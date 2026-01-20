বাসন্তীতে SIR বিক্ষোভ, শুনানি কেন্দ্র ভাঙচুর !

ETV Bharat / state

এলাকা ছেয়ে গিয়েছে পুলিশ বাহিনীতে ৷ ব্যানার, প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে এবং স্লোগান তুলে ভোটাররা রাস্তা অবরোধ করে রেখেছেন ৷

বাসন্তীতে ভাঙচুর শুনানি কেন্দ্র (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 20, 2026 at 2:10 PM IST

3 Min Read
বাসন্তী, 20 জানুয়ারি: উত্তপ্ত দক্ষিণ 24 পরগনার বাসন্তী। সোমবারের পর মঙ্গলবারও SIR-এর প্রতিবাদে বাসন্তীতে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এমনকী শুনানি কেন্দ্রে ভাঙচুর চালানো হয়।

মঙ্গলবার থেকে বাসন্তী ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়কে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভে সামিল বহু মানুষ। ব্যানার থেকে শুরু করে প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে এবং স্লোগান তুলে তাঁরা রাস্তা অবরোধ করেন। এর জেরে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল বন্ধ থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েন নিত্যযাত্রীরা। বাসন্তীর বিডিও অফিস চত্বরে শুনানি কেন্দ্র করা হয়েছিল ৷ সেই শুনানি কেন্দ্রের টেবিল চেয়ার ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে এলাকাবাসীদের বিরুদ্ধে। শুনানিও বন্ধ করে দিতে হয়েছে ৷

ক্যানিংয়ের এসডিপিও রামকুমার মণ্ডল বলেন, "SIR শুনানির প্রক্রিয়া নিয়ে এলাকাবাসীদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে ৷ তাঁরা গতকাল রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলন করেছিলেন ৷ বিক্ষোভকারীরা আজও আবার সেই আন্দোলন শুরু করেছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে মোতায়েন রয়েছে। পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করা হবে।"

বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, এসআইআরের হেয়ারিংয়ের নামে সাধারণ মানুষকে অহেতুক হয়রানি করা হচ্ছে। নির্দিষ্ট নিয়মকানুন বা স্পষ্ট নির্দেশ ছাড়াই একাধিকবার হাজিরা দিতে বলা হচ্ছে । ফলে দিনমজুর, কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষ কাজ ফেলে শুনানিতে অংশ নিতে বাধ্য হচ্ছেন, যার প্রভাব পড়ছে তাঁদের রোজগারে। অনেকের অভিযোগ, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করেও কোনও স্থায়ী সমাধান মিলছে না।

স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, প্রশাসনিক প্রক্রিয়া থাকলেও তা যেন সাধারণ মানুষের ভোগান্তির কারণ না হয়। এসআইআর সংক্রান্ত হিয়ারিং প্রক্রিয়াকে আরও স্বচ্ছ ও সহজ করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। বিক্ষোভকারীদের স্পষ্ট দাবি, অবিলম্বে এই হয়রানি বন্ধ করতে হবে ৷ না-হলে আগামিদিনে আন্দোলন আরও বৃহত্তর আকার নেবে।

রাস্তা অবরোধের জেরে বাসন্তী ও আশপাশের এলাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়। স্কুল পড়ুয়া থেকে শুরু করে অফিসযাত্রী ও রোগীদের নিয়ে যাতায়াত করা একাধিক গাড়ি সমস্যায় পড়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাসন্তী থানার পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের বেশ কিছুক্ষণ আলোচনা হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়। পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়, SIR সংক্রান্ত অভিযোগগুলি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানানো হবে এবং হেয়ারিং প্রক্রিয়া নিয়ে পুনর্বিবেচনা করা হবে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাসন্তী এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের পাশে থাকার বার্তা দেওয়া হয়েছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ক্রমশ বাড়ছে, আর তারই প্রতিফলন ঘটছে একের পর এক রাস্তা অবরোধ ও বিক্ষোভের মাধ্যমে। এই ঘটনার খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে ৷ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার কাজ শুরু করেছে পুলিশ।

এর আগে, পোলবা ও সামশেরগঞ্জ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের অর্থাৎ এসআইআরের শুনানি পর্বে অশান্তির ঘটনা সামনে এসেছিল ৷ সেখানেও পরপর দু'দিন শুনানি বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে ৷ বিএলএ 2-রা না-থাকার করাণে হুগলি ও মুর্শিদাবাদে শুনানি বন্ধ করে দেন তৃণমূল বিধায়করা ৷ যদিও ঘণ্টাখানেক পর ফের শুরু হয় শুনানি ৷

