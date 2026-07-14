ETV Bharat / state

শিবপুরের IIEST-কে আইআইটির মর্যাদা দেওয়ার ভাবনা, কেন্দ্রকে শীঘ্রই প্রস্তাব পাঠাবে রাজ্য

শিবপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (IIEST)-কে আইআইটির মর্যাদা দেওয়ার উদ্যোগ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। এই ইঙ্গিত দেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

IIEST Shibpur
শিবপুরের IIEST-কে আইআইটির মর্যাদা দেওয়ার ভাবনা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 14, 2026 at 10:08 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 14 জুলাই: পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী প্রকৌশল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিবপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি (আইআইইএসটি)-কে আইআইটির মর্যাদা দেওয়ার উদ্যোগ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। শিক্ষা দফতরে কেন্দ্র ও রাজ্যের উচ্চপর্যায়ের বৈঠকের পর এই ইঙ্গিত দেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানান, এ বিষয়ে খুব শীঘ্রই কেন্দ্রের কাছে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব পাঠানো হবে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও জানিয়েছেন, রাজ্যের তরফে প্রস্তাব এলে কেন্দ্র সরকার তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবে।

সোমবার বিকাশ ভবনে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে একটি বৈঠক হয়। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় সহ স্কুল শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন এবং দুই দফতরের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীরাও। এছাড়াও, উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রের আটজনের প্রতিনিধির দল এবং রাজ্যের শিক্ষা দফতরের বিভিন্ন আধিকারিকরা।

সেই বৈঠকের পর জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় জানান, এক সময় শিবপুরের তৎকালীন বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি (বেসু)-কে আইআইটিতে উন্নীত করার পরিকল্পনা ছিল। সেই সময় আনন্দকৃষ্ণন কমিটির রিপোর্টেও এই সুপারিশ ছিল বলে দাবি করেন তিনি। কিন্তু তৎকালীন রাজ্য সরকার সেই প্রস্তাবে সম্মতি না দেওয়ায় পরে প্রতিষ্ঠানটি আইআইইএসটি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর কথায়, "শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, তারপর বেসু, তারপর আইআইইএসটি— নাম বদলেছে ঠিকই, কিন্তু আইআইইএসটি হওয়ার পরে এক সময় যে ব্র্যান্ড ভ্যালু ছিল, তা অনেকটাই কমেছে।"

উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর দাবি, শিবপুরের ঐতিহ্য, বিস্তীর্ণ ক্যাম্পাস, পরিকাঠামো এবং শিক্ষার মান দেশের বহু নতুন আইআইটির সঙ্গে সহজেই তুলনীয়। তাঁর মতে, বর্তমানে দেশে যে একাধিক নতুন আইআইটি গড়ে উঠেছে, তাদের অনেকগুলির তুলনায় আইআইইএসটির অবকাঠামো অনেক বেশি সমৃদ্ধ। তাই এই প্রতিষ্ঠানকে আইআইটির মর্যাদা দেওয়া গেলে তা শুধু বাংলার গর্বই বাড়াবে না, প্রযুক্তি শিক্ষার ক্ষেত্রেও নতুন দিগন্ত খুলে দেবে।

তিনি বলেন, "আইআইটির স্বীকৃতি পেলে দেশ-বিদেশের আরও বেশি মেধাবী পড়ুয়া, গবেষক এবং শিক্ষক এই প্রতিষ্ঠানে আসতে আগ্রহী হবেন। গবেষণার সুযোগ যেমন বাড়বে, তেমনই শিল্প সংস্থার সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রও আরও প্রসারিত হবে। রাজ্য সরকার সেই লক্ষ্য নিয়েই কেন্দ্রের কাছে প্রস্তাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।"

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার জানান, এই বিষয়ে এখনও রাজ্য সরকারের তরফে আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব আসেনি। তবে প্রস্তাব এলেই কেন্দ্র সরকার তা নিয়ম অনুযায়ী বিবেচনা করবে। তিনি বলেন, শিক্ষা দফতরের বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে এবং রাজ্যের আগ্রহের কথা কেন্দ্র জেনেছে। পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ভর করবে রাজ্যের আনুষ্ঠানিক প্রস্তাব এবং সংশ্লিষ্ট মূল্যায়নের উপর।

রাজ্য সরকারের আশা, আইআইইএসটিকে আইআইটির মর্যাদা দেওয়া সম্ভব হলে কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষার মান আরও এক ধাপ এগোবে। পাশাপাশি দেশের অন্যতম প্রাচীন প্রকৌশল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে শিবপুরের ঐতিহ্যও নতুন করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিষ্ঠিত হবে।

TAGGED:

IIEST SHIBPUR
IIT STATUS
IIT STATUS TO IIEST SHIBPUR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.