হুমায়ুন কবীরের মেয়ের শ্বশুরবাড়ির 10 কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

হুমায়ুন কবীরের মেয়ের শ্বশুরবাড়ির 10 কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত
কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সোমবার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়৷ তবে হুমায়ুন কবীর ও তাঁর মেয়ে নাজমা সুলতানা ঘটনাটিকে রাজনৈতিক চক্রান্ত বলেই দাবি করেছেন৷
Published : February 9, 2026 at 9:34 PM IST
ভগবানগোলা (মুর্শিদাবাদ), 9 ফেব্রুয়ারি: 11 ফেব্রুয়ারি প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠান। তার ঠিক আগেই বহিষ্কৃত তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে বাড়িতে হাজির পুলিশ। বাজেয়াপ্ত করা হল প্রায় 10 কোটি টাকার সম্পত্তি। পুলিশের দাবি, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির সবটাই হিসাব বহির্ভূত। সোমবার হুয়ায়ুন কবীরের মেয়ের ভগবানগোলার বাড়িতে গিয়ে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।
ভরতপুরের বিধায়ক তথা জনতা উন্নয়ন পার্টি (জেইউপি)-র চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর এখন মুর্শিদাবাদ জেলা তথা রাজ্য রাজনীতিতে সবচেয়ে চর্চিত ব্যক্তি৷ সেই হুমায়ুন কবীরের মেয়ের শ্বশুরবাড়ির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। তার পর ভগবানগোলার মহকুমাশাসক বিমান হাজরার নির্দেশে সোমবার লালগোলা থানার পুলিশ হুমায়ুন কবীরের মেয়ের বাড়িতে গিয়েছিল।
হুমায়ুনের বেয়াই (মেয়ের শ্বশুর) শরিফুল ইসলামের 10 কোটি টাকার হিসাব বহির্ভূত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ৷ হুমায়ুন কবীরের মেয়ে নাজমা সুলতানার দাবি, রাজনৈতিকভাবে বাবার সঙ্গে না-পেরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এই কাজ করছে। একই বক্তব্য হুমায়ুন কবীরেরও৷
উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদ তৈরির ঘোষণাকে কেন্দ্র করে হুমায়ুনের সঙ্গে তৃণমূলের বিবাদের শুরু৷ তাঁকে তৃণমূল বহিষ্কার করে৷ হুমায়ুন এর পর নিজের দল গড়েন৷ নাম দেন, জনতা উন্নয়ন পার্টি৷ আপাতত সিপিআইএম, আইএসএফ-সহ একাধিক তৃণমূল ও বিজেপি বিরোধী দলের সঙ্গে জোট গড়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি৷ একই সঙ্গে রেজিনগরে বাবরি মসজিদ তৈরির কাজও চালিয়ে যাচ্ছেন৷ আগামী, বুধবার (11 ফেব্রুয়ারি) রেজিনগরের মরাদিঘি এলাকায় বাবরি মসজিদ ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের কাজ শুরু হবে বলে খবর৷
ঠিক তার আগেই আদালতের নির্দেশে হুমায়ুন কবীরের মেয়ের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হল। ভগবানগোলায় ব্যবসায়ী পরিবারে বিয়ে হয়েছে হুমায়ুনের মেয়ে নাজমা সুলতানার। তাঁর স্বামী বাবার ব্যবসা দেখেন। সোমবার ভগবানগোলায় গিয়ে পুলিশ নাজমা সুলতানার শ্বশুরের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে৷ সেই সম্পত্তিতে বাঁশ পুঁতে ঘিরে দিয়েছে পুলিশ৷
নাজমা সুলতানা বলেন, ‘‘বেশ কয়েকদিন থেকে পুলিশ নজরদারি চালাচ্ছিল। আমরা পুলিশের গতিবিধি দেখছিলাম। হাইকোর্টে কেসও চলছে। রাজনৈতিকভাবে বাবার কোনও ক্ষতি করতে পারছিল না। তাই আমাদের ক্ষতির চেষ্টা করা হচ্ছে। বাবাকে সামনে রেখেই এটা করা হচ্ছে। সবটাই করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।’’ হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘‘আমাকে দমাতে সব রকমের চেষ্টা করা হচ্ছে। আমিও দেখতে চাই জল কতদূর গড়ায়।’’
এই নিয়ে অবশ্য পুলিশের কেউ মুখ খুলতে চায়নি৷ জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘যা পদক্ষেপ করা হয়েছে, সবটাই কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে করা হয়েছে৷’’