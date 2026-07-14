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কাশী বিশ্বনাথের আদলে বিশেষ করিডর পাচ্ছে দুর্গাপুরের পাঁচ শতাব্দী প্রাচীন শিব মন্দির

বাংলার বিভিন্ন জেলায় থাকা প্রাচীন তীর্থক্ষেত্রগুলির সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য এক লক্ষ কোটি টাকা খরচ করার পরিকল্পনা করেছে সরকার ৷ অর্থ বরাদ্দ হয়েছে বাজেটে ৷

Paschim Bardhaman pilgrimage sites
জেলায় তীর্থ ক্ষেত্র উন্নয়নে 1 লক্ষ কোটির প্রস্তাব (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 14, 2026 at 5:00 PM IST

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আসানসোল, 14 জুলাই: পশ্চিম বর্ধমানের গড় জঙ্গলে শুরু হয়েছিল ভারতের প্রথম দুর্গাপুজো। এই জেলার আরা এলাকায় রয়েছে প্রায় 500 বছরের পুরনো রাঢ়েশ্বর শিব মন্দির। বরাকরে রয়েছে 600 বছরের পুরনো সিদ্ধেশ্বর শিব মন্দির। এছাড়াও প্রাচীন কল্যাণেশ্বরী মন্দির, আসানসোলে ঘাগরবুড়ি মন্দির-সহ বহু ধর্মীয় ও তীর্থক্ষেত্র রয়েছে পশ্চিম বর্ধমানে।

বাংলার বিভিন্ন জেলায় এই সমস্ত প্রাচীন তীর্থক্ষেত্রগুলির সংস্কার ও উন্নয়নের জন্য এক লক্ষ কোটি টাকা খরচ করবে রাজ্য সরকার। এমন কথাই জানিয়েছেন দুর্গাপুর পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। আসানসোলে রথযাত্রা কমিটি গুলোকে আর্থিক অনুদান দেওয়ার অনুষ্ঠানে এসেই তিনি জেলার সমস্ত তীর্থক্ষেত্রেগুলির যে আমূল পরিবর্তন ঘটতে চলেছে সেই ইঙ্গিত দিলেন তিনি।

তীর্থ ক্ষেত্র উন্নয়নে 1 লক্ষ কোটির প্রস্তাব (ইটিভি ভারত)

কী কী পরিবর্তন হতে চলেছে জেলায়
বিধায়ক বলেন, "দুর্গাপুরে রয়েছে 500 বছরের পুরনো মন্দির আরা রাঢ়েশ্বর মন্দির। যেমনভাবে কাশী বিশ্বনাথ করিডোর তৈরি করা হয়েছে, সেরকমই আরার রাঢ়েশ্বর করিডোর তৈরি করা হবে।" তিনি আরও বলেন, "রাজা সুরথ ভারতবর্ষে প্রথম দুর্গাপুজো শুরু করেছিলেন গড় চণ্ডীধাম মন্দির থেকে। আমরা সেই গড় চণ্ডী মন্দিরকে কেন্দ্র করে গড় চণ্ডীধাম সার্কিট তৈরি করছি। সেখানে হবে যাত্রীনিবাস, রাস্তাঘাট, পানীয় জলের ব্যবস্থা, রেস্টরুম। এছাড়াও যজ্ঞকুণ্ড যেখানে আছে সেখানে কনক্রিট ঢালাই করে শেড নির্মাণ করা হবে। সাধুদের ও ভক্তদের থাকার জন্য আলাদা করে ব্যবস্থা করা হবে। গড় চণ্ডীধামের প্রবেশ পথের সামনে একটি বড় তোরণও তৈরি হবে। ​এছাড়া দুর্গাপুরে চারটে স্বাগত দ্বার তৈরির প্রস্তাব আমরা দিয়েছি, সেই প্রস্তাব অনুমোদন হয়েছে।"

প্রকল্পের অনুমোদন ও ইসকনকে জমি
বিধায়ক আরও বলেন, "18 তারিখ এডিডিএ-র বোর্ড রুমে আমাদের মিটিং আছে। সেখানে জেলাশাসকের উপস্থিতিতে মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল এবং মন্ত্রী অজয় পোদ্দার-সহ সাতজন বিধায়কের উপস্থিতিতে সেই সমস্ত প্রকল্পগুলির অনুমোদন করা হবে। পাশাপাশি দুর্গাপুর ইসকন জমি চেয়ে আসানসোল দুর্গাপুর ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কাছে আবেদন করেছিল। সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ "

অন্য কয়েকটি প্রাচীন মন্দিরের সংস্কার
জেলার অন্যান্য মন্দিরগুলিতেও কি এই সংস্কার হবে ? এই প্রশ্নের জবাবে বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "নিশ্চয়ই হবে। বরাকরে প্রাচীন মন্দির আছে। ঘাগরবুড়ি মন্দির আছে আসানসোলে, ​কল্যাণেশ্বরী আছে, পঞ্চপাণ্ডব মন্দির আছে পাণ্ডবেশ্বরে। এরকম বহু পুরনো মন্দিরের সংস্কার করার জন্য বাজেটে 1 লক্ষ কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।"

TAGGED:

KASHI VISHWANATH CORRIDOR
RENOVATION OF OLD TEMPLE
পাঁচ শতাব্দী প্রাচীন শিব মন্দির
HINDU TEMPLE ARCHITECTURE
PASCHIM BARDHAMAN PILGRIMAGE SITES

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