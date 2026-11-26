সরকারি কারখানায় মৃতদের পোষ্যদের চাকরির দাবি ! মুখ্যমন্ত্রী আসার আগেই রিলে অনশন দুর্গাপুরে
Protest in Durgapur: 2012 সালের পর থেকে এখনও পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় 14 বছর প্রায় 200 জন মৃতের পোষ্যদের চাকরি হয়নি বলে অভিযোগ ।
Published : November 26, 2026 at 5:13 PM IST
দুর্গাপুর, 26 নভেম্বর: সরকারি কারখানার মৃত কর্মীদের পোষ্য বা পরিবারের সদস্যদের চাকরি দেওয়ার দাবি ৷ আর সেই দাবিতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দুর্গাপুরে আসার ঠিক আগের দিন রিলে অনশন শুরু করলেন মৃতদের পরিবারের সদস্যরা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে রাজ্য সরকারের নিজস্ব তাপবিদ্যুৎ দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড (ডিপিএল) কারখানার বাইরে ৷
মৃতের পরিবারের সদস্য অনশনে বসা কেশর রাজা বলেন, "রাজ্যের বিগত তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার আমাদেরকে জলে ভাসিয়ে দিয়ে চলে গিয়েছে ৷ আমরা বিজেপিকে ভোট দিয়ে ক্ষমতায় এনেছি । আমাদের চাকরিতে যোগ দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য হাতজোড় করে অনুরোধ জানাচ্ছি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং দুর্গাপুরের দুই বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের কাছে ৷"
মূলত প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের মানসপুত্র বলা হয় দুর্গাপুরকে ৷ এখানে এক ছাতার নিচে দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড কারখানার প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ ঘটে । একদিকে এই কারখানায় তাপবিদ্যুৎ উৎপাদন, কোকওভেন প্ল্যান্ট-সহ একাধিক বিভাগ গড়ে উঠেছিল । কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই কারখানায় একের পর এক বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী ইউনিট বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ পাশাপাশি, বন্ধ হয়ে গিয়েছে কোকওভেন প্লান্ট । ধুঁকতে থাকা এই কারখানাকে বিভিন্ন সময়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ঘুরে দাঁড় করানোর বিভিন্নরকম চেষ্টা চালানো হয়েছে ।
এই কারখানায় 2012 সাল পর্যন্ত কর্মীদের পোষ্য বা বাড়ির লোকদের চাকরি হয়েছে । কিন্তু এখনও পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় 14 বছর যাবত প্রায় 200 জন মৃতের পোষ্যদের চাকরি হয়নি বলে অভিযোগ । মৃতের পোষ্যদের তাই বিভিন্ন সময়ে রিলে অনশন-সহ বহু আন্দোলন করতে দেখা গিয়েছে । বিশেষ করে লোকসভা, বিধানসভা নির্বাচনের আগে বহুবার আন্দোলনে বসতে হয়েছে ডিপিএল কারখানার 2012 সালের পরে মৃত কর্মীদের পোষ্যদের ।
শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আসছেন দুর্গাপুরে । তিনি প্রশাসনিক বৈঠক করবেন এখানে । তার আগে বৃহস্পতিবার দুর্গাপুরের ডিপিএল কারখানার প্রশাসনিক কার্যালয়ের গেটের বাইরে চাকরির দাবিতে আন্দোলনে দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেডের পোষ্যরা । নিজেদের ন্যায্য চাকরির দাবি আদায়ে সংস্থার গেটের সামনে শুরু হয়েছে অবস্থান বিক্ষোভ । দীর্ঘদিনের দাবি ও বঞ্চনার অভিযোগ তুলে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন তাঁরা । দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার বার্তাও দিয়েছেন বিক্ষোভকারীরা ।
আন্দোলনকারী যুবতী বৈশাখী আচার্য বলেন, "শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী আসছেন দুর্গাপুরে । আমরা তাই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে চাকরির আবেদন রাখছি ৷ মানবিকভাবে আমাদের এই আবেদনকে বিচার করে দেখুন মুখ্যমন্ত্রী । আমাদের বয়স বাড়ছে । 2012 সাল পর্যন্ত মৃতদের পোষ্যদের চাকরি হয়েছে । আমাদের এখনও হয়নি । পরিবার নিয়ে আমরা চরম সঙ্কটে রয়েছি । তাই মুখ্যমন্ত্রী-সহ এখানকার যাঁরা বিধায়ক রয়েছেন তাঁদের সবার কাছে আমাদের চাকরির দ্রুত ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ থাকছে ।"
দুর্গাপুর পূর্বের বিজেপি বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমি ইতিমধ্যেই তাঁদের আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর দফতরে পৌঁছে দিয়েছি । মুখ্যমন্ত্রী আসার আগেই এই ধরনের আন্দোলন অপ্রাসঙ্গিক । রাজ্য সরকার ক্যাবিনেট বৈঠকে এই বিষয়গুলোতে সিদ্ধান্ত নেয় । আন্দোলনকারীরা যদি জেলাশাসকের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধির মারফত মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতেন এর থেকে বেশি ফলপ্রসূ হত । জানি না স্থায়ী চাকরি সরকারি নিয়মে এখন হয় কি না । ব্যক্তিগতভাবে কোনও একটি বছরের মৃতকর্মীদের পোষ্যদের চাকরি দেওয়া হলে বাকিদেরও দেওয়া হোক বলে দাবি জানাব । তাতে যদি কোনও এজেন্সিতেও চাকরি দেওয়া হয়, তাহলেও তাঁরা উপকৃত হবেন । মুখ্যমন্ত্রী আসছেন বলে তাঁর নজরে আনার জন্য এই ধরনের আন্দোলন ঠিক নয় ।"
রাজ্য সরকারের দুর্গাপুর প্রজেক্ট লিমিটেড কারখানার এই 200 জন মৃতের পোষ্যদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী শুক্রবার প্রশাসনিক বৈঠকে কোনও আলোচনা করেন কি না, এখন সেদিকেই তাকিয়ে আছেন আন্দোলনকারীরা ।