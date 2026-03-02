সাবেক ছিটমহলের সিংহভাগই 'বিচারাধীন' তালিকায়, দিনহাটা SDO দফতরে বিক্ষোভ

সাবেক ছিটমহলের সিংহভাগই 'বিচারাধীন' তালিকায়, দিনহাটা SDO দফতরে বিক্ষোভ
নরেন্দ্র মোদি সরকার নাগরিকত্ব দিয়ে এখন ভোটাধিকার কেড়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দাদের ৷
Published : March 2, 2026 at 8:08 PM IST
দিনহাটা (কোচবিহার), 2 মার্চ: 2015 সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় হয়েছিল ৷ সেই সময় ভোটাধিকার পেয়েছিলেন সাবেক ছিটমহল তথা কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমার সীমান্ত লাগোয়া গ্রামগুলির বাসিন্দারা ৷ কিন্তু, এসআইআর-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পর দেখা গেল সেই সাবেক ছিটমহলের প্রায় 90 শতাংশ মানুষের নাম 'আন্ডার অ্যাজুডিকেশন' তালিকায় রয়েছে ৷ কেন এমনটা হল তাঁদের সঙ্গে, এই প্রশ্নে সোমবার দিনহাটা মহকুমা শাসকের দফতরে বিক্ষোভ দেখালেন সাবেক ছিটমহলের একাংশ ভোটার ৷
এ দিন মহকুমা শাসকের দফতরের বাইরে অবস্থান-বিক্ষোভের পাশাপাশি একটি ডেপুটেশন জমা দেন আন্দোলনকারীরা ৷ তাঁদের অভিযোগ, নরেন্দ্র মোদির সরকার বাংলাদেশের সঙ্গে ছিটমহল বিনিময় চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল ৷ তারপর সেই সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দাদের নাগরিকত্ব ও ভোটাধিকার দিয়েছে ৷ এবার সেই মোদি সরকারই তাঁদের নাগরিকত্ব কাড়ার চেষ্টা করছে ৷ তারই বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদে বলে জানাচ্ছেন আন্দোলনকারীরা ৷
তবে, বিষয়টি নিয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করতে নারাজ জেলা নির্বাচন আধিকারিক তথা কোচবিহারের জেলাশাসক রাজু মিশ্রা ৷ তিনি বলেন, "বিষয়টা নিয়ে আমরা এখনই কিছু বলতে পারব না ৷ আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন কেসগুলো আমাদের এরপর দেখতে হবে ৷ সেই মতো প্রসেস হবে ৷ তাই আলাদা করে দেখতে পারছি না ৷ আর এখানে সুপ্রিম কোর্টের যে অর্ডার আছে, সেই মতো কাজ হবে ৷"
উল্লেখ্য, এসআইআর প্রক্রিয়ায় আন্ডার অ্যাডজুডিকেশনে থাকা ভোটারদের নাম এই মুহূর্তে কলকাতা হাইকোর্ট নিযুক্ত অতিরিক্ত জেলা বিচারক এবং সমতুল্য পদের বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে ৷ এসআইআর শুনানিতে ডাক পাওয়া যে সব ভোটারদের নথি এখনও যাচাই হয়নি, তাঁদের এই আন্ডার অ্যাডজুডিকেশনে রাখা হয়েছে ৷ বিচারবিভাগীয় আধিকারিকরা তাঁদের নথি যাচাই ও নিষ্পত্তি করবেন ৷ সেই প্রক্রিয়াতেই সাবেক ছিটমহলের 90 শতাংশ ভোটারের নাম আন্ডার অ্যাডজুডিকেশনে রয়েছে ৷
2015 সালের 31 জুলাই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ছিটমহল বিনিময় হয় ৷ ভারতের অভ্যন্তরে থাকা সাবেক বাংলাদেশি ছিটমহলগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় ৷ এছাড়া বাংলাদেশের অভ্যন্তরে থাকা সাবেক ভারতীয় ছিটমহল থেকে প্রায় 800 বাসিন্দা সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশ করেন ৷ ইতিমধ্যে, তাঁদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে সরকারের তরফে ৷ পরবর্তীতে ধাপে-ধাপে তাদের নাগরিকত্ব দেওয়া হয় ৷ দেওয়া হয় ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ৷
তাঁরা 2016 সালের বিধানসভা নির্বাচন থেকে ভোট দিচ্ছেন সাবেক ছিটমহলের বাসিন্দারা ৷ পঞ্চায়েত নির্বাচন, 2019 ও 2024 লোকসভা এবং 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন তাঁরা ৷ কিন্তু, এবারে SIR হতেই সাবেক ছিটমহলের প্রায় 12 হাজার বাসিন্দাদের মধ্যে নতুন করে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে ৷ গত শনিবার চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হলে, দেখা যায় সিংহভাগ বাসিন্দাদের নাম আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন হয়েছে ৷
12 হাজার ভোটারের মধ্যে অন্তত নয় হাজার ভোটারের নাম বিচারাধীন থাকায় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৷ এরপরেই ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁরা সোমবার দিনহাটা মহকুমাশাসকের দফতরে বিক্ষোভ দেখান ৷ সাবেক ছিটমহল পোয়াতুরকুঠির বাসিন্দা সাদ্দাম হোসেন বলেন, "নরেন্দ্র মোদির সরকার ছিটমহল বিনিময় করে নাগরিকত্ব দিয়েছে ৷ তারাই আবার নাগরিকত্ব কাড়ার চেষ্টা করছে ৷ এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে নেমেছি আমরা ৷" মধ্য মশালডাঙার বাসিন্দা জয়নাল মিঞাঁ বলেন, "একই জায়গায় আছি ৷ অথচ অন্যদের নাম আছে, আমাদের নাম নেই ৷" গোটা বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, "বিরাট সংখ্যক মানুষের নাম বিচারাধীন ৷ গোটা বিষয়টি নিয়ে জেলাশাসকের দ্বারস্থ হব ৷"