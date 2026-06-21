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পুদুচেরি অরবিন্দ আশ্রমের শান্তিনিকেতন শাখায় 'ব্যবসায়িক' নির্মাণ, আন্দোলনের ডাক পড়ুয়াদের

ইটিভি ভারতের খবরের জের ৷ অরবিন্দ নিলয়ে নির্মাণ বিতর্কে আশ্রম আগেই জানিয়েছিল, বিশ্বভারতী-পুরসভার অনুমতি ছাড়া কোনও কাজ হবে না ৷

Santiniketan's Aurobindo Nilay Row
শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের শান্তিনিকেতনে শাখায় নির্মাণ বিতর্ক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 21, 2026 at 2:59 PM IST

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বোলপুর, 21 জুন: পুদুচেরির শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের শান্তিনিকেতনে শাখার পরিবেশ বাঁচাতে 'প্রতিরোধ' গড়ে তোলার ডাক ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয়দের। এই মর্মে আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় পড়ল ব্যানার। বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক পরিবেশ ধ্বংস করে কোনওভাবেই 1962 সালে মীরা আলফাসার হাত ধরে প্রতিষ্ঠিত শ্রী অরবিন্দ নিলয়ের ভিতরে ব্যবসায়িক ব্যাঙ্কোয়েট হল গড়ে তোলা যাবে না ৷ যদিও, এই নির্মাণ পরিকল্পনা নিয়ে বেশ কিছু দিন ধরেই চলছে বিতর্ক ৷ যা নিয়ে নড়েচড়ে বসেছে পুদুচেরির শ্রী অরবিন্দের মূল আশ্রমও ৷

এদিন, আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় ব্যানার দিয়ে লেখা হয়,'শ্রী অরবিন্দ নিলয় -এর অভ্যন্তরীণ আধ্যাত্মিক বাতাবরণ এবং বিশ্বভারতী তথা শান্তিনিকেতনের সাংস্কৃতিক পরিবেশ নষ্ট করে শ্রী অরবিন্দ নিলয়কে বিলাস বহুল রিট্রীট -এ পরিবর্তন বা 28 ঘরের হোটেল, ক্যাফেটেরিয়া ও ব্যাংকয়েট হল নির্মাণ করার বিরুদ্ধে সমগ্র শান্তিনিকেতনবাসী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ প্রতিরোধ গড়ে তুলুন'। সৌজন্যে - সংযুক্ত স্থানীয় অধিবাসী বৃন্দ। অর্থাৎ অরবিন্দ নিলয়ের ভিতরে 'ব্যবসায়িক' নির্মাণ বন্ধে আন্দোলনের ডাক দিলেন ছাত্রছাত্রীরা-সহ স্থানীয় বাসিন্দারা ৷

অরবিন্দ আশ্রমের শান্তিনিকেতন শাখায় 'ব্যবসায়িক' নির্মাণে বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)

ইটিভি ভারতে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর বিষয়টি সামনে আসে ৷ আশ্রম কর্তৃপক্ষ স্বীকার করে নেয়, নিলয় চত্বরে নির্মাণের একটি পরিকল্পনা রয়েছে । তবে সেই সংক্রান্ত কোনও ছাড়পত্র বা অনুমোদনের জন্য এখনও পর্যন্ত বোলপুর পুরসভা কিংবা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হয়নি । বিজ্ঞপ্তি দিয়ে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের অনুমতি মিললেই কেবল নির্মাণকাজ এগোবে এবং তা হবে নিলয়ের ঐতিহ্য ও পরিবেশ অক্ষুণ্ণ রেখেই । এতে অবশ্য কর্ণপাত না-করে নির্মাণ বন্ধে আন্দোলনের ডাক দিলেন ছাত্রছাত্রীরা-সহ স্থানীয় বাসিন্দারা ৷

উল্লেখ্য, পন্ডিচেরি, যার বর্তমান নাম পুদুচেরি। পুদুচেরিতে 1910 সালে ব্রিটিশদের নজর এড়িয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ ৷ এখানেই তিনি আধ্যাত্মিক সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন ৷ 1926 সালের 14 নভেম্বর তিনি এখানে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন ৷ এই আশ্রম প্রতিষ্ঠার অন্যতম সহযোগী ছিলেন ঋষি অরবিন্দের প্রধান ফরাসি শিষ্যা ব্লাঞ্চে রাচেল মীরা আলফাসা ৷ যিনি শ্রীমা নামে খ্যাত ৷

Sri Aurobindo Ashram
আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় পড়ল ব্যানার (ইটিভি ভারত)

