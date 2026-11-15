বইয়ের উপর হামলার প্রতিবাদ, ঘরে ঘরে বুকস্টল সিপিএমের

বইয়ের উপর হামলার প্রতিবাদ, ঘরে ঘরে বুকস্টল সিপিএমের
CPIM Launches 'Ghore Ghore Bookstall': এক সপ্তাহের কর্মসূচি সিপিআইএম-এর ৷ হাতে টানা ভ্যানে বই বিক্রি করলেন অভিনেতা দেবদূত ঘোষ ৷
Published : November 15, 2026 at 8:10 PM IST
কলকাতা, 15 নভেম্বর: এবার 'ঘরে ঘরে বুকস্টল' সিপিআইএমের ৷ গোটা রাজ্যজুড়ে এমনই কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে ৷ পাড়ায় পাড়ায় ভ্রাম্যমান বুকস্টল নিয়ে পৌঁছে যাচ্ছেন সিপিএম নেতা ও কর্মীরা ৷ নেপথ্যে পুজোর মরশুমে দিকে দিকে সিপিএমের বুকস্টলে হামলা ও ভাঙচুর চালানোর অভিযোগের প্রতিবাদ ৷ তাই সাধারণ মানুষের দুয়ারে বই বিক্রি শুরু করেছে বামেরা ৷
রবিবার দিনভর সিপিএমের হাজার হাজার কর্মী রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নিজ নিজ এলাকায় বই নিয়ে জনগণের দুয়ারে উপস্থিত হন ৷ সেই সঙ্গে বইয়ের উপরে হামলার অভিযোগে সাধারণ মানুষকে অবগতও করলেন তাঁরা ৷
আর এই কর্মসূচিতে কেবল সিপিএমের কর্মী বা জেলা স্তরের নেতারা নন, শীর্ষ নেতৃত্বও সামিল হন ৷ এমনকী শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র তথা মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যকে দেখা গেল, নিজের এলাকায় ঘুরে ঘুরে বই বিক্রি করতে ৷ টালিগঞ্জ ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রির অভিনেতা দেবদূত ঘোষকেও দেখা গেল ভ্যানে করে ভ্রাম্যমান বুকস্টল নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় হাঁটতে ৷ মানুষজনকে বই বিক্রিও করলেন তিনি ৷
টালিগঞ্জের একজন নামী অভিনেতাকে এই রূপে দেখে, অনেক মানুষ আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে আসেন ৷ মানুষজনকে তাঁর ভ্রাম্যমান 'ঘরে ঘরে বুকস্টল' থেকে বই কিনতে উৎসাহিত করেন অভিনেতা ৷ এদিন যাদবপুরের বিভিন্ন এলাকায় বই বিক্রি করতে দেখা গেছে সিপিএম নেতা এবং কর্মীদের ৷
এদিনের এই কর্মসূচির বিষয় সিপিএম জানিয়েছে, নানা ধরনের বই পড়ার উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে এবং বুক স্টল যে হামলার জায়গা নয় এটা বোঝাতে, রাজ্যজুড়ে হাজার হাজার সিপিএম কর্মী সাধারণ মানুষের দরজা পৌঁছে যাচ্ছেন ৷ দোকানে, মাঠে, কারখানায় 'ঘরে ঘরে বুকস্টল' তৈরি করছেন তাঁরা ৷
কটাক্ষের সুরে বামেদের তরফে বলা হয়, "এখনও পর্যন্ত যা খবর পাওয়া যাচ্ছে, বইয়ের উপর হামলার উৎসাহ খানিক কম, কিনতে ও পড়তে মানুষের উৎসাহ বেশি ৷ এটুকুই চাওয়া ৷" এদিন জেলায় জেলায় নিজ নিজ এলাকায় সাইকেল, রিক্সা, ভ্যান, টোটো ও হাতে করে বই নিয়ে সিপিএম কর্মীরা পৌঁছে যান মানুষের কাছে ৷
আগামী এক সপ্তাহ ধরে চলবে বাড়ি বাড়ি বই বিক্রির এই কর্মসূচি ৷ এর জন্য গত দু-সপ্তাহ ধরে নানা প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে ৷ এনবিএ থেকে সাতটি নতুন বই প্রকাশ হয়েছে, বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে জেলা সদর দফতরে বই পৌঁছেছে । সেখান থেকে পাড়ায় পাড়ায় পৌঁছে গেছে নানারকমের বই ৷ এনবিএ ছাড়াও আছে বামপন্থী, প্রগতিশীল নানা বইয়ের সম্ভার ৷ এমন কী মানুষ অর্ডার দিলে, বই এনে পৌঁছেও দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে সিপিআইএম নেতৃত্ব ৷
বই বিক্রির কর্মসূচি শেষ হলে কলকাতা-সহ শহুরে এলাকাগুলিতে বাড়তি তৎপরতার সঙ্গে জনসংযোগে নামবে সিপিএম ৷ এছাড়াও আছে ভোটারতালিকায় নাম বাদ যাওয়া মানুষের নাম ফেরানোর দাবিও ৷ এমন একাধিক ইস্যুতে সামনে রেখে চলতি বছরের শেষে পর্যন্ত ব্যাপক প্রচারে নামছে বামেরা ৷