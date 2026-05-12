রেশনে চাল কম দেওয়ার অভিযোগে ডিলারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চাঁচলে

রেশনে চাল কম দেওয়ার অভিযোগে ডিলারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ চাঁচলে
মঙ্গলবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে৷ গ্রাহকদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই চাল কম দেওয়া হয়৷ রেশন ডিলার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন৷
Published : May 12, 2026 at 4:00 PM IST
মালদা, 12 মে: তৃণমূল সরকারের দুর্নীতির শিকড় এখনও ছড়িয়ে! সরকার পরিবর্তনের পরই রেশন ব্যবস্থায় বড়সড় অনিয়মের অভিযোগ উঠল মালদার চাঁচলে। সরকারি ওজন পরিমাপক যন্ত্রে নির্ধারিত পরিমাণ দেখালেও অন্য জায়গায় তা কম দেখাচ্ছে৷ এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় মঙ্গলবার দুপুরে৷ এই ঘটনা নিয়ে রেশন ডিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা।
মালদার চাঁচলের শাহবাজপুর কালীতলা এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, এদিন রেশন সামগ্রী নেওয়ার পর বাড়ি ফিরে বা অন্য দোকানের ওজন পরিমাপক যন্ত্রে চাল মাপতেই দেখা যায় নির্ধারিত পরিমাণের থেকে অনেকটাই কম রয়েছে। অভিযোগ, মাথাপিছু প্রায় 266 গ্রাম করে চাল কম দেওয়া হয়েছে। কারও পরিবারে এক কিলো, আবার কোথাও দেড় কিলো পর্যন্ত চাল কম পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি গ্রাহকদের। দীর্ঘদিন ধরেই এই অনিয়ম চলছিল বলে অভিযোগ তুলেছেন এলাকাবাসী।
এদিন বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রাহকেরা। রেশন দোকানের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন তাঁরা। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকায়। অনেকেই অভিযোগ করেন, সরকারি নিয়ম অনুযায়ী যে পরিমাণ রেশন পাওয়ার কথা, বাস্তবে তা মিলছে না। ফলে সাধারণ গরিব মানুষ চরম সমস্যার মুখে পড়ছেন।
গ্রাহক রেখা মালোর অভিযোগ, ‘‘মাথা পিছু 266 গ্রাম করে চাল কম দিচ্ছেন রেশন ডিলার। এটা আজ নয়, দীর্ঘদিন ধরে চলছে। সরকারি কাঁটায় ওজন করলে ওজন ঠিক৷ কিন্তু অন্য কাঁটায় (ওজন পরিমাপক যন্ত্র) ওজন করলে চাল কম দেখাচ্ছে। কেন এই দুর্নীতি? আমাদের ন্যায্য ওজনে চাল দেওয়া হোক।’’ আরও এক গ্রাহক পূর্ণ সাহা বলেন, ‘‘পরিবার পিছু এক থেকে দেড় কিলো করে চাল চুরি হচ্ছে৷ চুরি করছেন রেশন ডিলার। আমরা সঠিক ওজনের চাল নেব, তাই রেশন ডিলারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছি।’’
গ্রামবাসীদের দাবি, প্রশাসন দ্রুত তদন্ত করে রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিক। এই বিষয়ে খাদ্য দফতরের আধিকারিককে একাধিকবার ফোন করা হয়৷ তিনি ফোন ধরেননি। তবে বিষয়টি নিয়ে খাদ্য সরবরাহ দফতরকে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন চাঁচলের মহকুমাশাসক ঋত্বিক হাজারা। তিনি জানিয়েছেন, অভিযোগ প্রমাণিত হলে ডিলারের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এদিকে যে রেশন ডিলারের দোকান থেকে নিয়মিত কম রেশন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে, তাঁর নাম আলাউদ্দিন আহমেদ৷ তিনি সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন৷ রেশন ডিলার আলাউদ্দিন আহমেদের দাবি, “আমার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে, তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সরকারি কাঁটায় কিছু গন্ডগোল রয়েছে। এতে আমার কোনও ভূমিকা নেই। আমি নিয়ম মেনেই রেশন বিতরণ করি।”