প্রসঙ্গত, গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 1928 সালের 29 মে, পুদুচেরি আশ্রমে গিয়ে ঋষি অরবিন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন ৷ মীরা আলফাসার সঙ্গেও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাক্ষাৎ হয়েছিল ৷ তিনি মীরা আলফাসার আধ্যাত্মিক চেতনা ও জ্ঞান দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁকে শান্তিনিকেতন আশ্রমের দায়িত্ব নেওয়ার অনুরোধ করেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরবর্তীতে ঋষি অরবিন্দ ও গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মানবতাবাদকে সামনে রেখে শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী সংলগ্ন জায়গায় 1962 সালে 'শ্রী অবরিন্দ নিলয়' গড়ে তুলেছিলেন মীরা আলফাসা ৷ তবে ঋষি অরবিন্দের জীবদ্দশা থেকেই শান্তিনিকেতনে আধ্যাত্মিক সাধনা, উপাসনা শুরু হয়েছিল ৷ আর ঋষি অরবিন্দের নামানুসারেই শান্তিনিকেতনে অরবিন্দ নিলয়ের পিছনেই রয়েছে 'অরশ্রী মার্কেট"। এখনও প্রতিদিন এই আশ্রমে এখানে ধ্যান, যোগচর্চা, সাধনার চল বিদ্যমান।

Sri Aurobindo Ashram
পুদুচেরির শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের শান্তিনিকেতনে শাখা (ইটিভি ভারত)

কিন্তু, বর্তমানে এই আশ্রমের পরিবেশ কার্যত ধ্বংস করে এটিকে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার চক্রান্ত চলছে বলে অভিযোগ। এই আশ্রমের ভিতরেই রয়েছে প্রয়াত বিশ্বভারতীর ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক শিশির ঘোষের বাড়ি ৷ তিনি ছিলেন প্রখ্যাত ঋষি অরবিন্দ ও রবীন্দ্র গবেষক। দীর্ঘদিন অরবিন্দ নিলয় পরিচালনা করেছেন অধ্যাপক শিশির ঘোষ।

অভিযোগ, তাঁর বাড়িটি ভেঙেই নাকি ব্যবসায়িকভাবে গড়ে উঠবে ধর্মশালা, বৃদ্ধাশ্রম ও ব্যাঙ্কোয়েট হল প্রভৃতি। যাতে আশ্রমের প্রকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট হবে ৷ ইতিমধ্যেই এই নির্মাণের মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে। আর তারপরেই ঘোর আপত্তি তুলে সরব হয়েছেন পুদুচেরি শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের শান্তিনিকেতনে বসবাসকারী শিষ্যরা ৷

Sri Aurobindo Ashram
অরবিন্দ নিলয়ে নির্মাণ বিতর্ক (ইটিভি ভারত)

আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, 2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দিয়েছে ইউনেসকো। নিয়ম হল যে কোন হেরিটেজ এলাকার বাফার জোন অর্থাৎ 100 মিটারের মধ্যে কোনও ব্যাবসায়ি নির্মাণ করা যায় না। আর এই শ্রী অরবিন্দ নিলয় বিশ্বভারতীর বাফার জোনে অবস্থিত। তাই এখানে যাতে ব্যবসায়িক নির্মাণের অনুমতি বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ না-দেয়, তার জন্য উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষের দ্বারস্থ হচ্ছেন পুদুচেরি শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের শিষ্যরা।

পুদুচেরি শ্রী অরবিন্দ আশ্রমের শিষ্য সুরজিৎ ভৌমিক বলেন, "আমরা অনেক দিন ধরেই শুনছি শান্তিনিকেতনে আশ্রমের ভিতরে একটা ব্যবসায়িক নির্মাণের পরিকল্পনা করা হয়েছে ৷ এই নিয়ে সকলেই আপত্তি জানিয়েছে ৷ আমরাও মূল আশ্রমে বিষয়টা জানিয়েছি ৷ এই আশ্রমের পরিবেশ খুবই শান্ত। এখানে ব্যবসায়িক নির্মাণ একেবারেই ঠিক নয় ৷ কেউই চান না এখানে ওই ধরনের কোনও নির্মাণ হোক ৷ তাছাড়া, এটা বিশ্বভারতীর বাফার জোনের মধ্যে। তাই আরওই উচিত নয় এখানে পরিবেশ ধ্বংস করে নির্মাণের।"

যদিও শান্তিনিকেতনে শ্রী অরবিন্দ নিলয়ের দায়িত্বে থাকা রঞ্জন মিটার (মিত্র) আগেই জানিয়েছেন, 'কোন রকম বেআইনি কাজ অরবিন্দ আশ্রম করে না, করবে না'। কিন্তু, কয়েক দিন ধরে এই নিলয়ে নির্মাণের পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে বিতর্ক তুঙ্গে ৷

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অরবিন্দ আশ্রমের শান্তিনিকেতন শাখা
SANTINIKETAN SRI AUROBINDO ASHRAM

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