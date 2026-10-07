হিন্দুস্থান কেবেলসে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের পরিদর্শন, নতুন শিল্পের সম্ভাবনা

হিন্দুস্থান কেবেলসে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি দলের পরিদর্শন, নতুন শিল্পের সম্ভাবনা
Hindustan Cables Factory: শিল্পাঞ্চলের বিপুল জমি কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তা খতিয়ে দেখতে হিন্দুস্তান কেবলস এলাকা পরিদর্শনে এলেন কেন্দ্রের উচ্চপদস্থ আধিকারিক রজত কুমার সাইনি ।
Published : October 7, 2026 at 7:06 PM IST
আসানসোল, 7 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর আবহেই হিন্দুস্তান কেবলসের পরিত্যক্ত জমিতে নতুন শিল্প স্থাপনের সম্ভাবনা ঘিরে তৈরি হল নতুন আশার আলো । শিল্পাঞ্চলের এই বিপুল জমি কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে হিন্দুস্তান কেবলস এলাকা পরিদর্শনে এলেন কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিক রজত কুমার সাইনি ।
তিনি ন্যাশনাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডোর ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (NICDC)-এর সিইও তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর । তাঁর সঙ্গে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারি পুষ্পেন চট্টোপাধ্যায়-সহ একাধিক আধিকারিক । পরিদর্শক দলে ছিলেন পশ্চিম বর্ধমানের ভূমি দফতরের অতিরিক্ত জেলাশাসক, মহকুমাশাসক এবং সালানপুর ব্লকের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দফতরের আধিকারিক-সহ প্রশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা ।
প্রথমে হিন্দুস্তান কেবলসের আধিকারিক আরএন ওঝার সঙ্গে তাঁরা বৈঠক করেন । বৈঠকে কেবলসের জমির মালিকানা, নথিপত্র এবং জমির বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় । প্রয়োজনীয় নথি খতিয়ে দেখার পর আধিকারিকদের দল সরাসরি বেরিয়ে পড়েন এলাকা পরিদর্শনে ।
লোয়ার কেশিয়া এলাকা পেরিয়ে জিতপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ জমি ঘুরে দেখেন তাঁরা । অজয় নদ সংলগ্ন এলাকাতেও পৌঁছে জমির ভৌগোলিক অবস্থান, জলাশয়, যোগাযোগ ব্যবস্থা, রাস্তা এবং এলাকার সামগ্রিক পরিবেশ সম্পর্কে খোঁজ নেন কেন্দ্র ও রাজ্যের আধিকারিকরা ।
পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, কেবলসের হাতে থাকা এই বিপুল জমিতে বর্তমান পরিস্থিতি ও স্থানীয় পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কী ধরনের শিল্প গড়ে তোলা যেতে পারে, তার সম্ভাবনা যাচাই করা । শিল্প স্থাপনের ক্ষেত্রে জমির অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং এলাকার আবহাওয়া কতটা সহায়ক হতে পারে, সেই বিষয়গুলিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয় ।
পরিদর্শন শেষে অন্ডাল থেকে বিমানে দিল্লি ফিরে যান রজত কুমার সাইনি । প্রশাসনিক সূত্রের খবর, এই সফরে পাওয়া তথ্য এবং পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে একটি রিপোর্ট তৈরি করে তা কেন্দ্রীয় ভারী শিল্প মন্ত্রকের জয়েন্ট সেক্রেটারির কাছে পেশ করা হতে পারে ।
দীর্ঘদিন ধরে অব্যবহৃত অবস্থায় থাকা হিন্দুস্তান কেবলসের জমিকে শিল্পের কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে জমি সংক্রান্ত বড় কোনও জটিলতা নেই বলেই মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহলের একাংশ । কেবলসের মোট প্রায় 1047 একর জমির মধ্যে প্রায় সাড়ে 600 একর জমি এখনও তুলনামূলকভাবে ফাঁকা অবস্থায় রয়েছে । কিছু এলাকায় অস্থায়ী দখলদার থাকলেও শিল্প প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তা বড় বাধা হবে না বলেই প্রশাসনিক মহলের ধারণা ।
রাজ্যে নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের পর থেকে হিন্দুস্তান কেবলসের জমি ঘিরে একের পর এক সরকারি পর্যায়ের তৎপরতা দেখা যাচ্ছে । কখনও রাজ্য, কখনও কেন্দ্রীয় স্তরের আধিকারিকদের পরিদর্শন, সব মিলিয়ে পরিত্যক্ত এই শিল্পাঞ্চলে ফের শিল্পের চাকা ঘোরার সম্ভাবনা নিয়ে আশাবাদী স্থানীয় মহল । তবে শেষ পর্যন্ত কোন শিল্প এখানে আসবে এবং কবে থেকে সেই প্রক্রিয়া বাস্তব রূপ পাবে, এখন সেটাই দেখার । তবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের আধিকারিকদের এই উচ্চপর্যায়ের পরিদর্শন নতুন শিল্পের সম্ভাবনাকে যে আরও একধাপ এগিয়ে দিল, তা বলাই যায় ।