5 বছরে বাড়েনি বেতন, কর্পোরেশনে NUHM কর্মীদের বিক্ষোভ
সোমবার কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় ভবনে বিক্ষোভ দেখান ন্যাশনাল আরবান হেলথ মিশন প্রকল্পের কর্মীরা ৷
Published : July 20, 2026 at 7:40 PM IST
কলকাতা, 20 জুলাই: ন্যাশনাল আরবান হেলথ মিশন প্রকল্পের কর্মীদের বিক্ষোভে সোমবার উত্তাল হল কলকাতা কর্পোরেশনের কেন্দ্রীয় ভবন । বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, কোভিড থেকে আয়ুষ্মান ভারতের মতো কর্মকাণ্ডে যাঁরা সিংহভাগ দায়িত্ব পালন করেন, তাঁদের বেতন নামমাত্র । বৃদ্ধি হয়নি পাঁচ বছরেরও বেশি সময় । তাছাড়া জেলায় একই প্রকল্পের কর্মীরা সরাসরি চুক্তিভিত্তিক কর্মী হওয়ায় সরকারের তরফে দেওয়া অতিরিক্ত পাঁচ হাজার টাকা পাচ্ছেন ৷ কিন্তু তাঁরা তা পাচ্ছেন না ৷
এদিন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের ঘরের সামনে প্রায় 250 জন ন্যাশনাল আরবান হেলথ মিশন কর্মী বিক্ষোভ দেখান । মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের ঘরের সামনে তাঁরা বসে পড়ে বিক্ষোভ দেখান । স্লোগান স্লোগানে উত্তাল হয় কেন্দ্রীয় পুরভবন । ছুটে আসেন পুলিশকর্মীরা । এর পর প্রতি বোরো থেকে একজন করে 16 জন প্রতিনিধি যান মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রনিতা সেনগুপ্তের সঙ্গে দেখা করতে ।
এদিন বিক্ষোভকারী স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে তীর্থপ্রতিম চক্রবর্তী, শৈবাল প্রামাণিক ও বিশ্বজিৎ দাস দাবি করেন, ‘‘কোভিড থেকে শুরু করে সমস্ত ধরনের স্বাস্থ্যের সমীক্ষা কিংবা সমস্ত রিপোর্ট সবটাই আমরা তৈরি করে সিস্টেমে আপলোড করি । কোভিডের সময় আমরা দিন-রাত এক করে কাজ করেছি । আমাদের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে নানা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় । এই মুহূর্তে রাজ্যে কেন্দ্রীয় প্রকল্প আয়ুষ্মান ভারতের কাজ চলছে । গোটা কাজটি আমরা করছি ।’’
তাঁরা আরও বলেন, ‘‘দিনের পর দিন কাজের চাপ বাড়ছে । কিন্তু বিগত পাঁচ বছর ধরে এক টাকাও বাড়েনি । শেষ 2020 সালে বেতন বৃদ্ধিটাও আন্দোলন করে । আমাদের কাজ জেলায় যাঁরা করেন, তাঁরা সরাসরি চুক্তিভিত্তিক । তাঁদের প্রতি বছর নিয়ম মেনে 3-5 শতাংশ বেতন বৃদ্ধি পায় । কিন্তু আমাদের সেটা হয় না । অবিলম্বে বেতন বৃদ্ধি করতে হবে । দিতে হবে পুজোর বোনাস । বারবার বঞ্চনা করা চলবে না ।’’
বিক্ষোভকারীদের আরও দাবি, জেলায় এই কাজ যাঁরা করেন, তাঁরা ন্যাশনাল আরবান হেলথ মিশনের কর্মী ৷ তাঁরা সরাসরি চুক্তির ভিত্তিতে কাজ করেন ৷ কলকাতায় একই কাজ যাঁরা করেন, তাঁরা এজেন্সি মারফত কাজ করেন ৷ তাই রাজ্য সরকারের ঘোষিত পাঁচ হাজার টাকা বৃদ্ধি জেলার চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা পেলেও কলকাতার কর্মীরা বঞ্চিত হচ্ছেন ।
কলকাতা কর্পোরেশন সূত্রে খবর, ন্যাশনাল আরবান হেলথ মিশন প্রকল্পের ক্ল্যারিক্যাল ও অফিসিয়াল দুই ধরনের কর্মী আছেন । 250 জনের বেশি এমন কর্মী আছেন । সকলেই চুক্তিভিত্তিক ৷ এই কর্মীরাই এদিন বিক্ষোভ দেখান ৷
এদিন পুর স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে বেরিয়ে প্রতিনিধি দলের কর্মীরা জানান, স্বাস্থ্য আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে তাঁরা অপারগ । স্বাস্থ্য ভবন কিংবা যে এজেন্সি মারফত তাঁরা কাজ করেন, তাঁদের দফতরে গিয়ে বিক্ষোভ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে । কারণ, তারাই ব্যবস্থা নিতে পারে এই ক্ষেত্রে ৷ কর্পোরেশন কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না ৷ তবে এই সমস্যার কথা নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে কর্পোরেশনের তরফে ৷