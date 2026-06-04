পালাবদলের রাজ্যে উলটপুরাণ ! আবাসে কাটমানি নেওয়ায় বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়িতে বিক্ষোভ

পালাবদলের রাজ্যে উলটপুরাণ ! আবাসে কাটমানি নেওয়ায় বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যার বাড়িতে বিক্ষোভ
পালাবদলের রাজ্যে উলটপুরাণ৷ সরকারি আবাস যোজনায় কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যার বিরুদ্ধে৷ ক্ষোভ গ্রামবাসীদের৷
Published : June 4, 2026 at 6:31 PM IST
মালদা, 4 জুন: পালাবদলের রাজ্যে এ এক উলটপুরাণ ৷ সরকারি আবাস যোজনায় কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে এবার বিদ্ধ বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা ৷ টাকা ফেরতের দাবিতে তাঁর বাড়ির সামনে বিক্ষোভও দেখান গ্রামবাসীরা ৷ পরিস্থিতি বেগতিক দেখে এলাকা থেকে পগারপার অভিযুক্ত ৷ অস্বস্তি এড়াতে গোটা ঘটনার দায় তৃণমূলের কাঁধে ঠেলে দিয়েছেন এলাকার বিজেপি বিধায়ক ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে গিয়েছে মানিকচকের ভূতনিতে ৷
ঘটনাটি ঘটেছে ভূতনি চরের উত্তর চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীটোলা গ্রামে ৷ গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্যা মৌসুমি মণ্ডল বিজেপির প্রতীকে নির্বাচিত ৷ অভিযোগ, মৌসুমি ও তাঁর স্বামী নিরঞ্জন মণ্ডল সরকারি আবাস যোজনায় ঘর দেওয়ার নামে গ্রামবাসীদের কাছ থেকে দুই থেকে 15 হাজার টাকা পর্যন্ত কাটমানি নিয়েছেন ৷ কিন্তু দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও কোনও গ্রামবাসী সেই ঘর পাননি ৷ তাই টাকা ফেরতের দাবিতে গ্রামবাসীরা একজোট হয়ে মৌসুমির বাড়ি ঘেরাও করার সিদ্ধান্ত নেন ৷ কিন্তু সেই খবর আগেই পেয়ে যান মৌসুমি-নিরঞ্জন ৷ গ্রামবাসীরা আসার আগেই বাড়িতে তালা দিয়ে পালিয়ে যান তাঁরা ৷
এক গ্রামবাসী ললিতা মণ্ডল বলেন, "সরকারি বাড়ি দেবে বলে পঞ্চায়েত সদস্যা আমাদের কাছ থেকে টাকা নেয় ৷ বলেছিল, আগে টাকা আর কাগজ জমা না-দিলে কারও নাম আবাসের তালিকায় উঠবে না ৷ আমি ওই বাড়ির সবার সামনে নিরঞ্জনের হাতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছি ৷ বলেছিল, বাড়ি আসলে আমি পাব ৷ মৌসুমি বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য ৷ এতদিন কোনও কাজ করেনি ৷ গ্রামের প্রায় সবার কাছ থেকেই ও সরকারি বাড়ি দেওয়ার নামে টাকা নিয়েছে ৷ বন্যার সময় আমাদের ত্রিপলও দেয়নি ও ৷ বলেছিল, আমাদের ত্রিপল নাকি ও পাঠিয়ে দিয়েছে, ঘোষপাড়ায় আছে ৷ আমি বলেছিলাম, ঘোষপাড়া থেকে সে নিজে ত্রিপল দিলে আমরা পাব, নইলে পাব না ৷ আজ যখন ওর বাড়িতে আসছি, তখন রাস্তায় ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল ৷ ও জানায়, ওরা এখন ক্ষমতায় আছে ৷ আমরা ওর কিছু করতে পারব না ৷ ও দু’মাস পর আমাদের টাকা ফেরত দেবে বলেছে ৷"
আরেক গ্রামবাসী শংকর ঘোষ জানান, "পঞ্চায়েত সদস্য বাড়ি দেওয়ার নামে আমাদের কাছে টাকা নিয়েছে ৷ আমি ওকে আট হাজার টাকা দিয়েছি ৷ এনকোয়ারির সময় প্রত্যেকের জন্য দু’হাজার টাকা করে নিয়েছে ৷ এখন বলছে জব কার্ডের মাধ্যমে টাকা মিটিয়ে দেবে ৷ গ্রামের একজনও সরকারি বাড়ি পায়নি ৷ এখন বলছে, ওরা ক্ষমতায় আছে ৷ ওর যখন সময় হবে তখন টাকা ফেরত দেবে ৷ আমরা বিধায়ককে গোটা ঘটনা জানাব ৷ তাতে কাজ না-হলে বিধায়কের উপরে যে আছে তাঁকে জানাব ৷ তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যদের বিরুদ্ধে তদন্ত হলে এর বিরুদ্ধেও তদন্ত করতে হবে ৷ আজ আমরা ওর বাড়িতে এসেছিলাম ৷ কিন্তু ওরা পালিয়ে গিয়েছে ৷"
গ্রামের বাসিন্দা সীতা মণ্ডলের বক্তব্য, "সরকারি বাড়ি পাওয়ার জন্য ওকে 10 হাজার টাকা দিয়েছিলাম ৷ ঋণ করে ওই টাকা জোগাড় করতে হয়েছিল ৷ এখনও সেই ঋণের সুদ মেটাতে হচ্ছে আমাকে ৷ বলেছিল, টাকা না-দিলে বাড়ি দেবে না ৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত কিছু পাইনি ৷ এখন মেম্বার বলছে টাকা দিতে পারবে না ৷ আমি চাই, মেম্বার যে টাকা নিয়েছে সেটা ও ফেরত দিক ৷"
এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে মানিকচকের বিজেপি বিধায়ক গৌরচন্দ্র মণ্ডলের দাবি, "বিষয়টি নিয়ে পঞ্চায়েত সদস্যার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে ৷ তিনি জানিয়েছেন, সরকারি ঘর পাইয়ে দেওয়ার নামে তিনি কারও কাছ থেকে টাকা নেননি ৷ স্থানীয় তৃণমূল নেতারা এখন নিজেদের পিঠ বাঁচাতে এমন মিথ্যে অভিযোগ তুলছেন ৷ এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ৷"
বিষয়টি নিয়ে বিজেপিকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন তৃণমূল নেতা সাকিবুল শেখ ৷ তিনি বলেন, "নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ থেকে বাঁচতে বিজেপি বিধায়কের এমন মিথ্যে দাবি করা ছাড়া কোনও উপায় ছিল না ৷ ওই পঞ্চায়েত সদস্যার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরেই কাটমানি নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে ৷ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত হওয়ার কথা ছিল ৷ তার আগেই বিধানসভা নির্বাচন চলে আসে ৷ এখন গ্রামবাসীদের টাকা ফেরত দেওয়ার ভয়ে ওই পঞ্চায়েত সদস্যার পরিবার বাড়িতে তালা মেরে পালিয়ে গিয়েছেন ৷ আমরা চাই, প্রশাসন বিষয়টি তদন্ত করে যথাযথ পদক্ষেপ করুক ৷ আর বিজেপির যে নেতা-নেত্রীরা এখন মুখে বড় বড় কথা বলছেন, তাঁরাও বিষয়টি খতিয়ে দেখুন ৷"