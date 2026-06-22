আলিমুদ্দিনে বিমান বসুর কাছে হঠাৎ হাজির প্রসেনজিৎ-সৌরভ পালোধি, কেন?
তাঁদের আসন্ন ফিল্ম 'অনেকদিন পর' দেখার জন্য বিমান বসুকে আমন্ত্রণ জানালেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও সৌরভ পালোধি ৷
Published : June 22, 2026 at 12:38 PM IST
কলকাতা, 22 জুন: নয়া সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় । তাই নিয়ে নানা জল্পনা রটেছে নানা মহলে । সেই আবহেই এবার সশরীরে তিনি হাজির হলেন সিপিএমের রাজ্য দফতর আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের মুজাফফর আহমেদ ভবনে । সঙ্গে ছিলেন নাট্যকার তথা চলচ্চিত্র পরিচালক সৌরভ পালোধি । একটি নতুন ফিল্ম দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাতেই তাঁরা আলিমুদ্দিনে গিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে সিপিএম সূত্রে ।
বামপন্থী মনোভাবাপন্ন নাট্যকার পরিচালক সৌরভ পালোধির সঙ্গে রবিবার বাংলা চলচ্চিত্রের অন্যতম অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় হাজির হয়েছিলেন সিপিএম রাজ্য দফতরে । সেখানে তিনি দেখা করেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর সঙ্গে । বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদকে তাঁদের নতুন বাংলা ফিল্ম দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানান প্রসেনজিৎ ও সৌরভ । জানা গিয়েছে, আগামী 24 তারিখ দক্ষিণ কলকাতার একটি প্রেক্ষাগৃহে এই ছবিটি দেখার জন্য বিমান বসুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন দু'জনে ।
এদিন বিমান বসুর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ তথা সিপিআইএম নেতা শমীক লাহিড়ী । অতীতে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুকে একাধিক সিনেমা দেখতে প্রেক্ষাগৃহে যেতে দেখা গিয়েছে ৷ তিনি নাটক, ফিল্ম দেখার ক্ষেত্রে যথেষ্টই আগ্রহী বলে ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা যায় । এবার বাংলা আরও এক নতুন চলচ্চিত্র তাঁকে দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হল ৷এই ছবি পরিচালনা করছেন সৌরভ পালোধি এবং সেই চলচ্চিত্রের প্রযোজনা করছেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় । বিমান বসুর ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, তিনি এই আমন্ত্রণ পেয়ে আনন্দিত হলেও বিষয়টি নিয়ে হইচই করতে নারাজ । তবে তিনি এই আমন্ত্রণ রক্ষার চেষ্টা করবেন বলে উভয়কেই জানিয়েছেন ।
উল্লেখ্য, সৌরভ পালোধির পরিচালনায় বাংলা ছায়াছবি 'অনেকদিন পর' আসতে চলেছে বড় পর্দায় । বাবা-মায়ের প্রতি নিঃশর্ত ভালোবাসা, আবেগ, না-বলা অনেক কথা, বহু স্মৃতি যা জীবনে আমাদের সম্পর্কগুলোকে বড় করে করে তোলে, সে সবই এই ফিল্মে তুলে ধরা হবে বলে জানা গিয়েছে । সৌরভ পালোধির পরিচালনায় এই ছবিটি বড় পর্দায় মুক্তি পাবে আগামী 26 তারিখ। তার আগে এই ফিল্মের ক্লোজ স্ক্রিন দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হল বিমান বসুকে ।