সম্মানে হাত দেওয়ার সমান, মিছিল থেকে বললেন সমাজকর্মী প্রিয়দর্শিনী হাকিম ৷

Nitish Kumar Hijab Controversy Protest in kolkata
বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিজাব খোলার প্রতিবাদ কলকাতায় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 19, 2025 at 9:50 AM IST

3 Min Read
কলকাতা, 19 ডিসেম্বর: সোশাল মিডিয়ার ক্ষোভ এবার আছড়ে পড়ল কলকাতার রাজপথে । বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের বিতর্কিত হিজাবকান্ডের প্রতিবাদে মশাল হাতে বিশাল মিছিলে নেতৃত্ব দিলেন সমাজকর্মী তথা কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের কন্যা প্রিয়দর্শিনী ।

বৃহস্পতিবার পার্ক সার্কাস ময়দান থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত এই মিছিলে হাজার হাজার নারীর কণ্ঠে একটাই আওয়াজ ছিল— 'হাত হঠাও'। শাড়ি হোক বা হিজাব, নারীর পোশাক ও সম্ভ্রম নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার যে কোনও পুরুষের নেই, মশাল জ্বেলে সেই বার্তাই দেওয়া হল তিলোত্তমার বুকে ।

নীতীশের হিজাবকাণ্ডের প্রতিবাদে মুখর কলকাতা (ইটিভি ভারত)

এই প্রসঙ্গে প্রিয়দর্শিনী দাবি, "নারীর সম্মানে হাত দেওয়া মানে ভারতবর্ষের সম্মানে হাত দেওয়া । কোনওভাবেই তা মেনে নেওয়া যাবে না ।"
ঘটনার সূত্রপাত পটনায় ৷ একটি ভাইরাল ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে একটি অনুষ্ঠানে এক আয়ুষ চিকিৎসকের হিজাব বা মুখের আবরণ জোর করে সরিয়ে দিচ্ছেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার । এরপরই দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে । বিশিষ্ট গীতিকার জাভেদ আখতার থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী এই আচরণের ধিক্কার জানিয়েছেন । সেই আগুনের আঁচ এবার এসে লাগল কলকাতায় ।

Nitish Kumar Hijab Controversy
মহিলা চিকিৎসকের হিজাব খোলার মুহূর্ত (আরজেডি সোশাল মিডিয়া)

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রতিবাদ মিছিলে পা মিলিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রিয়দর্শিনী বলেন, "প্রথমে যখন সোশাল মিডিয়ায় ভিডিয়োটি দেখি, আমি ভেবেছিলাম এটা নিশ্চয়ই কোনও এআই (AI) জেনারেটেড ভিডিয়ো । কারণ, এটা আমার কল্পনারও অতীত যে একজন মুখ্যমন্ত্রী, একজন পুরুষের এই মানসিকতা হতে পারে যে তিনি প্রকাশ্য মঞ্চে একজন মহিলার পর্দা বা ওড়না টেনে নামাচ্ছেন ।"

এই ঘটনার পর কেন্দ্রীয় সরকারের নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রিয়দর্শিনী । ক্ষোভপ্রকাশ করে তিনি বলেন, "ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পরেও দেখছি কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া নেই । অথচ পাশের রাজ্যগুলিতে মহিলাদের পোশাক নিয়ে কটাক্ষ করা হচ্ছে । যারা মানুষের ভোটে জিতে ক্ষমতায় এসেছেন, তাদের যদি এই মানসিকতা হয়, তবে তা অত্যন্ত ভয়ের ।"

বাংলার নারীশক্তির ঐতিহ্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে তিনি হুঁশিয়ারি দেন, "বাংলা নারীশক্তিতে বিশ্বাস করে । কাল যদি গড়িয়াহাটের মোড়ে আমার ওড়না বা সালোয়ার কামিজ ধরে কেউ টানে, আমরা কি চুপ করে থাকব ? সমাজটা বদলে গিয়েছে । একটা মেয়েকে যদি আপনি সম্মান না দিতে পারেন, তবে মেয়েরা সম্মান ছিনিয়ে নিতে জানে ।"

Nitish Kumar Hijab Controversy Protest in kolkata
নীতীশ কুমারের হিজাব কাণ্ডের প্রতিবাদে মশাল মিছিল কলকাতায় (ইটিভি ভারত)

এর আগে সোশাল মিডিয়ায় এক ভিডিয়োবার্তায় প্রিয়দর্শিনী বলেছিলেন, "I'm angry, I'm infuriated, I'm ashamed." স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, একজন মহিলার গায়ে হাত দিয়ে নীতীশ কুমার যা করেছেন, তাতে তিনি ভারতীয় হিসেবে লজ্জিত এবং নারী হিসেবে ভীত । তাঁর ডাক ছিল, "শাড়ি থেকে হিজাব, সম্মান সর্বজনীন" (From Saree to Hijab, Respect is Universal). সেই ডাকে সাড়া দিয়েই এদিনের মিছিলে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে মহিলারা প্ল্যাকার্ড ও মশাল হাতে পা মেলান । স্থানীয় কাউন্সিলর রুবিনা নাজ-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব মিছিলে উপস্থিত ছিলেন ।

Nitish Kumar Hijab Controversy Protest in kolkata
বিহারের হিজাবকাণ্ডের বিরুদ্ধে কলকাতার মিছিলের নেতৃত্বে সমাজকর্মী প্রিয়দর্শিনী (ইটিভি ভারত)

অন্যদিকে, এই ঘটনায় তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমও । কলকাতা পুরনিগমে তিনি নীতীশ কুমারের সমালোচনা করে বলেন, "সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে নরকবাস । যাদের নিয়ে আমরা গর্ব করি, তাদের অপমান মানে ভারতের অপমান ।" বিহারের হিজাব-কাণ্ড নিয়ে কলকাতার রাজপথের এই মশাল মিছিল প্রমাণ করে দিল, সম্মানের প্রশ্নে আপোস করতে নারাজ বাংলার নারীসমাজ । এখন দেখার, এই প্রতিবাদের রেশ জাতীয় রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলে ।

সম্পাদকের পছন্দ

