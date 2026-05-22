মদের দোকানের আড়ালে 'মধুচক্র' ! নবদ্বীপে ঝাঁটা হাতে রাস্তায় মহিলারা

মদের দোকানের আড়ালে 'মধুচক্র' ! নবদ্বীপে ঝাঁটা হাতে রাস্তায় মহিলারা
অভিযোগ, মদ্যপানের পাশেই চলে দেহব্যবসা । এলাকাবাসীর মতে, মদের এই দোকান আর মধুচক্র বন্ধ না হলে এলাকার বহু সংসার ভেঙে যাবে ।
Published : May 22, 2026 at 10:10 AM IST
নবদ্বীপ, 22 মে: সামনে মদের দোকান, আর পিছনের ঘরে চলে অল্পবয়সি যুবতীদের নিয়ে 'মধুচক্র' ! দীর্ঘদিনের অভিযোগে ক্ষোভ জমেছিল এলাকাবাসীর মনে । অবশেষে বৃহস্পতিবার ঝাঁটা হাতে রাস্তায় নামলেন এলাকার মহিলারা । বিক্ষোভ দেখিয়ে মদের দোকানে তালা ঝুলিয়ে দিলেন তাঁরা । ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায় নদিয়ার নবদ্বীপের গৌরাঙ্গ সেতু এলাকায় । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নবদ্বীপ থানার বিশাল পুলিশ । পুলিশের আশ্বাসে অবশেষে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই এলাকায় একটি মদের দোকান রয়েছে । অভিযোগ, তার পিছনে একাধিক ঘর বানিয়ে সেখানে নিয়মিত মদের আসর বসত । স্থানীয়দের দাবি, প্রতিদিনই বহু যুবক সেখানে যাতায়াত করতেন । পরে তাঁদের নজরে আসে, অল্পবয়সি যুবতীরাও সেই আসরে যোগ দিচ্ছেন । অভিযোগ, মদ্যপানের পর উপরের ঘরে নিয়ে গিয়ে চলে দেহব্যবসা ।
এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এই বেআইনি কাজের প্রতিবাদ করলেও উলটে হুমকি ও মারধরের মুখে পড়তে হয়েছে প্রতিবাদীদের । বৃহস্পতিবার রাতে এক স্থানীয় ব্যক্তি এই 'মধুচক্র'র বিরোধিতা করায় তাঁকে মারধর করা হয় বলেও অভিযোগ ওঠে দোকানের কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে । এরপরই ক্ষোভ ফেটে পড়েন এলাকার মহিলারা ।
বৃহস্পতিবার ঝাঁটা হাতে মদের দোকানের সামনে জড়ো হন এলাকার বহু মহিলা ও পুরুষ । বিক্ষোভ চলাকালীন দোকানে তালাও ঝুলিয়ে দেন তাঁরা । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের বিশাল বাহিনী । পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ।
বিক্ষোভকারী লক্ষ্মী সরকার বলেন, "এই হোটেল চালু হওয়ার পর থেকেই এলাকার ছেলেরা এখানে এসে মদ-গাঁজা খায়, মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করে । তারপর বাড়ি গিয়ে স্ত্রীদের মারধর করে । আমার নিজের বউমাও অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে বাপের বাড়ি চলে গিয়েছে ।"
তাঁর অভিযোগ, "মদের এই দোকান আর মধুচক্র বন্ধ না হলে এলাকার বহু সংসার ভেঙে যাবে । আমাদের ছেলেরা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে ।" আর এক বিক্ষোভকারী মধুসূদন সেনের দাবি, আগে এই মদের দোকান অন্যত্র ছিল । সেখানেও একই ধরনের অভিযোগ ওঠায় স্থানীয়রা তা বন্ধ করে দেন । পরে নাকি পিডব্লিউডির জমিতে অবৈধভাবে নতুন করে ব্যবসা শুরু হয় । তাঁর অভিযোগ, "শুরুতে শুধু মদ বিক্রি হত । পরে পিছনে ঘর বানিয়ে বার তৈরি করা হয় । 13-14 বছরের নাবালিকাদেরও এখানে দেখা যেত ।"
কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের ডিএসপি শিল্পী পাল বলেন, "খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে । অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ তদন্তে সম্ভাব্য সবদিকই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"